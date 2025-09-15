Segunda, 15 de Setembro de 2025
KXC leva IA Generativa acessível para SMBs com selo AWS

A KXC, especialista em cloud para PMEs, acaba de conquistar a AWS Generative AI Competency, selo que comprova sua expertise em implementar IA gener...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/09/2025 às 10h58

Com esta designação, a KXC consolida-se como uma das empresas brasileiras especializadas em Small and Medium Businesses (SMBs) a demonstrar expertise técnica em soluções de inteligência artificial generativa na nuvem Amazon Web Services (AWS).

A KXC, parceira AWS de Nível Advanced especializada em transformação digital e cloud computing, acaba de receber a AWS Generative AI Competency, uma das designações técnicas mais rigorosas do programa de parceiros AWS. A conquista valida a expertise técnica da KXC no desenvolvimento e implementação de soluções de inteligência artificial generativa para negócios, com destaque para pequenas e médias empresas.

O programa AWS Competency exige que os parceiros demonstrem profundidade técnica, metodologias comprovadas e cases de sucesso em ambientes de produção. A KXC submeteu-se a um rigoroso processo de avaliação da AWS, incluindo a apresentação de arquiteturas escaláveis, governança de segurança, práticas de IA responsável e implementações reais em clientes como WokePeople, Abeelity e CazeTV.

Alex Assis, Founder & CTO da KXC, afirma: "esta conquista vai muito além de uma designação. É a confirmação de que a IA generativa não é exclusividade de grandes corporações. Na KXC, utilizamos a AWS para quebrar barreiras técnicas e financeiras e levar inovação de ponta às SMBs brasileiras, com soluções práticas que geram impacto real".

A empresa já possuía a AWS Small and Medium Business (SMB) Competency, que atesta sua expertise no atendimento a pequenas e médias empresas. De acordo com o AWS Partner Central, a competência Generative AI reforça a capacidade da KXC em desenvolver projetos que integram serviços como Amazon Bedrock e Amazon SageMaker em arquiteturas orientadas a resultados mensuráveis.

Cases destaque da certificação:

  • CazeTV: implementação de framework FinOps para microgerenciamento de custos em nuvem, proporcionando visibilidade completa dos gastos e melhoria significativa no custo-benefício.
  • aBeelity: implementação de infraestrutura serverless na AWS com Amazon API Gateway, AWS Lambda e Amazon Bedrock, resultando em ambiente 35% mais eficiente que infraestruturas convencionais e alta disponibilidade para processamento de requisições.
  • WokePeople: desenvolvimento de arquitetura com Amazon Lex e AWS Bedrock para chatbots inteligentes, alcançando aumento de 40% na velocidade de análise de dados e manutenção da humanização do serviço.

A KXC é uma consultoria de cloud computing especializada em AWS, com foco em SMBs e startups. Oferece desde migração e otimização de infraestrutura até soluções avançadas de IA e dados, com casos de sucesso documentados em setores como saúde, educação e varejo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Dataside
Tecnologia Há 3 minutos

Dataside e Snowflake realizam evento online sobre dados e IA

Dataside e Snowflake, promovemevento online e gratuito voltado a profissionais e empresas que desejam explorar novas possibilidades em dados e Inte...
Tecnologia Há 1 hora

Estudo revela que Bluetooth ligado expõe usuários a ataques

Manter o Bluetooth sempre ativado pode expor celulares, carros e dispositivos domésticos a ataques virtuais, reforçando a importância de cuidados b...

 LUZA
Tecnologia Há 3 dias

Nova fase da LUZA conecta engenharia e tecnologia ao futuro

A empresa, com quase duas décadas de atuação global, reforça seu posicionamento diante das transformações tecnológicas e industriais que remodelam ...

 Imagem gerada por IA
Tecnologia Há 3 dias

Comissão Europeia Publica Decisão Preliminar de Adequação UE

Em 05/09/2025, a Comissão Europeia publicou decisão preliminar reconhecendo o Brasil com proteção de dados equivalente ao GDPR. A medida facilita t...

 Nomus
Tecnologia Há 3 dias

Nomus adapta seu ERP à Reforma Tributária e orienta empresas

A Reforma Tributária do Consumo (EC 132/2023 e LC 214/2025) exigirá que empresas adaptem seus sistemas de gestão aos novos tributos IBS, CBS e IS. ...

