Sábado, 13 de Setembro de 2025
12°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Corpo de brasileiro morto pela ditadura argentina é identificado

Francisco Tenório Cerqueira estava desaparecido desde 1976

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/09/2025 às 17h51

A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) informou neste sábado (13) que esclareceu o mistério, de quase 50 anos, da morte do pianista brasileiro Francisco Tenório Cerqueira, desaparecido em 18 de março de 1976, após sair do Hotel Normandie, na região central de Buenos Aires.

Na ocasião, o músico acompanhava Toquinho e Vinícius de Moraes em uma turnê pela América do Sul. Segundo informações da Equipe Argentina de Antropologia Forense (EAAF), Francisco Tenório foi morto a tiros e seu corpo enterrado sem identificação numa vala comum na periferia da capital.

Segundo a comissão, o reconhecimento foi feito por meio do processo de datiloscopia, ou seja, de comparação de digitais humanas. Francisco Tenório foi morto na madrugada do dia 18 de março, após sair do hotel e poucos dias antes do golpe de Estado que derrubaria María Estela Martinez Perón da presidência da Argentina e instalaria uma ditadura militar no país.

O reconhecimento foi possível a partir de um levantamento feito pela Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Ações judiciais foram iniciadas na província de Buenos Aires, entre 1975 e 1983, em virtude de cadáveres encontrados em vias públicas que foram arquivadas sem que a identidade das vítimas fosse determinada. O trabalho objetivava investigar se tais casos poderiam estar relacionados aos de pessoas mortas e desaparecidas pela violência estatal argentina.

“Assim, a partir do trabalho de investigação da EAAF, por ordem da Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal de Buenos Aires, foi possível estabelecer a confirmação da morte e o destino do corpo de Francisco Tenório Cerqueira Júnior, após a comparação das impressões digitais de um cadáver de um homem morto por disparos de arma de fogo, encontrado em um terreno baldio na região de Tigre, próxima a Buenos Aires, no dia de 20 de março de 1976. Não se sabe ainda se será possível exumar o corpo do Cemitério de Benavídez, na capital argentina, para comparação de amostra genética”, informou a CEMDP em nota.

A comissão disse ainda que vem acompanhando esse caso específico e de outros relacionados à denominada Operação Condor, nome dado a aliança entre as ditaduras instaladas na Argentina, Bolívia, no Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, durante a década de 1970, para vigiar, sequestrar, torturar, assassinar e fazer desaparecer militantes políticos que faziam oposição, armada ou não, aos regimes militares.

O procedimento da CEMDP passa pela coleta dos dados datiloscópicos dos desaparecidos políticos brasileiros em outros países, bem como as amostras sanguíneas de seus familiares, para envio e intercâmbio com autoridades dos locais de desaparecimento, “com finalidade de realizar descobertas como a do presente caso.”

A CEMDP informou ainda que, após o recebimento da notificação da EAAF, prontamente procurou e comunicou a família do músico, informando também que “segue à disposição para oferecer todo o apoio necessário aos familiares neste processo, assim como de colaborar com os esforços e diligências com vistas à localização dos remanescentes humanos do artista brasileiro, vítima da violência política de Estado na América Latina, Francisco Tenório Cerqueira Júnior.”

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Direitos Humanos Há 8 horas

Flamengo reúne organizadas para debater violência contra as mulheres

Casos de ameaças aumentam 23,7% em dias de jogos de futebol
Direitos Humanos Há 2 dias

Nova operação humanitária recebeu 54 repatriados dos Estados Unidos

Maioria dos passageiros é composta por homens desacompanhados
Direitos Humanos Há 3 dias

Novo voo com repatriados brasileiros chega hoje a Belo Horizonte

Operações humanitárias já receberam este ano 1,8 mil brasileiros

 (Foto: Ilustração)
Violência Escolar Há 3 dias

Professor é exonerado por maus-tratos a alunos em Vila Maria

Servidor foi demitido após denúncias do MP e processo disciplinar que confirmou condutas incompatíveis com o cargo público.

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 3 dias

Embratur lança manual sobre igualdade racial no turismo

Lançamento ocorreu em Salvador durante workshop Trilhas do Afroturismo

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 28°
24° Sensação
2.28 km/h Vento
72% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h34 Nascer do sol
18h27 Pôr do sol
Domingo
26° 14°
Segunda
26° 16°
Terça
27° 14°
Quarta
31° 14°
Quinta
31° 17°
Últimas notícias
Justiça Há 7 minutos

CPMI recorrerá de decisão do STF sobre depoimento do "Careca do INSS
Rodada 7 Há 36 minutos

Inter bate o Grêmio e assume a liderança isolada do Gauchão Feminino
CAGED Há 39 minutos

Brasil abre 129,8 mil postos formais de trabalho em julho
Sinistro Há 41 minutos

Brigada Militar de Seberi prende suspeito de incêndio criminoso em residência
Direitos Humanos Há 1 hora

Corpo de brasileiro morto pela ditadura argentina é identificado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,04%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 657,114,69 -0,16%
Ibovespa
142,271,58 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2913 (11/09/25)
17
21
34
52
55
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6825 (12/09/25)
04
11
12
29
37
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3485 (12/09/25)
02
03
04
05
06
09
10
11
12
13
15
18
20
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2822 (12/09/25)
12
13
18
20
29
34
37
38
41
50
52
58
60
70
72
74
76
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2859 (12/09/25)
02
06
20
21
24
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias