Nova fase da LUZA conecta engenharia e tecnologia ao futuro

A empresa, com quase duas décadas de atuação global, reforça seu posicionamento diante das transformações tecnológicas e industriais que remodelam ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/09/2025 às 21h32
LUZA

A evolução tecnológica, a transição energética e a pressão por maior eficiência estão remodelando a forma como indústrias operam em todo o mundo. Estudos indicam que o ritmo dessas mudanças acelerou nos últimos anos, ampliando a necessidade de soluções inovadoras, talentos especializados e modelos flexíveis de execução de projetos.

De acordo com o World Economic Forum (Future of Jobs Report, 2023), até 2027 cerca de 23% dos empregos atuais sofrerão transformações, seja pela automação ou pela adoção de novas tecnologias. Ao mesmo tempo, a previsão é de criação líquida de aproximadamente 69 milhões de novos postos de trabalho, em grande parte ligados às áreas de engenharia, tecnologia e economia verde.

Outro estudo, conduzido pela McKinsey (Technology Trends Outlook, 2024), reforça que a convergência entre inteligência artificial generativa, computação avançada, energias renováveis, biotecnologia e cibersegurança está entre os dez vetores de maior impacto econômico da década. Empresas que conseguem incorporar essas tendências em seus processos têm observado ganhos de eficiência superiores a 30% e redução significativa no tempo de desenvolvimento de soluções.

Nesse contexto, a LUZA, multinacional de engenharia e tecnologia com presença em países como Brasil, Portugal, Espanha, México e Estados Unidos, inicia uma nova fase institucional sob o mote "Mover o mundo, para transformar o futuro". O movimento reforça a proposta de consolidar a companhia como agente global de inovação e observadora atenta das transformações industriais em curso.

Segundo análises de mercado, setores como mobilidade elétrica e conectada, energias limpas, mineração sustentável, biotecnologia aplicada à saúde e segurança digital lideram a transformação industrial. No setor automotivo, estudos internacionais apontam que a transição para veículos elétricos e conectados deve acelerar de forma significativa até 2030, impulsionada por investimentos em eletrificação, digitalização e novas cadeias de suprimentos. Esse movimento exige não apenas avanços tecnológicos, mas também a adaptação da força de trabalho para atender às novas demandas de engenharia e inovação.

Já no setor de energia, a Agência Internacional de Energia (IEA) estima que mais da metade dos 67 milhões de empregos do setor em 2022 já esteja ligada a atividades de energia limpa, e que esse número continuará crescendo de forma acelerada até 2030, impulsionado por renováveis, veículos elétricos e armazenamento de energia.

Para Tiago Monteiro, CEO da LUZA, compreender esse movimento é essencial, pois as transformações em curso exigem não apenas inovação tecnológica, mas também uma visão global de como os setores produtivos se conectam.

"Transformar o futuro depende da capacidade de conectar pessoas e conhecimento em escala global. A engenharia e a tecnologia são os vetores dessa transformação. Mais do que acompanhar tendências, é necessário antecipar movimentos e preparar as indústrias para desafios que já estão no horizonte, como a transição energética, a digitalização dos processos produtivos e a demanda crescente por soluções sustentáveis", afirma.

A análise de mercado confirma que organizações que investem em modelos híbridos — com alocação de especialistas sob demanda e execução de projetos turnkey ponta a ponta — têm obtido ganhos expressivos em performance. Em casos recentes, observou-se redução de até 25% no tempo de desenvolvimento de produto e aumento de 18% na eficiência operacional em plantas industriais.

A nova fase da LUZA reflete, portanto, não apenas uma estratégia corporativa, mas uma resposta institucional ao cenário global. Com base em quase duas décadas de experiência e em atuação diversificada em setores estratégicos, a companhia busca reforçar seu papel como parceira técnica de confiança e como protagonista nas transformações que moldarão a próxima década da engenharia e da tecnologia.

Sobre a LUZA

Com quase duas décadas de atuação, a LUZA consolidou-se como uma companhia global de engenharia e tecnologia, presente em diferentes continentes e em setores estratégicos como mobilidade, energia, mineração, biotecnologia e tecnologias da informação. A empresa atua por meio de modelos complementares de entrega — outsourcing e turnkey — e tem como propósito conectar conhecimento técnico a desafios reais de clientes em ambientes complexos e de alta exigência. Esse posicionamento reflete o compromisso da organização em contribuir para o desenvolvimento industrial sustentável e para a construção de soluções que moldam o futuro. Para mais informações, basta acessar o site: luzagroup.com

