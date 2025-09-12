Sábado, 13 de Setembro de 2025
Nomus adapta seu ERP à Reforma Tributária e orienta empresas

A Reforma Tributária do Consumo (EC 132/2023 e LC 214/2025) exigirá que empresas adaptem seus sistemas de gestão aos novos tributos IBS, CBS e IS. ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/09/2025 às 20h32
Nomus adapta seu ERP à Reforma Tributária e orienta empresas
Nomus

A Reforma Tributária do Consumo, instituída pela Emenda Constitucional 132/2023 e regulamentada pela Lei Complementar 214/2025, prevê a substituição de tributos como PIS, Cofins, ICMS, ISS e IPI pela criação do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e IS (Imposto Seletivo). A medida representa uma das maiores mudanças do sistema tributário brasileiro em décadas, impactando diretamente os sistemas de gestão empresarial (ERPs) utilizados pelas companhias.

Para atender às novas regras, a Nomus realizou atualizações em seu ERP Industrial, incluindo cadastros tributários, parametrização de CSTs, cálculo automático de IBS e CBS em operações de compra e venda, ajustes em documentos fiscais eletrônicos e relatórios para apuração assistida.

Além das alterações técnicas, a empresa também tem promovido iniciativas de orientação sobre os efeitos da reforma. Em julho de 2025, o CEO da Nomus, Rafael Netto, participou do evento “A Reforma Tributária e os impactos no seu sistema”, organizado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ). Durante a palestra, foram apresentados aspectos como mudanças na emissão de notas fiscais, impactos na formação de preços e no planejamento tributário, além de temas como split payment e os novos modelos de créditos.

Segundo Rafael "Com clientes em diferentes segmentos industriais, a Nomus busca contribuir para que empresas de pequeno e médio porte compreendam as adaptações necessárias e mantenham conformidade com a legislação." Mais informações sobre o tema estão disponíveis em: https://www.nomus.com.br/erpindustrial/como-funciona/reforma-tributaria/.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
