Sábado, 13 de Setembro de 2025
12°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Energia solar atinge 3 milhões de residências no Brasil

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), as instalações fotovoltaicas nesse mercado somam 20,8 GW e beneficiam mais de 4 milhõ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/09/2025 às 17h18
Energia solar atinge 3 milhões de residências no Brasil
Banco de Imagens Freepik

O Brasil alcançou a marca de 3 milhões de sistemas solares em residências, segundo os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As instalações fotovoltaicas nesse mercado somam 20,8 GW e beneficiam mais de 4 milhões de consumidores que aderiram ao segmento de geração distribuída (GD).

Segundo a projeção do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o país se consolidou entre as quatro maiores potências de energia renovável, com uma matriz energética mais limpa e diversificada. O destaque é da produção de energia solar, eólica e de biocombustíveis, garantindo ganhos ambientais e impulsionando a economia.

No setor condominial, a energia fotovoltaica tem se destacado como uma das principais alternativas para reduzir custos e promover a preservação ambiental. No entanto, o investimento inicial para instalação dos sistemas ainda é considerado elevado para muitos empreendimentos.

Para contornar essa barreira, cada vez mais condomínios estão recorrendo a linhas de financiamento específicas para projetos de energia solar. De acordo com Zener Costa, CEO da LLZ Garantidora e administrador de empresas, a energia solar tem ótimos benefícios para os condomínios. "Nossos clientes têm nos procurado para realizar empréstimos para financiar a instalação dos projetos de energia fotovoltaica, o que torna o retorno sobre o investimento bastante atrativo. Além disso, a valorização do imóvel e o apelo sustentável são fatores que têm motivado síndicos e condôminos a buscarem essa alternativa".

Para o CEO, além de ajudar o meio ambiente, a energia solar também eleva a eficiência energética e pode tornar o condomínio autossuficiente em eletricidade. "Condomínios que investem em soluções limpas não apenas reduzem despesas, mas também contribuem para um futuro mais sustentável."

Energia elétrica

A Aneel elevou para 6,3% a projeção de aumento das tarifas de energia elétrica em 2025. O índice ficou acima da previsão de inflação para este ano, que é de 5,05%, segundo Boletim Focus do Banco Central. Com o aumento das tarifas de energia elétrica, condomínios residenciais e comerciais ampliaram o interesse por soluções que ofereçam mais economia e previsibilidade nos custos.

Sobre a LLZ

A LLZ é uma garantidora de condomínios do Brasil, especialista em oferecer proteção contra inadimplência, promovendo previsibilidade no fluxo de caixa e auxiliando a gestão condominial. Atua com foco na organização, troca de informações e interlocução constante, lado a lado com administradoras e síndicos de todo o país. A LLZ emite mensalmente uma apólice de seguros equivalente à receita do condomínio, em parceria com o BTG Seguro. A sede está em Belo Horizonte (MG), com escritório estratégico na Faria Lima, em São Paulo (SP). No restante do país, o atendimento é feito por executivos comerciais em todas as regiões e por agentes digitais nos estados sem presença física. Assim, o objetivo é garantir suporte de acordo com as necessidades do serviço em todo o território nacional.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
LUZA
Tecnologia Há 3 horas

Nova fase da LUZA conecta engenharia e tecnologia ao futuro

A empresa, com quase duas décadas de atuação global, reforça seu posicionamento diante das transformações tecnológicas e industriais que remodelam ...

 Imagem gerada por IA
Tecnologia Há 3 horas

Comissão Europeia Publica Decisão Preliminar de Adequação UE

Em 05/09/2025, a Comissão Europeia publicou decisão preliminar reconhecendo o Brasil com proteção de dados equivalente ao GDPR. A medida facilita t...

 Nomus
Tecnologia Há 4 horas

Nomus adapta seu ERP à Reforma Tributária e orienta empresas

A Reforma Tributária do Consumo (EC 132/2023 e LC 214/2025) exigirá que empresas adaptem seus sistemas de gestão aos novos tributos IBS, CBS e IS. ...

 Freepick
Tecnologia Há 4 horas

Organizações que usam IA em ao menos uma função já são 78%

Pesquisa realizada pela Mckinsey ouviu mais de 1.400 pessoas de 101 países de organizações de todos os portes, e revelou uma aceleração no uso de I...

 Pexels
Tecnologia Há 5 horas

IA otimiza pré-qualificação de leads no mercado imobiliário

Ferramentas de AI SDRs são apontadas como soluções capazes de filtrar contatos não qualificados, validar leads com maior potencial e liberar os tim...

Tenente Portela, RS
12°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 25°
11° Sensação
2.31 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Domingo
27° 10°
Segunda
29° 15°
Terça
23° 16°
Quarta
26° 16°
Quinta
29° 14°
Últimas notícias
Economia Há 23 minutos

Acordo de livre comércio entre Mercosul e EFTA será assinado no dia 16
Tecnologia Há 3 horas

Nova fase da LUZA conecta engenharia e tecnologia ao futuro
Tecnologia Há 3 horas

Comissão Europeia Publica Decisão Preliminar de Adequação UE
Entretenimento Há 3 horas

Grupo Unità inaugura filial no Nordeste com Road Show exclusivo em Pernambuco
Economia Há 4 horas

Especialista explica aposentadoria por visão monocular

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,04%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 657,428,74 -0,11%
Ibovespa
142,271,58 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2913 (11/09/25)
17
21
34
52
55
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6825 (12/09/25)
04
11
12
29
37
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3485 (12/09/25)
02
03
04
05
06
09
10
11
12
13
15
18
20
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2822 (12/09/25)
12
13
18
20
29
34
37
38
41
50
52
58
60
70
72
74
76
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2859 (12/09/25)
02
06
20
21
24
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias