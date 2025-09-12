Sábado, 13 de Setembro de 2025
Tenente Portela, RS
Hackathon reúne 61 times para desafio de IA aplicada ao PCS

O Porto Hack Santos, promovido pela ABTRA, acontece online de 15 a 21/9, com final presencial em 13/10, em Santos. Vai reunir 61 equipes de 38 facu...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/09/2025 às 15h47
ABTRA/IA

O Porto Hack Santos 2025 chega, em setembro, à sua quinta edição, reunindo 61 equipes de 38 instituições de ensino superior (IES) para encarar um desafio capaz de antecipar o futuro da eficiência logística e da integração digital nos portos do país: construir inteligência sobre um modelo simulador de Port Community System (PCS).

A maratona, promovida pela Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados (ABTRA), começa no dia 15/09 e segue online até o dia 21 deste mês, com os competidores trabalhando nas soluções lado a lado com professores e profissionais atuantes no Porto de Santos. “Vamos montar uma sala de aula avançada, com uma disciplina inédita, para aproximar a comunidade universitária da realidade portuária”, adianta o presidente-executivo da entidade, Angelino Caputo.

As dez equipes mais bem classificadas nessa primeira etapa avançam para a final presencial, com a apresentação de seus projetos no dia 13/10, no auditório do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros (SDAS), na cidade de Santos.

Além do número recorde de competidores, ela será mais extensa que as anteriores, com 65 horas no total, divididas em blocos conciliando aulas, mentorias e construção dos protótipos.

O desafio: inteligência aplicada ao PCS

Com um toolkit inédito de APIs, dados simulados, modelos de sistemas comunitários integrados e interações entre 15 atores da cadeia logística portuária, as equipes terão a missão ousada de aplicar inteligência artificial generativa a um simulador de PCS – espinha dorsal digital que conecta com segurança, dados e processos de todos os atores de um porto. Marco Riveiros, CEO do Instituto AmiGU e organizador do hackathon, garante que, com esse material, os participantes poderão vivenciar na prática uma plataforma centralizada de dados confiáveis inédita no Brasil, mas que já acontece em portos europeus há mais de 35 anos.

Muito mais que prêmios: um portfólio para o futuro

Os vencedores serão premiados com R$ 10 mil (1º lugar), R$ 7 mil (2º lugar) e R$ 3 mil (3º lugar). Além disso, todos os competidores receberão um portfólio digital com sua trajetória ao longo da jornada, evidenciando competências como liderança, trabalho em equipe e atitude colaborativa, que não constam em um currículo tradicional.

A intenção do hackathon, que une porto e universidade, é gerar propostas disruptivas e experiências aplicadas à realidade do setor. Como resume Riveiros: “Queremos formar resolvedores: gente pronta para integrar tecnologia e operação portuária”.

Essa proposta está alinhada ao papel estratégico do Porto Hack Santos, que se consolidou como um ambiente de inovação aberta, gerando impactos positivos tanto para os competidores quanto para a comunidade portuária. Como ressalta Angelino Caputo: “É, acima de tudo, um laboratório vivo de soluções para o porto, uma celebração da inovação e um convite para que a nova geração assuma seu papel na transformação do setor portuário brasileiro”.

O Porto Hack Santos 2025 é uma iniciativa da ABTRA e sua organização é do Instituto AmiGU. O evento conta ainda com o apoio institucional do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e da Autoridade Portuária de Santos (APS).


Serviço: Porto Hack Santos 2025

15 a 21/09 (1ª etapa online)

13/10 (final presencial, no SDAS, em Santos)

Credenciamento de imprensa: [Nome | e-mail | WhatsApp] para: [email protected]

Site/apoio: https://www.portohacksantos.com.br/

Entrevistas com porta-vozes da ABTRA e do Instituto AmiGU: (13) 21015-7300 – ramal 5 (comunicação) / (13) 99187-1050

