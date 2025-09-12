Sexta, 12 de Setembro de 2025
12°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

SISQUAL® WFM confirma presença na ABRAS’25 em Campinas

O evento deve reunir cerca de 1.200 líderes do setor supermercadista para debater a visão de futuro e da estratégia empresarial do varejo alimentar...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/09/2025 às 15h02
SISQUAL® WFM confirma presença na ABRAS’25 em Campinas
Flickr do evento do ano passado

Entre os dias 21 e 24 de setembro, o Royal Palm Hall, em Campinas (SP), será palco de mais uma edição da ABRAS’25 Food Retail Future, evento voltado à inovação e às soluções para o setor supermercadista. Promovido pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), o encontro deve contar com a presença de mais de 1.200 líderes, entre empresários, executivos, especialistas e autoridades, para debater a transformação digital e a modernização do varejo alimentar brasileiro.

Durante o evento, a SISQUAL® WFM, empresa que oferece ferramentas voltadas à gestão da força de trabalho, apresentará soluções para organização eficiente de horários, aumento da produtividade das equipes e redução de custos operacionais.

De acordo com José Pedro Fernandes, vice-presidente da empresa, essas ferramentas têm como foco contribuir para melhorar a qualidade de vida dos colaboradores, podendo impactar diretamente na experiência de compra dos consumidores: "Acreditamos que essa combinação é fundamental para oferecer uma experiência diferenciada aos clientes."

Além de expor as tecnologias oferecidas pela empresa, o executivo considera o evento uma oportunidade de ampliar a rede de relacionamentos e estabelecer novas parcerias estratégicas. "Estamos confiantes de que, além de apresentar as nossas ferramentas, poderemos criar soluções mais aderentes às necessidades do setor, gerando valor tanto para os supermercados quanto para os seus colaboradores," pontua.

Segundo Fernandes, a presença no encontro reforça a estratégia da empresa em ampliar sua atuação no mercado brasileiro, especialmente em um dos setores que mais emprega no país.

"Estar no ABRAS’25 é uma oportunidade única de mostrar como a gestão inteligente da força de trabalho pode fortalecer o desempenho do varejo alimentar nacional," afirma o vice-presidente.

A relevância do setor supermercadista no Brasil também é evidenciada por dados recentes. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), noticiado pelo Mundo do Marketing, aponta que cerca de 70% das vagas essenciais seguem abertas, especialmente em funções como operadores de caixa, atendentes e repositores.

Neste contexto, as ferramentas de WFM (Workforce Management) podem oferecer flexibilidade nos horários, um fator que tende a ser determinante para a satisfação e retenção de funcionários, pois buscam proporcionar melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. "Este tipo de solução também ajuda as empresas do varejo no equilíbrio da eficiência operacional e melhoria da qualidade do atendimento," afirma Fernandes.

Para ele, a gestão da força de trabalho é essencial para esse equilíbrio, porque permite ter o número certo de colaboradores no momento certo, evitando sobrecarga da equipe, reduzindo custos desnecessários e com o objetivo de garantir que o consumidor final seja bem atendido.

O executivo afirma ainda que algumas tendências, como o uso de inteligência de dados para prever demanda de mão de obra, a integração da inteligência artificial (IA) no planejamento de escalas e a valorização de modelos de trabalho mais flexíveis, devem impactar o setor nos próximos anos.

"Já estamos nos preparando para atender a essas demandas, desenvolvendo soluções que buscam unir tecnologia e inovação para apoiar a transformação digital do setor supermercadista," conclui o vice-presidente da SISQUAL® WFM.

Para saber mais, basta acessar: http://www.sisqualwfm.com

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik
Tecnologia Há 23 minutos

Seguro cyber ganha destaque com aumento dos ataques digitais

Com o Brasil entre os países mais visados por cibercriminosos, empresas recorrem à modalidade como ferramenta de proteção e recuperação

 Divulgação/Meu Locker
Tecnologia Há 1 hora

Retrofit ganha espaço em projetos de smart lockers

Técnica revitaliza estruturas existentes com tecnologia de ponta

 Banco de imagens iStock
Tecnologia Há 5 horas

Belgo Arames aplica tecnologia especial de revestimento

A Belgo Arames disponibiliza no Brasil a tecnologia Bezinal®, uma liga metálica composta por 95% de zinco e 5% de alumínio, aplicada em diversas li...

 Antoni Shkraba Studio
Tecnologia Há 5 horas

Com uso de IA, ferramenta é solução contra crimes digitais

Ferramentas de segurança ganham em inovação e tendem a ser caminho na redução dos chamados estelionatos digitais

freepik
Tecnologia Há 5 horas

Mercado de mídia demanda por insights prontos para decisão

Solução combina IA, dados de mídia e buscas no Google para prever tendências de market share, otimizar campanhas em transmissões e recomendar os pr...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 25°
24° Sensação
2.97 km/h Vento
45% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Sábado
27° 10°
Domingo
29° 15°
Segunda
23° 16°
Terça
26° 16°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 6 minutos

Lupicínio Rodrigues e Pixinguinha agora são patronos da MPB
Senado Federal Há 6 minutos

CAS vota projeto que libera venda de remédio em supermercados
Tecnologia Há 20 minutos

Seguro cyber ganha destaque com aumento dos ataques digitais
Internacional Há 20 minutos

Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
Tecnologia Há 35 minutos

SISQUAL® WFM confirma presença na ABRAS’25 em Campinas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,67%
Euro
R$ 6,27 -0,71%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 659,093,25 +1,55%
Ibovespa
142,381,13 pts -0.54%
Mega-Sena
Concurso 2913 (11/09/25)
17
21
34
52
55
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6824 (11/09/25)
01
12
29
70
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3484 (11/09/25)
01
03
04
05
07
08
09
11
13
14
15
17
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2821 (10/09/25)
08
16
17
19
23
25
30
36
40
44
48
51
64
66
77
83
88
94
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2858 (10/09/25)
07
08
10
12
29
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias