Retrofit ganha espaço em projetos de smart lockers

A técnica de retrofit é conhecida no setor de engenharia e arquitetura pela capacidade de revitalizar prédios e estruturas sem perder sua essência. O conceito consiste em modernizar o que já existe em vez de construir algo do zero. De acordo com a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural (ABECE), o retrofit é considerado uma prática sustentável por reduzir a necessidade de novas construções e ampliar o ciclo de vida de edificações e equipamentos. Essa abordagem tem atraído diferentes setores que buscam soluções digitais para estruturas tradicionais, como no caso da Meu Locker, que utiliza a técnica em projetos de guarda-volumes.

Segundo levantamento da Business Research Insights, o mercado global de smart lockers deve ter uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) de 17,4%, passando de US$ 1,12 bilhão em 2023 para US$ 4,78 bilhões até 2032. No Brasil, empresas como a Meu Locker adotam o movimento, aplicando a técnica de retrofit em projetos em diferentes regiões do país.

"Nosso foco é transformar espaços já existentes em soluções modernas e úteis para as pessoas. Com o retrofit, conseguimos atualizar estruturas de guarda-volumes sem a necessidade de grandes reformas, trazendo tecnologia de ponta para o dia a dia de shoppings, condomínios e estabelecimentos comerciais", explica Gabriel Peixoto, CEO da Meu Locker.

Um dos exemplos recentes é o projeto desenvolvido para a nova loja da d.bag, no Ocean Barra, em Salvador, que contará com lockers inteligentes da empresa. "Esse tipo de parceria mostra como o retrofit pode ir além da engenharia e ganhar relevância no varejo, criando experiências mais práticas e seguras para os consumidores", completa Gabriel.

Para o CEO, com soluções que incluem acesso por senha, QR Code e monitoramento em tempo real, os lockers com retrofit podem oferecer conveniência em diferentes contextos. "Para empreendimentos, a técnica representa economia, já que dispensa obras de grande porte e aproveita estruturas existentes. Para o usuário, significa ter serviços mais ágeis e alinhados ao estilo de vida digital", diz.

De acordo com Gabriel, a tendência deve ganhar ainda mais força nos próximos anos, em um cenário em que sustentabilidade, eficiência e inovação estão no centro das decisões estratégicas. "Retrofit não é apenas uma atualização estética, mas uma forma inteligente de gerar impacto positivo no negócio e na experiência das pessoas", conclui.