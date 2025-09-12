Sexta, 12 de Setembro de 2025
12°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Belgo Arames aplica tecnologia especial de revestimento

A Belgo Arames disponibiliza no Brasil a tecnologia Bezinal®, uma liga metálica composta por 95% de zinco e 5% de alumínio, aplicada em diversas li...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/09/2025 às 11h02
Belgo Arames aplica tecnologia especial de revestimento
Banco de imagens iStock

Materiais mais resistentes à corrosão e com maior vida útil são muito importantes na indústria do aço. A Belgo Arames, parceria ArcelorMittal e Bekaert que fabrica soluções em arames para diversos segmentos, utiliza a liga Bezinal® – composta de zinco e alumínio – em vários de seus produtos.

O processo consiste em aplicar essa camada protetora sobre o aço, criando uma barreira que retarda a oxidação natural do metal. Essa proteção foi pensada para ambientes agressivos, como áreas litorâneas com alta salinidade, regiões de grande umidade ou locais com presença de agentes químicos.

A tecnologia também oferece um sistema de proteção que impede a propagação da ferrugem caso o arame seja riscado ou cortado, um efeito que não ocorre da mesma forma na galvanização comum.

Soluções para setores estratégicos

Frederico Gazzola, Gerente de Inovação e Desenvolvimento de Negócios, explica que o uso de revestimento zinco + alumínio pode ser uma solução estratégica para múltiplos setores da economia: "No agronegócio, por exemplo, a tecnologia é utilizada em cercas para áreas alagadiças, como o Pantanal e a Ilha de Marajó, onde a umidade acelera o desgaste dos materiais. O arame Belgo ZZ-700 Bezinal® foi desenvolvido para essas condições, reduzindo a necessidade de manutenções". Frederico ainda complementa que a tecnologia também pode estar presente na avicultura, em gaiolas que precisam resistir aos dejetos dos animais, e na piscicultura, em tanques-rede que sofrem corrosão pela água e pela aderência de moluscos.

"Na construção civil, o revestimento é utilizado em gabiões, estruturas de arame preenchidas com pedras para contenção de encostas e taludes, em especial em obras hidráulicas ou rodoviárias. Já na indústria automotiva, os arames com Bezinal® são empregados em molas mecânicas, onde o revestimento é empregado em função do atrito reduzido em comparação com outras soluções", complementa o gerente de Inovação e Desenvolvimento de Negócios da Belgo.

De acordo com ele, outros setores que também podem se beneficiar são de energia e telecomunicações: "As cordoalhas de aço que compõem as estruturas de torres e postes estão constantemente expostas a intempéries. A tecnologia Bezinal® é aplicada para conferir maior resistência ao clima e a altas temperaturas, um requisito para linhas de alta tensão que operam em sua capacidade máxima", conclui. 

Foco em durabilidade e sustentabilidade

Ao prolongar a vida útil dos produtos de aço, a tecnologia contribui para práticas mais sustentáveis na indústria. A maior durabilidade dos materiais implica menor frequência de substituição, o que reduz o consumo de recursos naturais e a geração de resíduos. Essa abordagem está alinhada à necessidade de desenvolver soluções que combinem desempenho técnico com menor impacto ambiental.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik
Tecnologia Há 29 minutos

Seguro cyber ganha destaque com aumento dos ataques digitais

Com o Brasil entre os países mais visados por cibercriminosos, empresas recorrem à modalidade como ferramenta de proteção e recuperação

 Flickr do evento do ano passado
Tecnologia Há 44 minutos

SISQUAL® WFM confirma presença na ABRAS’25 em Campinas

O evento deve reunir cerca de 1.200 líderes do setor supermercadista para debater a visão de futuro e da estratégia empresarial do varejo alimentar...

 Divulgação/Meu Locker
Tecnologia Há 1 hora

Retrofit ganha espaço em projetos de smart lockers

Técnica revitaliza estruturas existentes com tecnologia de ponta

 Antoni Shkraba Studio
Tecnologia Há 5 horas

Com uso de IA, ferramenta é solução contra crimes digitais

Ferramentas de segurança ganham em inovação e tendem a ser caminho na redução dos chamados estelionatos digitais

freepik
Tecnologia Há 5 horas

Mercado de mídia demanda por insights prontos para decisão

Solução combina IA, dados de mídia e buscas no Google para prever tendências de market share, otimizar campanhas em transmissões e recomendar os pr...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 25°
24° Sensação
2.97 km/h Vento
45% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Sábado
27° 10°
Domingo
29° 15°
Segunda
23° 16°
Terça
26° 16°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 6 minutos

Lupicínio Rodrigues e Pixinguinha agora são patronos da MPB
Senado Federal Há 6 minutos

CAS vota projeto que libera venda de remédio em supermercados
Tecnologia Há 20 minutos

Seguro cyber ganha destaque com aumento dos ataques digitais
Internacional Há 20 minutos

Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
Tecnologia Há 35 minutos

SISQUAL® WFM confirma presença na ABRAS’25 em Campinas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,67%
Euro
R$ 6,27 -0,71%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 659,093,25 +1,55%
Ibovespa
142,381,13 pts -0.54%
Mega-Sena
Concurso 2913 (11/09/25)
17
21
34
52
55
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6824 (11/09/25)
01
12
29
70
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3484 (11/09/25)
01
03
04
05
07
08
09
11
13
14
15
17
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2821 (10/09/25)
08
16
17
19
23
25
30
36
40
44
48
51
64
66
77
83
88
94
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2858 (10/09/25)
07
08
10
12
29
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias