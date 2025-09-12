Sexta, 12 de Setembro de 2025
Mercado de mídia demanda por insights prontos para decisão

Solução combina IA, dados de mídia e buscas no Google para prever tendências de market share, otimizar campanhas em transmissões e recomendar os pr...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/09/2025 às 10h17
freepik

Estudos indicam que a demanda do mercado está cada vez mais voltada para insights acionáveis, em vez de simples relatórios analíticos. Segundo a Adobe (2025), "insights acionáveis, formados a partir da análise de dados, revelam áreas de sucesso e melhorias necessárias, gerando mudanças reais". O estudo destaca, ainda, que muitas empresas lutam para aproveitar totalmente os dados, já que os relatórios convencionais não fornecem as recomendações práticas necessárias para a implementação imediata.

Essas conclusões estão em sintonia com o que observamos entre nossos clientes. "Há uma crescente demanda por análises já estruturadas que possam ser aplicadas diretamente nos processos de decisão. Muitas empresas não contam com equipes dedicadas de BI e, por isso, buscam soluções que tragam recomendações claras e contextuais", afirma Cesar Sponchiado, fundador e CEO da Tunad.

Desta forma, a Tunad anuncia a adoção do modelo de Insights as a Service (IaaS), reposicionando sua atuação de fornecedora de dados e plataforma (Software as a Service – SaaS) para um serviço contínuo voltado à entrega de análises estruturadas e recomendações estratégicas. O modelo utiliza inteligência artificial para processar grandes volumes de informações e organizar relatórios em tempo real, automatizando tarefas que tradicionalmente dependiam de equipes internas de análise.

Com essa evolução, a companhia passa a oferecer recursos voltados ao monitoramento contínuo de indicadores de marca, medição do impacto de campanhas em tempo real e estimativas de desempenho de mercado com base em dados de busca do Google. A solução também contempla relatórios sobre veiculações em TV (Linear e Streaming), CTV e Rádio.

O CEO reforça, ainda, que o IaaS complementa sua oferta original: os clientes continuam podendo acessar apenas os dados brutos diretamente pela plataforma ou via API, mas agora também contam com relatórios analíticos estruturados e recomendações prontas para aplicação.

"Além do acompanhamento das marcas, desenvolvemos o Radar Competitivo, que reúne informações sobre campanhas da concorrência — como os conteúdos criativos utilizados, os canais em que foram veiculados e estimativas de investimento. A diferença é que esses dados já chegam transformados em insights prontos, conectando diretamente com a proposta do IaaS e permitindo que os anunciantes se mantenham informados e ajustem suas estratégias de forma fundamentada", completa Ricardo Monteiro, CSO e COO da Tunad.

Outro diferencial é a análise do comportamento do público por meio das buscas no Google. As variações de interesse são observadas como um sinal de engajamento espontâneo, permitindo identificar picos e quedas de atenção ao longo do tempo. "Seja mídia paga, espontânea, ações com influenciadores ou ativações físicas, tudo pode impactar o interesse pela marca. O cruzamento desses fatores mostra de forma clara como a comunicação repercute junto ao consumidor", completa Monteiro.

A expectativa da Tunad é avançar nos próximos anos para modelos de automação mais ampla, nos quais algoritmos de inteligência artificial poderão sugerir e, futuramente, executar decisões de mídia de forma autônoma. "Já utilizamos esse tipo de automação em canais digitais como a TV conectada. A tendência é que, gradualmente, essa aplicação também se estenda para TV Linear e rádio", conclui Sponchiado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik
29° 14°
DENGUE
