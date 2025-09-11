MSA Safety lança soluções HVAC-R na Febrava 2025

O setor de aquecimento, ventilação, ar-condicionado e refrigeração (HVAC-R) vive um momento de virada, marcado por pressões regulatórias crescentes, aumento de custos e a urgência em combater vazamentos de refrigerantes que impactam diretamente ao meio ambiente. Para enfrentar esses desafios, a MSA Safety, Inc. (NYSE: MSA), escolheu a Febrava 2025 como palco de lançamento do seu portfólio de soluções para detecção e gerenciamento de vazamentos de gases no Brasil e América Latina. O objetivo é transformar a forma como as empresas monitoram e controlam refrigerantes, com o que há de mais moderno em tecnologia.

Durante a feira, que acontece do dia 9 a 12 de setembro, a MSA Safety apresentará ao mercado sua linha de produtos composta pelas soluções Bacharach, como o software Parasense Refrigerant Tracking & Compliance e os Gateways FieldServer. Essas soluções foram desenvolvidas para ajudar empresas a atender às exigências regulatórias, reduzir custos, obter dados acionáveis e integrar dispositivos com segurança. A Bacharach, reconhecida mundialmente por suas soluções de monitoramento de gases em sistemas HVAC-R, passou a fazer parte da MSA Safety após uma aquisição realizada em 2021.

A Febrava, um dos maiores pontos de encontro do setor HVAC-R na América Latina, reúne mais de 600 marcas expositoras, com público estimado em mais de 25 mil visitantes, englobando todos os elos da cadeia de valor. A MSA estará presente no estande #F132.

Esse lançamento chega em um momento estratégico. Os vazamentos de refrigerantes são uma das principais preocupações do setor: só em supermercados, estima-se que 25% dos gases refrigerantes vazam anualmente, segundo o North American Sustainable Refrigeration Council. Esses gases estão entre os mais potentes causadores do efeito estufa conhecidos pela ciência moderna, gerando sérios impactos ambientais e elevando os custos operacionais.

“Estamos muito felizes em trazer nossas soluções de detecção de vazamentos Bacharach para a família MSA da América Latina”, afirma Mauricio Alvares, LAR Business Development & Services & Solutions Director da MSA Bacharach. “Os setores estão cada vez mais atentos ao monitoramento e à gestão de refrigerantes, seja por questões de segurança, meio ambiente ou eficiência operacional. Com nosso portfólio de detecção de gases, a MSA Bacharach abre caminho para novos mercados e está totalmente alinhada à nossa missão e expertise em desenvolvimento e fabricação de produtos.”

Entre os destaques da MSA na Febrava 2025 estão:

MSA Chillgard® 5000 Refrigerant Leak Monitor – sistema aspirado para detecção automática de vazamentos, com monitoramento remoto 24/7 e análise de dados em tempo real.

MSA Bacharach® Multi-Zone Gas Monitor – equipamento capaz de monitorar até 16 zonas simultaneamente e detectar mais de 60 tipos de refrigerantes em concentrações a partir de 1 ppm.

– equipamento capaz de monitorar até 16 zonas simultaneamente e detectar mais de 60 tipos de refrigerantes em concentrações a partir de 1 ppm. MSA FieldServer Protocol Gateways – gateways de comunicação para IoT industrial que conectam diversos protocolos HVAC-R à nuvem, facilitando a automação predial, o gerenciamento de dados e uma integração segura e eficiente.

– gateways de comunicação para IoT industrial que conectam diversos protocolos HVAC-R à nuvem, facilitando a automação predial, o gerenciamento de dados e uma integração segura e eficiente. Parasense Refrigerant Tracking & Compliance Software – solução em nuvem que permite às empresas rastrear e gerenciar o uso de refrigerantes, reduzir custos, atender exigências regulatórias e avançar em seus objetivos de sustentabilidade.

Segundo Rob Senko, Líder Global do segmento HVAC-R da MSA Safety, o diferencial está na combinação entre hardware e software:

“Com a experiência da MSA em detecção automática de vazamentos, somada às nossas plataformas de monitoramento e geração de relatórios, conseguimos ajudar nossos clientes a adotar soluções que fazem sentido para suas metas de conformidade e sustentabilidade. Nossos sistemas identificam vazamentos nos níveis mais baixos, possibilitando respostas mais rápidas e proativas. Isso traz não apenas benefícios ambientais, mas também impactos financeiros reais, sempre alinhados à nossa missão de proteger pessoas, ambientes e o planeta.”

