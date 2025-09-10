Golpistas usam IA para criar falsas oportunidades de investimentos

Em um cenário de incertezas econômicas, golpistas têm se aproveitado da pressa e da falta de experiência de muitos usuários para aplicar fraudes de investimento cada vez mais sofisticadas. A ESET alerta para o crescimento expressivo desse tipo de golpe nas redes sociais, agora potencializado pelo uso de inteligência artificial, que permite criar anúncios falsos, vídeos deepfake e mensagens que se passam por pessoas ou instituições legítimas.

Entre o primeiro e o segundo semestre de 2024, a ESET identificou um aumento de 335% nas ameaças associadas ao trojan Nomani, e bloqueou mais de 8.500 domínios relacionados ao golpe. Segundo a empresa, o Nomani direciona vítimas a sites falsos que imitam mídias e marcas legítimas para roubar dados. Com essas informações, golpistas convencem alvos a investir em produtos fraudulentos, contrair empréstimos ou instalar apps maliciosos. No fim, ficam com o dinheiro e os dados, em golpes de “pig butchering”. Essas campanhas, historicamente, se espalham principalmente por anúncios em plataformas como Instagram, Facebook, X (Twitter), YouTube e até WhatsApp e Threads.

Segundo o FBI, os golpes de investimento são há anos a principal fonte de receita para o cibercrime, com prejuízos de quase US$ 6,6 bilhões reportados apenas em um ano, valor muito acima de outras fraudes digitais, como o comprometimento de e-mails corporativos.

Um exemplo recente ocorreu em junho de 2025, quando anúncios no Instagram se passavam por bancos tradicionais, oferecendo oportunidades de investimentos com retornos elevados e conduzindo vítimas a páginas falsas para roubar informações. Em outro caso, vídeos deepfake simulavam especialistas financeiros em stories para atrair pessoas a grupos de WhatsApp fraudulentos. Já em 2024, campanhas usaram até mesmo a imagem do jogador de futebol argentino Lionel Messi em vídeos falsos que prometiam retornos irreais em supostas plataformas de investimento.

Para Camilo Gutiérrez Amaya, chefe do Laboratório de Pesquisa da ESET América Latina, tem sido mais difícil para a população identificar esses golpes. “Hoje, distinguir um anúncio real de investimento de um falso é um desafio. Com a ajuda da inteligência artificial, os criminosos criam conteúdos cada vez mais convincentes, de vídeos deepfake a sites falsos muito bem elaborados. Por isso, é muito importante desconfiar do fácil, reconhecer sinais de alerta e proteger seus dados pessoais”, afirma.

Camilo destaca ainda que o problema também cresce rapidamente no mercado local e exige atenção redobrada: “No Brasil, temos visto cada vez mais casos de golpes que começam em anúncios nas redes sociais. A promessa de retorno rápido e garantido é um atrativo forte, mas também um grande sinal de alerta. Nossa recomendação é simples: verificar sempre a origem da informação, buscar canais oficiais e nunca compartilhar dados pessoais ou financeiros sem a devida checagem”, reforça.

De acordo com a ESET, os sinais de alerta mais comuns incluem anúncios chamativos que prometem retornos garantidos, uso de celebridades em vídeos ou depoimentos falsos, imagens de baixa qualidade ou sincronização de áudio e vídeo defeituosa, além do senso de urgência para agir rápido. Ainda que pareçam óbvios, esses detalhes passam despercebidos quando a pessoa está em busca de uma solução rápida para aliviar pressões financeiras.