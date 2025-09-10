Quarta, 10 de Setembro de 2025
9°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Subsidiária da AI/R Company, WEBJUMP lança Dynamic Digital Storefront (DDS), aprimorando capacidades de personalização no Adobe Experience Cloud

Plataforma integra Adobe Commerce Cloud, Target e Analytics para otimização contínua, redução de custos de desenvolvimento e aceleração do crescimento

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/09/2025 às 17h33

SÃO PAULO, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Subsidiária da AI/R Company, a WEBJUMP, líder em soluções de e-commerce e experiência digital, anuncia o lançamento do Dynamic Digital Storefront (DDS), uma poderosa solução desenvolvida para transformar lojas online em motores de conversão de alto desempenho, por meio de personalização em tempo real e otimização contínua.

Desenvolvido com integração nativa ao Adobe Commerce Cloud, Adobe Target e Adobe Analytics, o DDS capacita empresas a oferecerem experiências de compra que se adaptam em tempo real ao comportamento de cada cliente, ao mesmo tempo em que simplifica as operações e acelera o time-to-market.

Em uma era em que as expectativas dos clientes evoluem rapidamente, as empresas, muitas vezes, enfrentam dificuldades para acompanhar o ritmo. As iniciativas de personalização são frequentemente prejudicadas por ciclos de desenvolvimento longos, dados fragmentados e a necessidade de grande envolvimento da equipe de TI. Como resultado, os clientes vivenciam experiências genéricas e as marcas perdem oportunidades cruciais de conversão e fidelização.

O Dynamic Digital Storefront (DDS) da WEBJUMP integra perfeitamente todo o ecossistema Adobe Experience para oferecer uma solução escalável voltada a experiências online personalizadas. Utilizando o Adobe Analytics, o DDS capta o comportamento dos clientes em tempo real, alimentando insights diretamente no Adobe Target para definir segmentos de audiência com precisão. Isso possibilita a entrega de conteúdos dinâmicos, ofertas e recomendações personalizadas para cada usuário.

Além da personalização, o DDS oferece às equipes de marketing ferramentas ágeis de experimentação, permitindo a execução independente de testes A/B e multivariados. Isso reduz a dependência de equipes de desenvolvimento, acelera a descoberta de estratégias eficazes e diminui custos ao validar ideias antes de grandes investimentos.

O DDS coloca o controle diretamente nas mãos dos usuários de negócio, permitindo o lançamento em tempo real de campanhas de personalização, atualizações de conteúdo e otimizações, tudo isso sem longos ciclos de TI ou dependências complexas. Essa agilidade permite que as equipes respondam rapidamente ao comportamento dos clientes e às mudanças do mercado.

Embora o DDS ofereça automação poderosa, ele complementa — e não substitui — funções estratégicas, como as equipes de Otimização da Taxa de Conversão (CRO). Com testes automatizados, personalização e coleta de dados ocorrendo em segundo plano, essas equipes podem se concentrar em estratégias de nível mais alto, geração de insights e impulsionamento de resultados significativos para o negócio.

Além disso, o DDS oferece integração perfeita com estruturas existentes do Adobe Commerce por meio de APIs nativas, com a WEBJUMP fornecendo suporte técnico completo para garantir uma implantação rápida e com o mínimo de impacto na arquitetura existente.

Os casos de uso suportados pelo DDS incluem conteúdo dinâmico em homepages e páginas de produtos, recomendações de produtos com base no histórico de navegação ou compras, promoções específicas para segmentos de audiência e experiências de checkout personalizadas. Essas funcionalidades se combinam para aumentar as taxas de conversão, elevar o valor médio dos pedidos e fortalecer a fidelidade do cliente a longo prazo.

“Em um mundo digital onde a atenção do cliente é a moeda mais valiosa, oferecer uma experiência genérica já não é uma opção”, afirma Alisson Aguiar, CTO da WEBJUMP. “Com o Dynamic Digital Storefront, capacitamos as empresas a transformarem insights em tempo real em ações em tempo real, tornando a personalização não apenas acessível, mas escalável e eficaz para negócios de qualquer porte.”

Disponibilidade

O Dynamic Digital Storefront já está disponível para empresas que utilizam ou planejam implementar o Adobe Commerce. Para agendar uma demonstração ou saber como o DDS pode acelerar o crescimento digital da sua empresa, acesse webjump.ai ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

Sobre a WEBJUMP
A WEBJUMP, parte da AI/R, the AI Revolution Company, é uma consultoria de destaque especializada em soluções da Adobe Experience Cloud para empresas globais. Como Adobe Platinum Solution Partner, a WEBJUMP combina profundo conhecimento técnico com um serviço ágil e altamente personalizado, ajudando organizações a extrair o máximo valor de seus investimentos digitais. Nossas equipes altamente especializadas desenvolvem estratégias sob medida em áreas como comércio digital, gestão de conteúdo e ativos, personalização, analytics e jornadas do cliente, capacitando líderes de mercado a acelerar o crescimento, otimizar operações e criar experiências digitais excepcionais em escala global.

Sobre a AI/R
AI/R, sediada na Califórnia, é uma empresa de "Agentic AI Software Engineering" que combina seu ecossistema de marcas tecnológicas superespecializadas, plataformas proprietárias de AI e plataformas de parceiros estratégicos para ampliar o potencial da inteligência humana e impulsionar a revolução em todas as indústrias, estabelecendo padrões eficientes de inovação e produtividade empresarial. Incorporando a AI em todos os aspectos do seu negócio, a missão da AI/R é fazer da revolução da AI uma revolução para todos, empoderando o talento humano enquanto eleva os padrões de transformação digital. Let's breathe in the future.

Milena Buarque Lopes Bandeira
[email protected]



GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9527059)
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
pexels
Tecnologia Há 4 horas

Nova fronteira da proteção logística une segurança física e digital

A Fractal, empresa dedicada à segurança tecnológica, destaca que a interoperabilidade entre sensores, sistemas de rastreamento e plataformas digita...

 standret / Freepik
Tecnologia Há 5 horas

Golpistas usam IA para criar falsas oportunidades de investimentos

Anúncios fraudulentos, vídeos deepfake e promessas de lucros rápidos se multiplicam na internet; segundo a ESET, ameaças ligadas ao trojan Nomani c...

 Sora
Tecnologia Há 7 horas

ANTT já autorizou três empresas a pagarem vale-pedágio por leitura de placas

Solução desenvolvida pela startup MeuPedágio.com estará acessível quando o sistema for implantado pelas concessionárias de rodovias

 Canva
Tecnologia Há 10 horas

Tuvis promove painel sobre riscos do WhatsApp corporativo

Startup de tecnologia com mais de 140 clientes aponta os principais riscos e como garantir a segurança na comunicação corporativa
Tecnologia Há 10 horas

Odontologia recebe nova IA para produção rápida de vídeos

No dia 18 de setembro, será apresentado um novo recurso voltado à produção de vídeos para as redes sociais no segmento odontológico. O lançamento o...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. Máx. 24°
15° Sensação
1.19 km/h Vento
81% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h38 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quinta
23° 11°
Sexta
22° 11°
Sábado
25° 10°
Domingo
28° 14°
Segunda
22° 15°
Últimas notícias
Política Há 2 horas

Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Justiça Há 3 horas

Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Saúde Há 3 horas

Unicef: obesidade infantil supera desnutrição pela 1ª vez no mundo
Estradas Há 3 horas

Estado inicia obra de binário sobre a ERS-118, em Gravataí

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,03%
Euro
R$ 6,32 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 652,001,39 +0,03%
Ibovespa
142,348,70 pts 0.52%
Mega-Sena
Concurso 2912 (09/09/25)
09
25
37
41
51
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6822 (09/09/25)
01
02
27
62
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3482 (09/09/25)
01
02
04
05
09
10
13
14
15
17
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2820 (08/09/25)
00
01
02
16
18
22
29
30
35
37
41
47
50
65
67
70
75
86
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2857 (08/09/25)
05
22
23
24
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias