Quinta, 11 de Setembro de 2025
9°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

ANTT já autorizou três empresas a pagarem vale-pedágio por leitura de placas

Solução desenvolvida pela startup MeuPedágio.com estará acessível quando o sistema for implantado pelas concessionárias de rodovias

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/09/2025 às 16h34
ANTT já autorizou três empresas a pagarem vale-pedágio por leitura de placas
Sora

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) já autorizou três instituições a operarem o pagamento do Vale-Pedágio Obrigatório (VPO) por meio da leitura automática de placas dos caminhões. Homologada na última semana, a empresa nstech, especializada em softwares de Supply Chain, se junta à Roadcard e ao Banco Bradesco, segundo portarias recentes publicadas no Diário Oficial da União.

A tecnologia pioneira que viabiliza essa forma de pagamento foi desenvolvida pela startup MeuPedágio.com, plataforma especializada em soluções digitais para gestão do VPO e pagamentos eletrônicos de pedágio. O sistema utiliza reconhecimento óptico de caracteres (OCR) das placas, dispensando o uso de tags de pedágio, tradicionalmente necessárias para esse tipo de operação.

Para terem acesso a essa solução, os caminhoneiros ainda dependem da implantação do sistema nas concessionárias de rodovias, responsáveis por integrar a tecnologia em suas praças de pedágio e portais de Free Flow.

Para acelerar a implantação, a MeuPedágio.com está patrocinando a inovação, financiando as integrações necessárias com os sistemas de arrecadação já existentes nas concessionárias de rodovias. “O objetivo é reduzir barreiras técnicas e permitir que os motoristas tenham acesso mais rápido a essa alternativa moderna e inclusiva”, explica Éder Leônidas, cofundador da MeuPedágio.com.

Segundo ele, além de dar mais agilidade e reduzir custos no Transporte Rodoviário de Cargas, o pagamento de vale-pedágio pela leitura de placas tem outra vantagem: “Trata-se de um sistema acessível a milhares de caminhoneiros que não têm cartão de crédito ou conta bancária, meios necessários para o uso das tags de pedágio”, completa o executivo.

O modelo de pagamento por leitura de placas representa um avanço regulatório e tecnológico para o setor, ao ampliar a digitalização e a rastreabilidade do cumprimento das obrigações legais do vale-pedágio. Para transportadoras, embarcadores e motoristas autônomos, a solução promete mais eficiência, redução de custos e inclusão financeira.

Sobre a MeuPedágio.com

A MeuPedágio.com é uma plataforma digital que integra concessionárias de rodovias, embarcadores, transportadoras e órgãos reguladores. A startup foi escolhida pela ANTT para desenvolver a solução pagamento do Vale-Pedágio Obrigatório por leitura de placa, com foco em automação, usabilidade e conformidade regulatória.

Mais informações: https://meupedagio.com

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
pexels
Tecnologia Há 4 horas

Nova fronteira da proteção logística une segurança física e digital

A Fractal, empresa dedicada à segurança tecnológica, destaca que a interoperabilidade entre sensores, sistemas de rastreamento e plataformas digita...

 standret / Freepik
Tecnologia Há 5 horas

Golpistas usam IA para criar falsas oportunidades de investimentos

Anúncios fraudulentos, vídeos deepfake e promessas de lucros rápidos se multiplicam na internet; segundo a ESET, ameaças ligadas ao trojan Nomani c...
Tecnologia Há 7 horas

Subsidiária da AI/R Company, WEBJUMP lança Dynamic Digital Storefront (DDS), aprimorando capacidades de personalização no Adobe Experience Cloud

Plataforma integra Adobe Commerce Cloud, Target e Analytics para otimização contínua, redução de custos de desenvolvimento e aceleração do crescimento

 Canva
Tecnologia Há 10 horas

Tuvis promove painel sobre riscos do WhatsApp corporativo

Startup de tecnologia com mais de 140 clientes aponta os principais riscos e como garantir a segurança na comunicação corporativa
Tecnologia Há 10 horas

Odontologia recebe nova IA para produção rápida de vídeos

No dia 18 de setembro, será apresentado um novo recurso voltado à produção de vídeos para as redes sociais no segmento odontológico. O lançamento o...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. Máx. 24°
15° Sensação
1.19 km/h Vento
81% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h38 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quinta
23° 11°
Sexta
22° 11°
Sábado
25° 10°
Domingo
28° 14°
Segunda
22° 15°
Últimas notícias
Política Há 2 horas

Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Justiça Há 3 horas

Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Saúde Há 3 horas

Unicef: obesidade infantil supera desnutrição pela 1ª vez no mundo
Estradas Há 3 horas

Estado inicia obra de binário sobre a ERS-118, em Gravataí

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,03%
Euro
R$ 6,32 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 652,582,39 +0,12%
Ibovespa
142,348,70 pts 0.52%
Mega-Sena
Concurso 2912 (09/09/25)
09
25
37
41
51
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6822 (09/09/25)
01
02
27
62
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3482 (09/09/25)
01
02
04
05
09
10
13
14
15
17
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2820 (08/09/25)
00
01
02
16
18
22
29
30
35
37
41
47
50
65
67
70
75
86
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2857 (08/09/25)
05
22
23
24
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias