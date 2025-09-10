Quinta, 11 de Setembro de 2025
Odontologia recebe nova IA para produção rápida de vídeos

No dia 18 de setembro, será apresentado um novo recurso voltado à produção de vídeos para as redes sociais no segmento odontológico. O lançamento o...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/09/2025 às 13h48

No próximo 18 de setembro, às 20h, dentistas de todo o Brasil poderão acompanhar, em uma transmissão online e gratuita, o lançamento de um novo recurso tecnológico para a produção de vídeos. A ferramenta, desenvolvida pela ICOM Marketing, visa transformar a forma como profissionais de odontologia criam conteúdo digital, permitindo a geração de até dez vídeos em apenas dez minutos. O objetivo é simplificar etapas de gravação e edição, facilitando a presença das clínicas nas redes sociais em um momento de crescente digitalização do setor.

No lançamento, os participantes poderão acompanhar exemplos de materiais prontos que vão desde conteúdos educativos para pacientes até vídeos informativos e promocionais para campanhas digitais. A apresentação também mostrará como a ferramenta pode ser integrada às estratégias das agências de marketing, facilitando a entrega de conteúdos frequentes e organizados, além de apoiar a rotina dos dentistas ao reduzir o tempo destinado à produção. Segundo a organização, a proposta não é apenas lançar a ferramenta, mas contextualizar sua chegada em um cenário de transformação digital cada vez mais acelerado.

De acordo com um levantamento da ABIMO (Associação Brasileira da Indústria Médica, Odontológica e Hospitalar), o setor odontológico brasileiro movimenta cerca de R$ 38 bilhões por ano, com crescimento médio anual de 7%, impulsionado principalmente pela busca de visibilidade no ambiente online e pela digitalização das clínicas. Esse dado reforça a necessidade de ferramentas que aliem eficiência, comunicação e competitividade no mercado.

Para Fábio Avelar, diretor da ICOM e responsável pelo desenvolvimento da tecnologia, o recurso foi pensado para que dentistas possam dedicar mais tempo às atividades estratégicas do negócio. “O objetivo é simplificar etapas sem reduzir a capacidade de presença digital das clínicas”, afirmou.

O lançamento será aberto ao público mediante inscrição antecipada no site oficial do lançamento.

