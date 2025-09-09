Quarta, 10 de Setembro de 2025
OHI leva drones de alta tecnologia para Rio Pipeline 2025

Omni Unmanned também vai apresentar o caso de sucesso do primeiro voo civil de longo alcance com drones no Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/09/2025 às 16h58
OHI

A Omni Unmanned, divisão de drones do Grupo Omni Helicopters International (OHI), participa da Rio Pipeline & Logistics 2025 para apresentar suas soluções de inspeção e monitoramento de dutos. A Rio Pipeline é um dos principais eventos da cadeia de dutos e logística, com a presença de especialistas de todo o mundo. 

Os drones da Omni, de dimensões entre 2,5 e 3 metros, operam à combustão e oferecem autonomia superior a 100 km, chegando a mais de 500 km em determinados modelos. Essa tecnologia permite operações em locais de difícil acesso, como gasodutos em áreas remotas da Amazônia, e amplia a eficiência e a segurança em campo.

“Nossa presença no Rio Pipeline reforça o posicionamento inovador da Omni Unmanned. Nossos drones substituem helicópteros em diversas missões, resultando em redução de 90% a 95% das emissões de carbono, além de consumirem muito menos combustível”, destaca Roberto Coimbra, CEO da Omni Unmanned.

Entre as soluções apresentadas pela empresa estão:

  • Monitoramento aéreo contínuo para detecção de vazamentos e anomalias;
  • Inspeção visual de alta resolução, com câmeras RGB, térmicas e zoom de até 50x;
  • Mapeamento 3D com LiDAR, garantindo alta precisão;
  • Detecção subterrânea com Ground Penetrating Radar (GPR);
  • Transporte de pequenas cargas offshore;
  • Monitoramento marítimo e ambiental, incluindo detecção de vazamentos de óleo (oil spill).

A empresa também vai apresentar o caso de sucesso do primeiro voo civil de longo alcance com drones no Brasil, realizado pela Omni: um percurso de 190 km entre Macaé e uma plataforma offshore no litoral fluminense, demonstrando sua capacidade Beyond Visual Line of Sight (BVLOS). A Omni Unmanned foi a primeira a operar drones de Classes 1 e 2, em parceria com a Petrobras.

“Já estamos vivendo o futuro da inspeção de dutos e da aviação não tripulada no setor de energia. A Omni Unmanned está preparada para liderar esse movimento, oferecendo soluções robustas, seguras e sustentáveis”, complementa Coimbra.


