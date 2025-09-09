American English Academy mira expansão global com maior ROI

Fundada em 2019, a American English Academy (AEA) vem se consolidando como um dos negócios educacionais mais rentáveis dos Estados Unidos. Com uma estrutura enxuta e foco em inovação, a instituição registra atualmente um faturamento anual superior a US$ 2 milhões apenas em sua unidade de Bridgeport, Connecticut — onde atende 303 estudantes internacionais portadores de visto F-1.

De acordo com o diretor financeiro da AEA, Gabriel Peixoto, o modelo de operação da escola permite alcançar margens de lucro superiores a 60%, com despesas operacionais mensais de cerca de US$ 50 mil. A instituição mantém ainda unidades em Miami e Boston, ampliando sua presença em regiões estratégicas do país.

Modelo de expansão com sócios investidores

Diferente de franquias tradicionais, a expansão da American English Academy se baseia em um modelo de sociedade com investidores, já que a licença para operar como escola credenciada para emissão de vistos F-1 é vinculada exclusivamente ao fundador, Leonardo Reis.

"Com custo médio de abertura de US$ 100 mil mais o valor de participação, o retorno do investimento (ROI) é um dos grandes atrativos para investidores — com payback inferior a 12 meses, segundo a empresa", pontua Leo Reis, da American English Academy.

Rumo ao mercado global e diversificação digital

A meta da AEA é clara: até o final de 2026, a instituição pretende expandir sua atuação para outros estados americanos e entrar em mercados internacionais, como Brasil, países da Europa e Emirados Árabes Unidos (com foco em Dubai).

Além do ensino presencial, a escola investe na escalabilidade de seus produtos digitais. Seu portfólio de cursos online já impactou mais de 16 mil alunos, representando uma fonte crescente e recorrente de receita, com potencial de expansão nos mercados globais-alvo.

Inteligência artificial na sala de aula

A instituição desenvolve atualmente professores particulares baseados em inteligência artificial, com foco em personalização do aprendizado e alta performance pedagógica.

A solução, em fase de testes, visa combinar a flexibilidade do ensino digital com o rigor acadêmico da experiência presencial. Com um modelo de negócios enxuto, números robustos e foco em inovação, a American English Academy se posiciona como uma das operações educacionais mais para investidores, mirando ROI e participação no mercado global de educação.