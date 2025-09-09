Quarta, 10 de Setembro de 2025
Clínica digital une tecnologia e medicina integrativa

Parceria entre I4H Saúde e Instituto Barakat aposta em Inteligência Artificial para transformar o cuidado preventivo no Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/09/2025 às 13h58
i4H Saúde

A medicina preventiva e integrativa ganhou um novo capítulo com a criação de uma clínica digital por assinatura, fruto da parceria entre a healthtech I4H Saúde e o Instituto Barakat. A iniciativa une o know-how clínico do Dr. Mohamad Barakat, que possui quatro milhões de seguidores nas redes sociais, à tecnologia de monitoramento e inteligência artificial (IA) desenvolvida pela I4H, com o objetivo de oferecer uma experiência de cuidado remoto que simula a vivência presencial em consultório.

No primeiro mês de testes, o projeto já apresentou resultados expressivos ao alcançar R$ 500 mil em vendas de planos mensais recorrentes, cerca de 500 novos usuários ativos, 2 mil consultas realizadas com diferentes profissionais, 5 mil atendimentos automatizados por IA e mais de 10 mil interações entre pagamentos, mensagens e agendamentos inteligentes.

Segundo Caio Siracusa, CEO da I4H Saúde, a proposta, que nasceu da necessidade de escalar o modelo de cuidado desenvolvido pelo Instituto Barakat, tem como objetivo alcançar 20 mil usuários recorrentes em todo o país nos próximos 12 meses. "Sem uma plataforma de tecnologia responsável por automatizar todo o processo de cuidado, seria muito difícil atingir o maior número de pessoas possível", afirma.

O executivo explica que a tecnologia utilizada na plataforma atua em diversas frentes, desde o monitoramento de sinais vitais até a análise de engajamento do paciente. A inteligência artificial da ferramenta também é capaz de emitir alertas preventivos, identificar padrões de estilo de vida e sugerir mudanças com base na evolução dos tratamentos. "Ela pode ajudar a engajar os pacientes e a propor melhorias contínuas", destaca.

Fundado em 2013, o Instituto Barakat atua através de uma abordagem holística e multidisciplinar, com núcleos que abrangem desde nutrição e fisiologia do exercício, até saúde mental e estética. De acordo com o CEO da I4H Saúde, essa experiência foi essencial para o desenvolvimento da clínica digital.

"O Instituto tem sido fundamental para a melhoria contínua da nossa plataforma, entendendo os problemas enfrentados pelas clínicas e pelos pacientes, como a falta de receita recorrente, limitação de escala e ausência de ferramentas de gestão", pontua.

Pietro Cavalieri Andrietta, diretor de inovação, tecnologia e novos negócios do Instituto Barakat, reporta que a empresa identificou uma oportunidade de parceria que poderia representar uma facilitação efetiva aos pacientes, através da praticidade ofertada pela ferramenta. "Depois de perder um ano pensando em desenvolver algo, recebi a solução pronta da I4H Saúde para o nosso novo modelo de negócio. A disponibilidade do time de suporte para resolução de qualquer dúvida ou questionamento também foram essenciais no processo de implantação", conta o diretor.

A proposta da clínica digital também busca democratizar o acesso ao atendimento especializado. "A ideia surgiu da vontade de levar o cuidado do Dr. Barakat a pessoas que não podem estar presencialmente no consultório ou não têm condições de pagar por esse atendimento", diz Siracusa.

Controle é realizado através do Health Wallet

Todo o acompanhamento dos usuários é feito por meio do aplicativo Health Wallet, que centraliza as informações de saúde e bem-estar do paciente, organizando os tratamentos em trilhas definidas pelos profissionais das clínicas. A plataforma permite que os profissionais recebam alertas e sugestões de ação com base nos dados dos pacientes, com foco em promover decisões preventivas e personalizadas.

Entre os dados monitorados estão batimentos cardíacos, oximetria, peso, massa corporal, temperatura, pressão arterial, eletrocardiograma e glicemia. Também são acompanhados indicadores como horas de sono, ingestão de água, atividade física, níveis de estresse e engajamento aos tratamentos. Já a saúde emocional é avaliada por meio de registros de humor e um score geral, calculado a partir da análise integrada dos dados.

A segurança das informações é garantida por protocolos de criptografia e compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). "Mesmo com novas formas de compartilhar dados, a privacidade continua sendo prioridade", reforça o CEO da I4H Saúde.

Para o executivo, a parceria já aponta para um novo modelo de atuação médica no Brasil. Com a integração entre tecnologia e medicina integrativa, a clínica digital por assinatura propõe uma mudança de paradigma ao cuidar da saúde antes que uma possível doença se manifeste.

"A inteligência artificial ainda tem muito a avançar, mas o que falta é juntar todas as ferramentas e analisar o paciente de forma integral. Nosso conceito de Health Wallet pode ser um passo importante nessa direção", conclui Siracusa.

Para saber mais, basta acessar:http://www.i4hsaude.com.br

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
