Santa Catarina registra aumento de 66,45% de turistas estrangeiros em 2025

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

Santa Catarina registrou um resultado histórico no turismo internacional em 2025. Entre janeiro e agosto, chegaram ao estado 565.710 visitantes estrangeiros, número que já ultrapassa todo o volume contabilizado em 2024, quando foram recebidas 495.358 pessoas de outros países. O crescimento acumulado no ano é de 66,45% em comparação ao período anterior, consolidando o estado como um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil.

Somente em agosto, 16.831 turistas internacionais desembarcaram em Santa Catarina, resultado que representa uma expansão de 44,92% em relação ao mesmo mês de 2024, quando o estado recebeu 11.614 visitantes estrangeiros. Os dados foram divulgados pela Embratur.

Os países vizinhos seguem sendo os principais emissores: Argentina lidera o ranking, com mais de 384 mil visitantes; em segundo lugar aparece o Chile, com 134 mil chegadas; e em terceiro, o Paraguai, com mais de 7 mil visitantes. Todos esses mercados apresentaram crescimento expressivo superior a 50% na comparação com o ano passado, resultado direto das ações estratégicas de promoção realizadas pelo Governo do Estado.

O primeiro semestre de 2025 já havia apontado para esse desempenho recorde. Entre janeiro e junho, 526.703 turistas estrangeiros visitaram Santa Catarina, o que corresponde a um salto de 66,8% em relação ao mesmo período de 2024. Junho, tradicionalmente um mês de menor movimento, surpreendeu: foram 15.151 chegadas, aumento de 51,52% sobre o ano anterior.

Estratégias e iniciativas do Governo de Santa Catarina

Esse resultado é reflexo de um conjunto de ações estratégicas conduzidas pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur), que vem investindo em campanhas promocionais, expansão da malha aérea e fortalecimento da imagem de Santa Catarina como destino completo e diversificado.

“A presença cada vez maior de turistas internacionais em Santa Catarina é um reflexo do trabalho e da visão do nosso governador Jorginho Mello. Ele é um verdadeiro visionário que entende a importância da internacionalização para o nosso estado. Nos últimos anos, com o seu apoio, conseguimos estabelecer novas rotas aéreas, aproximando Santa Catarina de destinos ao redor do mundo. É importante ressaltar que este é um trabalho em conjunto da Secretaria de Estado do Turismo, dos nossos destinos, do trade e da sociedade civil. Nossas belezas naturais, que são únicas, estão ganhando o merecido destaque. Estamos focados em campanhas estratégicas para mostrar que somos um destino completo, que oferece experiências incríveis em todas as quatro estações do ano”, diz Catiane Seif, secretária de Estado do Turismo de Santa Catarina

Entre as principais iniciativas, destacam-se:

Campanhas sazonais que posicionam o estado como destino turístico em todas as épocas do ano, valorizando desde as belezas naturais e culturais da Serra no inverno até as praias e festas do litoral no verão.

que posicionam o estado como destino turístico em todas as épocas do ano, valorizando desde as belezas naturais e culturais da Serra no inverno até as praias e festas do litoral no verão. Promoção de destinos regionais , ampliando a visibilidade de cidades que vão do litoral até a serra catarinense.

, ampliando a visibilidade de cidades que vão do litoral até a serra catarinense. Expansão da malha aérea, resultado da articulação entre governo estadual, companhias aéreas e aeroportos, que abriu novas rotas internacionais e fortaleceu a conectividade do estado com mercados estratégicos.

Essas ações ampliaram a presença de Santa Catarina em feiras e campanhas internacionais, atraindo a atenção de turistas estrangeiros em busca de experiências autênticas e diversificadas.

Um destino para todas as estações

Outro diferencial da estratégia catarinense está no trabalho de promoção contínua das estações do ano. A campanha de inverno vem consolidando a Serra catarinense como destino nacional e internacional para quem busca frio intenso, gastronomia típica e contato com a natureza. Já a campanha de verão destaca o litoral, suas praias reconhecidas mundialmente e os eventos que movimentam a temporada.

Essa segmentação por estação reforça a imagem de Santa Catarina como um destino plural, capaz de oferecer experiências únicas durante todo o ano, em sintonia com diferentes perfis de visitantes.