Crédito do Trabalhador consolida-se como ferramenta para inclusão financeira

Em operação desde março, o programa Crédito do Trabalhador do governo federal alcançou a marca de R$ 30,2 bilhões em empréstimos, beneficiando mais de 4,2 milhões de pessoas. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), atualmente a iniciativa conta com 122 instituições consignadas habilitadas, sendo 62 delas em operação.

Voltada aos trabalhadores com carteira assinada, incluindo empregados MEIs, domésticos e rurais, a iniciativa tem comprovado sua capacidade de disponibilizar melhores condições de crédito, promovendo assim a inclusão financeira da população que tem direito ao FGTS.

Com ticket médio contratado de R$ 7.179,18, a modalidade tem juros médios de 3,59% ao mês, segundo o MTE - taxas mais baixas do que as praticadas por produtos como cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal consignado e cartão de crédito parcelado.

“Os dados do governo federal demonstram que a maior parte dos empréstimos via plataforma do Crédito do Trabalhador, algo em torno de 60%, refere-se a indivíduos que recebem até quatro salários mínimos, indicador de que a modalidade tem sido prioritariamente buscada por uma parcela da população que tradicionalmente encontrava barreiras para acessar recursos financeiros”, avalia Claudia Amira, diretora-executiva da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD).

“Em pouco mais de cinco meses, é possível afirmar que o Crédito do Trabalhador já desempenha papel importante para a democratização do crédito e também para a inclusão no sistema financeiro. O programa também facilita o crédito para trabalhadores de pequenas e médias empresas que não eram atendidas no modelo de consignado anterior. Com o avanço dos mecanismos de portabilidade e migração de contratos, que estão em andamento, a perspectiva é que o volume de beneficiados cresça ainda mais”, completa Claudia.

A migração de mais de 4 milhões de contratos antigos de crédito consignado, somando mais de R$ 40 bilhões, para o Crédito do Trabalhador está em andamento. Após o processo, que deve ser finalizado em novembro, os trabalhadores vão poder fazer a portabilidade para instituições financeiras que ofereçam mais vantagens. No fim deste ano, também começa a vigorar a garantia de até 10% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para operações de crédito.