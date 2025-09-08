Com IA, telecom se consolida como base da nova economia

As redes de telecomunicações impulsionam a inovação no Brasil e investir nas infraestruturas demandou um grande esforço dos atores do setor de telecomunicações, pontuou o presidente da TIM Brasil e presidente da Telebrasil pelos próximos dois anos, Alberto Griselli, na abertura do Painel Telebrasil Summit 2025, em Brasília.

Em um dos principais eventos de telecomunicações do país, que reuniu autoridades e empresários, o executivo afirmou que o setor é o habilitador da transformação digital da nova economia. “A revolução do Pix, abraçada pelos brasileiros, foi possível por causa da nossa conectividade”, comemorou. O executivo citou estudo da FGV que estima que a digitalização da economia pode adicionar R$ 1 trilhão por ano na economia, o que equivale a 10% do PIB. Sobre Inteligência Artificial, Griselli destacou que as redes são o sistema central dessa tecnologia.

O presidente da Telebrasil relatou que há pontos a serem trabalhados para assegurar mais investimentos em conectividade, entre eles a Reforma Tributária. “O pleito para a correção desta distorção se tornou até repetitivo, mas é fundamental que a implementação da Reforma Tributária trate o setor de telecomunicações com a coerência da sua essencialidade”.

Griselli defendeu também a promoção de mesas de negociação entre atores econômicos para se discutir soluções justas, lembrando que o tráfego nas redes cresce de forma exponencial, mas a captura de valor se desloca em direção às plataformas Over-the-top (OTT). “Antes de se definir 'fair share', é necessário evitar a vedação 'unfair' de qualquer negociação, que hoje só favoreceria as big techs globais em detrimento das redes nacionais”.

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, reforçou que telecomunicações são essenciais e vão além da economia. “Telecom permite aos brasileiros o acesso a serviços públicos, saúde e educação”. Ressaltou ainda os projetos de inclusão digital, entre eles, o Norte Conectado. “Unir governo e setor privado nos permitirá acabar com a exclusão digital e fazer um Brasil mais justo e mais digital”.

Transformação digital

A ministra da Gestão e Inovação nos Serviços Públicos, Esther Dweck, destacou a relevância do setor privado, em especial, o de telecomunicações na estratégia do governo para ser digital. “Temos que fortalecer o governo soberano, verde, digital e inclusivo e a participação do setor é essencial ", afirmou.

Ao transmitir o comando da Telebrasil para o presidente da TIM Brasil, Alberto Griselli, o CEO da Vivo, Christian Gebara, disse sentir orgulho de ter um Brasil mais conectado. Comemorou o diálogo com o Congresso Nacional, considerado crucial para a aprovação da lei que tipifica roubo de cabos de telecom, comentou sobre a mudança do regime de concessão para autorização e apontou os desafios a serem enfrentados. “Temos que pensar no uso sustentável da rede como responsabilidade de todos os atores”.

O relator da Comissão de IA na Câmara Federal, deputado Aguinaldo Ribeiro, sustentou que não há inteligência artificial sem o setor de telecomunicações e descartou tratá-la como uma tecnologia do futuro. “Ela já está no nosso dia a dia. Temos que trabalhar para que o texto final do marco regulatório permita a inovação”, destacou. Sobre a reforma tributária, garantiu que há o compromisso para que a carga de impostos não aumente e que se coloque fim à insegurança jurídica. “Agora temos que colocar a reforma de renda na pauta do Congresso”.

Também presente à solenidade, o senador Eduardo Gomes, advertiu que o Brasil precisa de muita capacidade de diálogo. Admitiu que são muitos os desafios referentes à Inteligência Artificial – o senador foi o relator do projeto no Senado – mas disse que, neste momento, há temperança no trabalho e parceria entre Câmara e Senado para se ter um texto equilibrado. “Tenho convicção de que vamos entregar uma legislação equilibrada para o Brasil”, completou.

Valorização da pesquisa nacional

No Painel Telebrasil 2025 também foram premiados projetos de quatro institutos federais de educação do Brasil. Eles receberam o Prêmio Inova, promovido pela Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação (Contic) e pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), com o apoio da Telebrasil, e que valoriza projetos que envolvem conectividade.

Ganhou o primeiro lugar o projeto de um software que tem como objetivo acelerar a análise de notas de empenho no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. O projeto foi desenvolvido por professores e alunos do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) e coordenado pelo docente Eduardo Bezerra da Silva. O segundo colocado foi o projeto de um software capaz de analisar a fertilidade do solo para melhorar a vida de agricultores em assentamentos rurais do Mato Grosso. A ferramenta foi desenvolvida por uma equipe coordenada pelo professor e pesquisador do campus de Juína do Instituto Federal do Mato Grosso Luciano Lanssanova (IFMT).

Em terceiro lugar, foi premiado o projeto de um sistema de combate à evasão escolar que utiliza TV boxes que seriam descartadas. A ferramenta foi desenvolvida por uma equipe do campus de Salto do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), coordenada pelo professor Luís Henrique Sacchi. Já o projeto do campus do Recife do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) ganhou o prêmio especial de acessibilidade e também o prêmio destaque pelo voto popular. A equipe coordenada pela professora Aida Ferreira desenvolveu um dispositivo que auxilia pessoas cegas a se deslocarem com segurança.

Os projetos foram selecionados entre mais de 40 propostas inscritas e revelam a importância da conectividade para o desenvolvimento da inovação e pesquisa. “É uma honra entregar o Prêmio Inova a esses quatro projetos que mostram, de Pernambuco a Mato Grosso, de São Paulo ao Rio de Janeiro, como os institutos federais de educação têm um papel essencial em transformar conectividade em soluções práticas para a sociedade, reafirmando que inovação e pesquisa são motores do desenvolvimento do Brasil”, afirmou Marcos Ferrari, presidente-executivo da Contic e da Telebrasil.