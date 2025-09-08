Terça, 09 de Setembro de 2025
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mercado de IA conversacional deve crescer 192% até 2031

Setor registra expansão de USD 17,05 bilhões para USD 49,80 bilhões, segundo projeções de mercado.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/09/2025 às 10h17
Mercado de IA conversacional deve crescer 192% até 2031
Freepik

O mercado global de inteligência artificial conversacional deve crescer de USD 17,05 bilhões em 2025 para USD 49,80 bilhões até 2031, representando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 19,6%, ou total de 192%, conforme dados setoriais.

No evento Open Cloud 2025, Dave Yuan, da Tidemark, apresentou uma tese sobre a evolução do setor tecnológico empresarial, dividida em três partes que abordam a transição de soluções integradas para sistemas nativos de IA.

Dados da McKinsey indicam que 98% das organizações estão explorando ativamente o uso de IA generativa, enquanto 39% já implementaram a tecnologia em produção. O relatório da consultoria aponta que 78% das empresas já integraram IA em pelo menos uma área operacional chave.

"A diferença entre empresas que apenas integram APIs de IA e aquelas que desenvolvem com inteligência artificial no núcleo das operações é significativa", afirma Marcus Barboza, CRO da startup de marketing conversacional integrado, Hablla. "As oportunidades reais estão nos fluxos críticos que ainda não foram automatizados com inteligência, especialmente em mercados verticais onde contexto importa mais que generalidade."

Processos operacionais manuais como oportunidade

Marcus Barboza observa que organizações mantêm fluxos manuais invisíveis como planilhas dinâmicas, processos colaborativos e workarounds operacionais. "Esses pontos representam onde a IA pode gerar mais valor, mas apenas se for implementada com contexto específico e integração real com os sistemas existentes", explica.

Agentes de IA já podem manter conversas com clientes e executar ações integradas como verificação de dados e prevenção de fraude.

Controle de pontos de contato críticos

Dave Yuan, em sua apresentação, destacou a importância do controle de pontos críticos operacionais: atendimento, follow-up, reengajamento, pré-venda, cobrança e pós-venda. Segundo o executivo da Tidemark, empresas precisam implementar IA em seus produtos de forma útil para se manterem competitivas.

"O jogo agora é vencer nas bordas e ganhar o centro", disse Yuan durante o evento. "Quem controla o ponto crítico da operação constrói vantagem competitiva defensável."

Impacto em sessões de compra online

Dados coletados de mais de 17 milhões de sessões de compra online mostram como interações impulsionadas por IA impactam desde velocidade de conversão até valor médio de pedidos.

"Essa não é mais uma tendência futura, é a realidade operacional de hoje", analisa Marcus Barboza. "Enquanto algumas empresas ainda integram IA em soluções existentes, outras estão redesenhando completamente suas arquiteturas conversacionais."

Ainda segundo o executivo, "a transformação exige infraestrutura nativa de IA, contexto como vantagem competitiva e agentes que operam com autonomia dentro de sistemas auditáveis. A era do copiloto acabou. A era da infraestrutura inteligente começou. Para empresas que dependem de comunicação com clientes - vendas, suporte, cobrança ou retenção - essa mudança não é opcional, é existencial."

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Daniel Arend
Tecnologia Há 12 horas

Como IA e redes sociais mudam a forma de buscar online

Estudos apontam que IAs, TikTok e YouTube já mudam como as pessoas pesquisam online. O que isso representa para empresas e consumidores?
Tecnologia Há 14 horas

Crédito do Trabalhador consolida-se como ferramenta para inclusão financeira

Programa do governo federal vem se destacando graças às taxas de juros mais baixas em relação a modalidades como cartão de crédito rotativo e chequ...

 Dootax
Tecnologia Há 14 horas

Dootax e Brown-Forman fecham parceria para automatizar GNRE

Iniciativa busca reduzir o tempo operacional, aumentar a segurança e o controle na emissão e pagamento da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 15 horas

Automação transforma contratação de correspondente jurídico

De acordo com especialistas do Grupo Adali, escritórios agora podem inserir informações em lote para contratar correspondentes e reduzir falhas op...

 Telebrasil/Divulgação
Tecnologia Há 16 horas

Com IA, telecom se consolida como base da nova economia

O papel do setor de telecomunicações na nova economia e os impactos da conectividade no desenvolvimento econômico e social foram temas do Painel Te...

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
14° Sensação
1.85 km/h Vento
99% Umidade
100% (5.57mm) Chance chuva
06h39 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
23° 11°
Sexta
22° 11°
Sábado
26° 10°
Domingo
29° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 horas

Disputa entre governo e oposição marca depoimento de Lupi na CPMI do INSS
Justiça Há 4 horas

Justiça mantém Flamengo como responsável por caso do Ninho do Urubu
Geral Há 4 horas

Rio tem alerta para ventos fortes nesta terça-feira
Câmara Há 6 horas

Comissão aprova campanha de conscientização sobre doença canina
Educação Há 7 horas

Equipes brasileiras são premiadas em Olimpíada de Astronomia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,01%
Euro
R$ 6,38 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 649,539,93 +0,82%
Ibovespa
141,791,58 pts -0.59%
Mega-Sena
Concurso 2911 (06/09/25)
23
27
32
54
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6821 (08/09/25)
15
41
59
72
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3481 (08/09/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
13
14
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2820 (08/09/25)
00
01
02
16
18
22
29
30
35
37
41
47
50
65
67
70
75
86
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2857 (08/09/25)
05
22
23
24
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias