SISQUAL WFM participa do Healthcare Conference 2025

Entre os dias 18 e 21 de setembro, Ribeirão Preto será palco do Healthcare Conference, um dos maiores encontros de gestão na saúde do país. Com uma programação variada de palestras, painéis e debates sobre os principais desafios e tendências da saúde, o evento também reunirá CEOs, presidentes e diretores de hospitais, operadoras e laboratórios de todo o Brasil.

Presente em mais de 250 hospitais e uma das líderes em soluções de Workforce Management (WFM) no setor da saúde, a SISQUAL® marca presença no encontro com o objetivo de reforçar seu compromisso com a transformação digital e a eficiência na gestão de pessoas e processos hospitalares.

Para José Pedro Fernandes, vice-presidente da SISQUAL® WFM, a proposta do Healthcare Conference dialoga diretamente com a estratégia da empresa. "O evento reúne os maiores líderes do setor e está alinhado ao nosso objetivo de estar próximos dos decisores que buscam soluções modernas e eficientes para a gestão de pessoas e dos processos hospitalares", afirma.

De acordo com o profissional, o foco será destacar as soluções da marca voltadas à otimização de escalas de trabalho, automação de processos administrativos e suporte à tomada de decisão em tempo real.

"Esses tipos de funcionalidades podem permitir que hospitais e operadoras de saúde aumentem a eficiência operacional, reduzam desperdícios e garantam um atendimento mais ágil e seguro ao paciente", explica.

O evento também será uma oportunidade para conectar-se com líderes do setor, compreender os desafios atuais e identificar tendências que orientem as atualizações tecnológicas da marca.

"O Healthcare Conference é um ambiente exclusivo para networking qualificado, que permite estreitar laços com gestores e decisores estratégicos, compreender as suas prioridades e construir relações que se transformam em parcerias sólidas e duradouras. Queremos recolher insights práticos que nos ajudem a aperfeiçoar o nosso portfólio e a desenvolver soluções mais alinhadas às necessidades do mercado", acrescenta o vice-presidente.

Tendências e desafios em pauta

Entre as tendências que a empresa pretende explorar no evento estão a digitalização dos processos, o uso inteligente de dados para gestão de equipes, a redução de custos operacionais e o aumento da qualidade assistencial.

Além disso, José Pedro ressalta que a SISQUAL® WFM deve colocar em pauta desafios como a escassez de profissionais de saúde, a necessidade de maior humanização no atendimento e a busca constante por eficiência em um cenário de demandas crescentes.

De acordo com o vice-presidente, a expectativa é que os participantes compreendam o papel da SISQUAL® WFM como uma empresa que busca aliar tecnologia e experiência para apoiar instituições de saúde em diferentes processos de transformação digital.

"Queremos ser vistos como uma empresa que combina inovação, conhecimento e experiência para apoiar instituições em sua jornada de evolução", reforça.

A participação no Healthcare Conference também é vista pela companhia como uma oportunidade para abrir portas a novas parcerias, gerar oportunidades comerciais e fortalecer a reputação no mercado.

"Acreditamos que nossa presença no evento reforçará a imagem da SISQUAL® WFM como empresa comprometida em entregar soluções que podem fazer a diferença no dia a dia das instituições de saúde e dos seus profissionais", conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://www.sisqualwfm.com/