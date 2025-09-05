Sexta, 05 de Setembro de 2025
SISQUAL WFM participa do Healthcare Conference 2025

Empresa apresentará soluções de Workforce Management com foco em otimizar processos e apoiar instituições de saúde em seus desafios diários

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/09/2025 às 15h17
SISQUAL WFM participa do Healthcare Conference 2025
Flickr do evento de 2024

Entre os dias 18 e 21 de setembro, Ribeirão Preto será palco do Healthcare Conference, um dos maiores encontros de gestão na saúde do país. Com uma programação variada de palestras, painéis e debates sobre os principais desafios e tendências da saúde, o evento também reunirá CEOs, presidentes e diretores de hospitais, operadoras e laboratórios de todo o Brasil.

Presente em mais de 250 hospitais e uma das líderes em soluções de Workforce Management (WFM) no setor da saúde, a SISQUAL® marca presença no encontro com o objetivo de reforçar seu compromisso com a transformação digital e a eficiência na gestão de pessoas e processos hospitalares.

Para José Pedro Fernandes, vice-presidente da SISQUAL® WFM, a proposta do Healthcare Conference dialoga diretamente com a estratégia da empresa. "O evento reúne os maiores líderes do setor e está alinhado ao nosso objetivo de estar próximos dos decisores que buscam soluções modernas e eficientes para a gestão de pessoas e dos processos hospitalares", afirma.

De acordo com o profissional, o foco será destacar as soluções da marca voltadas à otimização de escalas de trabalho, automação de processos administrativos e suporte à tomada de decisão em tempo real.

"Esses tipos de funcionalidades podem permitir que hospitais e operadoras de saúde aumentem a eficiência operacional, reduzam desperdícios e garantam um atendimento mais ágil e seguro ao paciente", explica.

O evento também será uma oportunidade para conectar-se com líderes do setor, compreender os desafios atuais e identificar tendências que orientem as atualizações tecnológicas da marca.

"O Healthcare Conference é um ambiente exclusivo para networking qualificado, que permite estreitar laços com gestores e decisores estratégicos, compreender as suas prioridades e construir relações que se transformam em parcerias sólidas e duradouras. Queremos recolher insights práticos que nos ajudem a aperfeiçoar o nosso portfólio e a desenvolver soluções mais alinhadas às necessidades do mercado", acrescenta o vice-presidente.

Tendências e desafios em pauta

Entre as tendências que a empresa pretende explorar no evento estão a digitalização dos processos, o uso inteligente de dados para gestão de equipes, a redução de custos operacionais e o aumento da qualidade assistencial.

Além disso, José Pedro ressalta que a SISQUAL® WFM deve colocar em pauta desafios como a escassez de profissionais de saúde, a necessidade de maior humanização no atendimento e a busca constante por eficiência em um cenário de demandas crescentes.

De acordo com o vice-presidente, a expectativa é que os participantes compreendam o papel da SISQUAL® WFM como uma empresa que busca aliar tecnologia e experiência para apoiar instituições de saúde em diferentes processos de transformação digital.

"Queremos ser vistos como uma empresa que combina inovação, conhecimento e experiência para apoiar instituições em sua jornada de evolução", reforça.

A participação no Healthcare Conference também é vista pela companhia como uma oportunidade para abrir portas a novas parcerias, gerar oportunidades comerciais e fortalecer a reputação no mercado.

"Acreditamos que nossa presença no evento reforçará a imagem da SISQUAL® WFM como empresa comprometida em entregar soluções que podem fazer a diferença no dia a dia das instituições de saúde e dos seus profissionais", conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://www.sisqualwfm.com/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 3 horas

Bristol Bay Cellular e RINA Lançarão Rede Principal Nativa da Nuvem Alimentada pela Mavenir no Alasca

Parceria oferece serviços 4G avançados, geo-redundância e um caminho claro para 5G em redes rurais do Alasca
Tecnologia Há 8 horas

Geotab atinge 5 milhões de veículos conectados globalmente e reforça liderança em telemática

Combinando IA e análise de dados, empresa impulsiona segurança, eficiência e sustentabilidade na gestão de frotas

 Divulgação/ISC Brasil
Tecnologia Há 23 horas

Smart Sampa já capturou 1.757 foragidos em 2025

Instalado em janeiro, sistema da capital paulista já permitiu 3.210 prisões em flagrantes, solucionou 400 crimes, realizou outras 1.437 prisões e l...

 ChatGPT
Tecnologia Há 23 horas

Gestão da qualidade eleva desempenho e segurança no software

A crescente complexidade dos sistemas digitais torna a gestão da qualidade de software essencial para assegurar desempenho, segurança e conformidad...

 Freepik
Tecnologia Há 24 horas

Livro reúne líderes de cibersegurança e proteção de dados

Em evento realizado na sede da OLX, em São Paulo, a Rede Líderes lançou o livro Cibersegurança e Proteção de Dados: Como pensam as lideranças. A pu...

DENGUE
