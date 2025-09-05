Sexta, 05 de Setembro de 2025
Bristol Bay Cellular e RINA Lançarão Rede Principal Nativa da Nuvem Alimentada pela Mavenir no Alasca

Parceria oferece serviços 4G avançados, geo-redundância e um caminho claro para 5G em redes rurais do Alasca

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/09/2025 às 14h18

RICHARDSON, Texas, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, provedora de infraestrutura de rede nativa da nuvem, anunciou hoje uma expansão significativa das suas soluções de núcleo de pacotes e voz nativas da nuvem para o Alasca, por meio de acordos com a Bristol Bay Cellular e a Rural Independent Network Alliance (RINA). Essa implantação de núcleo móvel totalmente nativo da nuvem no Alasca traz recursos avançados de 4G e um caminho de evolução contínuo para 5G autônomo (SA) para algumas das comunidades mais remotas dos Estados Unidos.

Como parte dessa colaboração, uma nova plataforma de núcleo nativa em nuvem de nível de operadora será implantada em Anchorage, Alasca. Esta plataforma apoiará o tráfego móvel localizado para parceiros da RINA no estado, incluindo a Bristol Bay Cellular, além de atuar como um núcleo redundante para outras redes membros da RINA nos EUA, complementando a implantação existente em Utah. Para ajudar a garantir o alinhamento total e a prontidão para o futuro, a Mavenir também atualizará a plataforma principal baseada em Utah, originalmente implantada na RINA em 2022, para a versão mais recente, garantindo uma operação perfeita e gerenciamento unificado em ambos os locais.

A infraestrutura de núcleo nativa da nuvem totalmente em contêineres, baseada nas soluções prontas para 5G líderes do setor da Mavenir, incluindo IMS, VoLTE, VoWiFi e Packet Core, foi criada para dar suporte a serviços 4G escaláveis e seguros hoje e poder ser atualizada para recursos completos de SA 5G conforme os parceiros da RINA exigirem.

"Esta implantação reflete nosso relacionamento forte e de longa data com a RINA, confirmando uma visão compartilhada de apoio às operadoras rurais com soluções de rede principal de última geração", disse Ashok Khuntia, presidente da Core Networks da Mavenir. “Estamos orgulhosos de apoiar a RINA e a Bristol Bay na preparação da sua infraestrutura para o futuro com um núcleo nativo da nuvem com apoioàevolução do 5G.”

"A arquitetura nativa da nuvem da Mavenir permite que a RINA compartilhe uma infraestrutura central robusta e escalável nas nossas redes de parceiros, mantendo a independência e a flexibilidade de cada operadora", disse Allen Bennion, diretor de operações da RINA. “Com esta última implantação no Alasca, ampliamos ainda mais essa capacidade, garantindo redundância e desempenho para nossos membros.”

"A solução e a abordagem colaborativa da Mavenir nos permitem oferecer serviços 4G e 5G de ponta para nossos clientes no Alasca, aprimorando a conectividade e criando novas oportunidades", disse Earl Hubb, CEO da Bristol Bay Cellular.

Essa implantação promove uma infraestrutura de comunicações moderna e segura em uma região estrategicamente importante, substituindo sistemas legados e reduzindo a dependência de fornecedores fora dos EUA e, ao mesmo tempo, viabilizar que as operadoras rurais ofereçam serviços de voz e dados móveis confiáveis em escala.

Sobre a RINA
A RINA é uma importante fornecedora de serviços de telecomunicações sem fio, oferecendo uma ampla gama de soluções projetadas para otimizar o desempenho da rede e expandir a conectividade para provedores sem fio rurais. Com sede em Roosevelt, Utah, a RINA atende clientes em toda a América do Norte com foco em confiabilidade, inovação e atendimento ao cliente.

Para mais informações, visite www.rinawireless.com

Sobre a Bristol Bay Cellular
A Bristol Bay Cellular Partnership (BBCP) está empenhada em fornecer serviços de comunicações superiores em toda a região da Bristol Bay. Por meio de colaborações estratégicas com líderes do setor, como Mavenir e RINA, desenvolvemos tecnologias e serviços de apoio avançados que fortalecem nossa força de trabalho regional e garantem que as comunidades rurais da Bristol Bay tenham acesso às mesmas redes de comunicação de alta qualidade disponíveis em todo o país.

A BBCP está sediada em King Salmon, Alasca, e é membro orgulhoso do Bristol Bay Communications Group, também conhecido como The Bristol Bay Telephone Cooperative Family of Companies, que atende as comunidades membros desde dezembro de 1974.

Para mais informações, visite: https://www.bristolbay.com

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informações, visite www.mavenir.com.

Contatos de RP da Mavenir:
Emmanuela Spiteri
[email protected]


Primary Logo


GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9524251)
