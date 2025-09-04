Quinta, 04 de Setembro de 2025
Smart Sampa já capturou 1.757 foragidos em 2025

Instalado em janeiro, sistema da capital paulista já permitiu 3.210 prisões em flagrantes, solucionou 400 crimes, realizou outras 1.437 prisões e l...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/09/2025 às 18h03
Divulgação/ISC Brasil

Nesta quarta (3), durante a ISC Brasil 2025, no Distrito Anhembi, o secretário municipal de Segurança Urbana da cidade de São Paulo, Orlando Morando, ministrou uma palestra para mostrar como funciona o Smart Sampa, programa de monitoramento inteligente que alia tecnologia, integração de dados e resposta rápida para aumentar a segurança na capital paulista. Até o momento, 400 crimes já foram solucionados.

De acordo com o secretário de segurança, em 2025, foram capturados 1.757 foragidos, realizadas 1.437 prisões e localizadas 85 pessoas desaparecidas. “Desde a implantação, o Smart Sampa já registrou 3.210 prisões em flagrante, mostrando como o monitoramento inteligente vem transformando a segurança da cidade”, afirma.

Com mais de 32.720 câmeras instaladas, o sistema está presente em todas as regiões da capital. Só na Zona Leste são 8.055 câmeras, seguidas pelo Centro (7.690), Zona Oeste (7.280), Zona Sul (6.939) e Zona Norte (2.756).

“Além da vigilância, o Smart Sampa conta com reconhecimento facial para identificar foragidos da Justiça, pessoas desaparecidas e placas de veículos furtados ou roubados. Essa integração já resultou em 400 crimes solucionados, reforçando a eficiência do sistema”, destaca Morando.

O Smart Sampa integra informações de diversos órgãos, como a Polícia Civil, CET, SPTrans e Defesa Civil, garantindo maior agilidade nas operações e precisão nas ações de segurança. Os bancos de dados incluem registros de pessoas desaparecidas, fornecidos pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania; informações sobre foragidos da Justiça, disponibilizadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado; e dados sobre veículos furtados ou roubados, integrados por meio da plataforma Córtex do Governo Federal. Além disso, câmeras estão sendo instaladas em motos da GCM e da PM, bem como nos ônibus do transporte público municipal, ampliando a cobertura do sistema.

APP Mulher

O programa também aposta no uso de tecnologia para o combate à violência doméstica. O APP Mulher, integrado ao Smart Sampa, é voltado exclusivamente para mulheres que possuem medida protetiva judicial. Atualmente, o aplicativo conta com 5.688 usuárias cadastradas. Este ano foram registrados 324 chamados de emergência, que resultaram no acionamento imediato da GCM mais próxima, garantindo uma resposta rápida e um nível maior de segurança e proteção para as vítimas.

A ISC Brasil 2025 aconteceu até quinta (4) e reuniu mais de 60 especialistas em 32 painéis temáticos, distribuídos em quatro trilhas de conteúdo. Ao todo, foram mais de 40 horas de programação técnica e estratégica voltadas para o futuro da segurança no Brasil.

O evento teve como Patrocinador Ouro a A\Sense, empresa especializada em deep tech, no desenvolvimento e na fabricação de soluções avançadas em Sensoriamento Óptico e IoT para os setores de Segurança Eletrônica.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
