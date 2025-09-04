Quinta, 04 de Setembro de 2025
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Gestão da qualidade eleva desempenho e segurança no software

A crescente complexidade dos sistemas digitais torna a gestão da qualidade de software essencial para assegurar desempenho, segurança e conformidad...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/09/2025 às 17h48
Gestão da qualidade eleva desempenho e segurança no software
ChatGPT

À medida que a tecnologia evolui, a complexidade dos sistemas de software cresce de forma exponencial, tornando a gestão da qualidade um elemento indispensável no ciclo de desenvolvimento. Garantir que produtos sejam confiáveis, seguros e aderentes a normas internacionais é um desafio crescente. Segundo relatórios recentes, até 75% dos projetos de software estão em risco de falha, devido à má gestão, incluindo planejamento inadequado, falta de alinhamento com stakeholders e outros problemas comuns que comprometem requisitos funcionais, qualidade e prazos de entrega, conforme detalha o artigo da MyDigiCode (2025).

A garantia da qualidade de software (Quality Assurance – QA) compreende um conjunto de práticas sistemáticas aplicadas desde as fases iniciais do desenvolvimento para assegurar a conformidade com padrões estabelecidos. Normas como a ISO/IEC 25010, que define atributos de qualidade para produtos de software, e frameworks como o Capability Maturity Model Integration (CMMI) e o Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) estruturam processos que promovem a avaliação contínua e o aprimoramento das entregas. Esses referenciais permitem padronizar procedimentos, reduzir erros e aumentar a previsibilidade dos resultados.

A ausência de gestão estruturada de qualidade pode gerar consequências significativas. O blog da Black Duck destaca que a falta de detecção precoce de bugs no ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC) aumenta o risco de falhas críticas, vulnerabilidades e impactos financeiros elevados, pois os custos de correção crescem exponencialmente conforme o defeito é identificado em fases posteriores. Quando encontrados tardiamente, como na fase de produção, os bugs podem multiplicar os gastos de remediação em até 100 vezes ou mais em comparação com a detecção na fase de requisitos ou design, conforme as estimativas clássicas de Barry Boehm e outros estudos citados no artigo da Black Duck sobre custos de correção de bugs no SDLC.

O investimento em qualidade é também um fator estratégico. Práticas de QA podem mitigar riscos associados a sistemas mal geridos por meio de tendências como AI-driven automation, reduzindo interrupções e aumentando a satisfação do usuário final. No Brasil, a adoção dessas práticas está crescendo no mercado nacional, com o mercado de AI projetado para atingir US$ 4.5 bilhões em 2024 e uma taxa de crescimento anual composta de 30.4% até 2030, impulsionada por aplicações em setores como saúde, finanças e manufatura, alinhada a tendências estratégicas em engenharia de software, conforme detalha o relatório da Statista sobre Artificial Intelligence in Brazil (2024).

Entre as abordagens mais utilizadas para elevar a qualidade, destacam-se metodologias ágeis, integração e entrega contínua (CI/CD), automação de testes, DevOps e monitoramento proativo de aplicações. Essas práticas favorecem ciclos iterativos mais curtos, maior colaboração entre equipes multidisciplinares, e detecção antecipada de falhas por meio de automação contínua e pipelines integrados, permitindo ajustes rápidos e eficientes para melhorar a velocidade e a confiabilidade das implantações, conforme detalha o artigo da Red Hat (2025).

Nesse contexto, equipes especializadas vêm se consolidando como elemento estratégico para assegurar desempenho, segurança e conformidade de sistemas. O Quality Assurance Squad é um exemplo, reunindo profissionais, ferramentas e metodologias voltadas à aplicação de padrões globais de qualidade, como ISO/IEC 25010, CMMI, SWEBOK, ITIL e MPS.BR. Empresas de TI, como a T2S, oferecem essa estrutura de forma integrada, realizando análises técnicas detalhadas, definindo indicadores-chave de desempenho (KPIs), implementando controles de qualidade e promovendo treinamentos contínuos. Essa atuação se propõe a garantir entregas consistentes, alinhadas às melhores práticas internacionais e adaptadas ao contexto brasileiro, fomentando uma cultura organizacional orientada à melhoria contínua e à inovação.

Para Marcelo Rosa, CTO da T2S, "a gestão estruturada da qualidade é um pilar essencial para o sucesso dos projetos de software. Ao unir padrões globais e práticas adaptadas à realidade brasileira, conseguimos garantir que cada entrega mantenha alto desempenho, segurança e aderência a requisitos críticos, reforçando a confiança do cliente e assegurando vantagem competitiva em um mercado cada vez mais exigente".

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação/ISC Brasil
Tecnologia Há 33 minutos

Smart Sampa já capturou 1.757 foragidos em 2025

Instalado em janeiro, sistema da capital paulista já permitiu 3.210 prisões em flagrantes, solucionou 400 crimes, realizou outras 1.437 prisões e l...

 Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Livro reúne líderes de cibersegurança e proteção de dados

Em evento realizado na sede da OLX, em São Paulo, a Rede Líderes lançou o livro Cibersegurança e Proteção de Dados: Como pensam as lideranças. A pu...

 GPTW/Divulgação
Tecnologia Há 2 horas

Great Place to Work: bancos vencedores investem em educação

Bancos BV e Bmg, primeiro e terceiro colocados no ranking da Great Place to Work entre instituições financeiras, investem na formação de seus colab...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 4 horas

Desafios de gestão marcam início da carreira de advogados

Equilibrar gestão de escritório, desenvolvimento técnico e planejamento de carreira são aspectos determinantes para advogados recém-formados. Prisc...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 5 horas

Evento natalino: Natal Luz de Gramado celebra 40 anos

Com atuação estratégica e foco em distribuição digital, plataforma pretende liderar as vendas de ingressos para o principal evento natalino da regi...

Tenente Portela, RS
16°
Chuvas esparsas
Mín. 12° Máx. 20°
16° Sensação
3.37 km/h Vento
98% Umidade
100% (10.29mm) Chance chuva
06h45 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sexta
12°
Sábado
13°
Domingo
19°
Segunda
19° 13°
Terça
20° 12°
Últimas notícias
Câmara Há 1 minuto

Diretora da Controladoria-Geral da União detalha apuração sobre descontos indevidos feitos pelo INSS
Geral Há 1 minuto

Após quebrar dente, Braga Netto pede autorização para fazer exames
Câmara Há 15 minutos

Comissão aprova programa de combate ao câncer de pele entre pescadores e trabalhadores rurais
Senado Federal Há 15 minutos

À CPMI, diretora aponta que CGU audita todas as entidades ligadas ao INSS
Economia Há 15 minutos

Financiamentos de motos crescem 10,3%; carros e caminhões têm queda

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,09%
Euro
R$ 6,34 -0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 637,364,40 -1,49%
Ibovespa
140,993,25 pts 0.81%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6817 (03/09/25)
02
13
52
60
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2818 (03/09/25)
03
04
08
15
30
31
32
34
52
53
55
57
58
62
71
72
79
86
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2855 (03/09/25)
09
15
18
19
30
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias