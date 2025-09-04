Quinta, 04 de Setembro de 2025
Evento natalino: Natal Luz de Gramado celebra 40 anos

Com atuação estratégica e foco em distribuição digital, plataforma pretende liderar as vendas de ingressos para o principal evento natalino da regi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/09/2025 às 14h02
Imagem de Freepik

A plataforma Laçador de Ofertas foi oficialmente credenciada como canal de vendas de ingressos para o Natal Luz 2025, em Gramado (RS). Reconhecido como um dos maiores eventos natalinos do Brasil, o festival será realizado entre os dias 23 de outubro de 2025 e 18 de janeiro de 2026. 

Na última edição, mais de 2 milhões de pessoas passaram pela cidade durante o período de programação. Para este ano, a expectativa é de que o público seja ainda maior, o que tem mobilizado esforços para uma estratégia de distribuição digital ampla e eficiente.

De acordo com Maurício Pazdzicki da Silva, sócio e CEO do Laçador, o volume de visitantes exige uma abordagem tecnológica escalável e acessível. “Estamos falando de um evento que deve atrair mais de 2,5 milhões de visitantes a Gramado ao longo dos meses de programação. É um dos maiores públicos da história do Natal Luz, e isso exige uma estratégia de vendas digital robusta e acessível”, afirma.

“Além do foco na praticidade e segurança do processo online, nossos canais de atendimento estarão à disposição para orientar e tirar dúvidas sobre cada espetáculo, buscando oferecer suporte ao visitante desde a compra até a vivência da experiência”, acrescenta.

A estratégia digital da empresa inclui campanhas segmentadas em mídia paga, presença ativa nas redes sociais e ativação de uma rede de influenciadores digitais que soma centenas de criadores de conteúdo. “Nosso foco é atuar em múltiplas frentes digitais. Esse ecossistema tem como premissa nos permitir alcançar públicos diversos em escala nacional”, explica Pazdzicki.

O credenciamento como canal oficial deve ajudar a fortalecer a presença da marca Laçador no mercado turístico e cultural da Serra Gaúcha: “Esse movimento pode fortalecer nossa credibilidade junto ao público e parceiros, ao mesmo tempo em que amplia a visibilidade da marca.” Além da venda de ingressos, a plataforma está estruturando parcerias com hotéis, restaurantes e atrativos turísticos da região para oferecer pacotes aos visitantes.

Para lidar com o alto volume de acessos e vendas nos períodos de maior procura, a plataforma passou a contar com infraestrutura tecnológica escalável e canais de atendimento treinados para oferecer respostas personalizadas.

O Natal Luz é considerado um dos principais vetores de fortalecimento do turismo na Serra Gaúcha, movimentando a economia local e projetando a região nacionalmente. Em 2024, de acordo com informações noticiadas pelo Portal Panrotas, mais de R$ 30 milhões foram investidos no evento como parte da estratégia de promover a retomada econômica do Rio Grande do Sul. Atualmente, o turismo representa 4% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado, segundo dados compartilhados pelo G1.

Para alcançar diferentes perfis e aumentar o público participante, o executivo afirma que a empresa tem apostado em uma comunicação segmentada e emocional. “As redes sociais e o marketing de influência são peças-chave da nossa estratégia. Atuamos com centenas de influenciadores digitais que levam a mensagem do Natal Luz a diferentes nichos e regiões do Brasil. Junto a isso, nossos canais de atendimento atuam diariamente tirando dúvidas e orientando o público”, explica.

“Para nós, é motivo de muito orgulho fazer parte dessa história. Mais do que vender ingressos, nosso propósito é entregar experiências que ficam na memória das pessoas. Com a audiência digital, o apoio de centenas de influenciadores e nossos canais de atendimento, queremos estar preparados para levar o Natal Luz 2025 ao maior número possível de visitantes”, conclui Pazdzicki.

Para saber mais, basta acessar: http://lacadordeofertas.com.br

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
