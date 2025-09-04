Plataforma digital reúne experiências de turismo sustentável

Turistas interessados em vivenciar experiências sustentáveis em comunidades tradicionais e de base contam agora com uma plataforma digital voltada para alguns dos principais destinos de Alagoas, no Nordeste brasileiro. O Destinos Conscientes – Alagoas acaba de ser lançado com o propósito de promover opções que vão desde a vivência com comunidades marisqueiras e indígenas até o acompanhamento de iniciativas de preservação do peixe-boi marinho.

A criação da plataforma reflete um movimento crescente entre os turistas brasileiros: segundo o Relatório de Viagens e Sustentabilidade 2025 da Booking.com, 83% desejam que seus gastos em viagens beneficiem as comunidades locais nos destinos escolhidos. A funcionalidade de detalhamento de atividades e reservas digitais busca atender a essa demanda, conectando visitantes a experiências que promovem impacto social e ambiental positivo.

Alagoas se posiciona como o segundo destino sustentável mais buscado pelos brasileiros, conforme pesquisa da Descarbonize Soluções. Em dezembro de 2024, o estado também conquistou o segundo lugar no Concurso Melhores Práticas ESG nos Destinos Brasileiros, promovido pela Embratur, que reconhece iniciativas voltadas ao turismo sustentável.

A plataforma foi construída pela Janoo, que disponibiliza uma ferramenta digital para acesso a experiências culturais e ambientais. As atividades foram indicadas pela Secretaria de Turismo de Alagoas (Setur) por desenvolverem ações de sustentabilidade. Elas também receberam apoio da Embratur por meio de suporte técnico para digitalização e comercialização.

O projeto foi apresentado no Salão Nacional de Turismo, em São Paulo, e integra o programa Pré-AceleraTUR, realizado pelo Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que mapeou soluções com potencial de impacto ESG para aplicação em destinos premiados no Concurso ESG, da Embratur.

Entre as atividades cadastradas estão a vivência marisqueira no Povoado Palateia, em Barra de São Miguel; o turismo regenerativo promovido pelo negócio de impacto social Nosso Mangue, em Maceió; a vivência indígena Wetçamy, na Aldeia Mata da Cafurna, em Palmeira dos Índios; visitas a engenhos artesanais da Rota da Cachaça, no agreste alagoano; a observação do peixe-boi, em Porto de Pedras, no litoral norte; além de diversas trilhas em áreas de proteção ambiental distribuídas pelo estado.

A plataforma disponibiliza descrições detalhadas, imagens, duração das atividades, orientações de preparo, valores, datas disponíveis e a opção de reservas online. A estrutura foi concebida para oferecer suporte técnico, digitalização e promoção dos organizadores, garantindo padronização e maior acessibilidade às experiências que são geridas por comunidades tradicionais ou empreendedores locais.

O modelo também prevê monitoramento em tempo real, com indicadores de impacto social, preservação ambiental, satisfação dos visitantes e fluxo turístico. A iniciativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e poderá ser replicada em outros estados brasileiros.

Para a secretária de Estado do Turismo, Bárbara Braga, a plataforma fortalece a atuação conjunta em torno da sustentabilidade. "Nosso foco é promover novas conexões, valorizar práticas conscientes, além da inclusão nas comunidades locais, tendo em vista o apoio dado aos empreendedores e iniciativas turísticas de base comunitária", afirmou.

De acordo com os organizadores da plataforma, a ideia é ampliar o alcance das experiências sustentáveis e incentivar práticas inovadoras no setor. "A proposta é usar a tecnologia digital para transformar territórios por meio do turismo entre diferentes viajantes", explicou Tássia Correia, coordenadora do projeto.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, durante o Salão Nacional de Turismo, destacou que a abordagem centrada na sustentabilidade é fundamental para a instituição, por representar uma visão que promove um turismo mais responsável e inclusivo, além de fortalecer o Brasil no cenário global, atraindo investimentos e consolidando o país como referência em práticas sustentáveis.

Para saber mais, basta acessar: https://alagoas.al.gov.br/