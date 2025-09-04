Quinta, 04 de Setembro de 2025
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Plataforma digital reúne experiências de turismo sustentável

Ferramenta organiza opções turísticas sustentáveis em Alagoas, estado que se destaca nesse segmento entre os brasileiros

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/09/2025 às 13h17
Plataforma digital reúne experiências de turismo sustentável
Ascom Setur

Turistas interessados em vivenciar experiências sustentáveis em comunidades tradicionais e de base contam agora com uma plataforma digital voltada para alguns dos principais destinos de Alagoas, no Nordeste brasileiro. O Destinos Conscientes – Alagoas acaba de ser lançado com o propósito de promover opções que vão desde a vivência com comunidades marisqueiras e indígenas até o acompanhamento de iniciativas de preservação do peixe-boi marinho.

A criação da plataforma reflete um movimento crescente entre os turistas brasileiros: segundo o Relatório de Viagens e Sustentabilidade 2025 da Booking.com, 83% desejam que seus gastos em viagens beneficiem as comunidades locais nos destinos escolhidos. A funcionalidade de detalhamento de atividades e reservas digitais busca atender a essa demanda, conectando visitantes a experiências que promovem impacto social e ambiental positivo.

Alagoas se posiciona como o segundo destino sustentável mais buscado pelos brasileiros, conforme pesquisa da Descarbonize Soluções. Em dezembro de 2024, o estado também conquistou o segundo lugar no Concurso Melhores Práticas ESG nos Destinos Brasileiros, promovido pela Embratur, que reconhece iniciativas voltadas ao turismo sustentável.

A plataforma foi construída pela Janoo, que disponibiliza uma ferramenta digital para acesso a experiências culturais e ambientais. As atividades foram indicadas pela Secretaria de Turismo de Alagoas (Setur) por desenvolverem ações de sustentabilidade. Elas também receberam apoio da Embratur por meio de suporte técnico para digitalização e comercialização.

O projeto foi apresentado no Salão Nacional de Turismo, em São Paulo, e integra o programa Pré-AceleraTUR, realizado pelo Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que mapeou soluções com potencial de impacto ESG para aplicação em destinos premiados no Concurso ESG, da Embratur.

Entre as atividades cadastradas estão a vivência marisqueira no Povoado Palateia, em Barra de São Miguel; o turismo regenerativo promovido pelo negócio de impacto social Nosso Mangue, em Maceió; a vivência indígena Wetçamy, na Aldeia Mata da Cafurna, em Palmeira dos Índios; visitas a engenhos artesanais da Rota da Cachaça, no agreste alagoano; a observação do peixe-boi, em Porto de Pedras, no litoral norte; além de diversas trilhas em áreas de proteção ambiental distribuídas pelo estado.

A plataforma disponibiliza descrições detalhadas, imagens, duração das atividades, orientações de preparo, valores, datas disponíveis e a opção de reservas online. A estrutura foi concebida para oferecer suporte técnico, digitalização e promoção dos organizadores, garantindo padronização e maior acessibilidade às experiências que são geridas por comunidades tradicionais ou empreendedores locais.

O modelo também prevê monitoramento em tempo real, com indicadores de impacto social, preservação ambiental, satisfação dos visitantes e fluxo turístico. A iniciativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e poderá ser replicada em outros estados brasileiros.

Para a secretária de Estado do Turismo, Bárbara Braga, a plataforma fortalece a atuação conjunta em torno da sustentabilidade. "Nosso foco é promover novas conexões, valorizar práticas conscientes, além da inclusão nas comunidades locais, tendo em vista o apoio dado aos empreendedores e iniciativas turísticas de base comunitária", afirmou.

De acordo com os organizadores da plataforma, a ideia é ampliar o alcance das experiências sustentáveis e incentivar práticas inovadoras no setor. "A proposta é usar a tecnologia digital para transformar territórios por meio do turismo entre diferentes viajantes", explicou Tássia Correia, coordenadora do projeto.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, durante o Salão Nacional de Turismo, destacou que a abordagem centrada na sustentabilidade é fundamental para a instituição, por representar uma visão que promove um turismo mais responsável e inclusivo, além de fortalecer o Brasil no cenário global, atraindo investimentos e consolidando o país como referência em práticas sustentáveis.

Para saber mais, basta acessar: https://alagoas.al.gov.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik
Tecnologia Há 34 minutos

Desafios de gestão marcam início da carreira de advogados

Equilibrar gestão de escritório, desenvolvimento técnico e planejamento de carreira são aspectos determinantes para advogados recém-formados. Prisc...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Evento natalino: Natal Luz de Gramado celebra 40 anos

Com atuação estratégica e foco em distribuição digital, plataforma pretende liderar as vendas de ingressos para o principal evento natalino da regi...

 Arquivo pessoal/Marketing Thema
Tecnologia Há 4 horas

Inovação em gestão pública é destaque no CONIP 2025

A 20ª edição do CONIP Judiciário & Controle, realizada em Brasília nos dias 27 e 28 de agosto de 2025, reuniu mais de 800 profissionais de tecnolog...

 Lu Correia/Divulgação
Tecnologia Há 22 horas

Influenciadores de Brasília: Eldo Gomes estreia Altos Bufos

Em linguagem jornalística, o influenciador digital de Brasília e jornalista, Eldo Gomes, estreia seu solocast Altos Bufos, com o intuito de abordar...
Tecnologia Há 22 horas

Mais de 345 milhões de dados foram comprometidos em 2025

A proteção da identidade no ambiente digital deixou de representar um diferencial e passou a ser vista como uma necessidade fundamental

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 20°
19° Sensação
2.48 km/h Vento
82% Umidade
100% (10.29mm) Chance chuva
06h45 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sexta
12°
Sábado
13°
Domingo
19°
Segunda
19° 13°
Terça
20° 12°
Últimas notícias
Entretenimento Há 17 minutos

Está em cartaz exposição Caminhos da Independência no Salão nobre da GLESP
Senado Federal Há 17 minutos

CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
Tecnologia Há 31 minutos

Desafios de gestão marcam início da carreira de advogados
Educação Há 31 minutos

Secretaria da Educação orienta escolas sobre aplicação do Simulado SAEB 2025 em transmissão ao vivo
Senado Federal Há 32 minutos

Consultorias divulgam nota informativa sobre proposta orçamentária de 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,46 +0,18%
Euro
R$ 6,35 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 634,803,68 -2,16%
Ibovespa
141,097,63 pts 0.88%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6817 (03/09/25)
02
13
52
60
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2818 (03/09/25)
03
04
08
15
30
31
32
34
52
53
55
57
58
62
71
72
79
86
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2855 (03/09/25)
09
15
18
19
30
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias