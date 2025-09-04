Quinta, 04 de Setembro de 2025
Inovação em gestão pública é destaque no CONIP 2025

A 20ª edição do CONIP Judiciário & Controle, realizada em Brasília nos dias 27 e 28 de agosto de 2025, reuniu mais de 800 profissionais de tecnolog...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/09/2025 às 10h47
Arquivo pessoal/Marketing Thema

A 20º edição do Congresso de Inovação no Poder Judiciário e Controle (CONIP 2025) reuniu mais de 800 profissionais de tecnologia e representantes de instituições como CNJ, STJ, TCU, Tribunais de Justiça e Ministérios Públicos, consolidando-se como um dos principais espaços de debate sobre transformação digital no setor público brasileiro.

O Grupo Thema/Pólis participou como patrocinador oficial do encontro realizado nos dias 27 e 28 de agosto, no Royal Tulip Alvorada, em Brasília (DF). A programação contou com estandes expositivos e apresentações técnicas voltadas à modernização da administração pública.

No dia 27 de agosto, Marcelo Bicca, Diretor Comercial do Grupo Thema/Pólis, apresentou a palestra “Inteligência Financeira Aplicada ao Judiciário: A Evolução na Gestão de Custas”. A exposição abordou como a automação e a integração com o sistema eproc têm contribuído para a arrecadação de custas judiciais, promovendo eficiência, transparência e controle nos tribunais.

Segundo dados institucionais, as soluções do grupo estão presentes em 16 estados brasileiros, incluindo clientes como prefeituras, câmaras, tribunais de justiça, ministérios públicos, entre outras instituições públicas. Esses sistemas apoiam a gestão de despesas e arrecadações públicas de grande porte, com impacto direto na rotina de milhares de servidores e no atendimento a milhões de cidadãos.

Para os organizadores, o CONIP 2025 reforçou seu papel como espaço estratégico de networking e troca de experiências entre lideranças de tecnologia e gestores públicos. Ao longo dos dois dias, foram apresentadas inovações em áreas como planejamento orçamentário, arrecadação tributária, compliance e transformação digital no Judiciário.

"A aplicação da inteligência financeira ao Judiciário representa um avanço significativo na forma como os tribunais administram suas receitas, com impacto direto na agilidade dos serviços prestados à sociedade."

O estande do Grupo Thema/Pólis recebeu gestores de diferentes regiões do país, interessados em conhecer práticas tecnológicas voltadas à eficiência administrativa e ao fortalecimento da transparência na gestão pública.

Lu Correia/Divulgação
