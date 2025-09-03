Influenciadores de Brasília: Eldo Gomes estreia Altos Bufos

O jornalista Eldo Gomes apresenta o Altos Bufos, um programa no formato solocast, veiculado em seu canal no YouTube e também no Kwai, TikTok e Instagram (@EldoGomes). Sem convidados, o conteúdo é conduzido exclusivamente por Eldo, que comenta temas atuais, compartilha reflexões e estabelece uma comunicação direta com o público.

A iniciativa combina elementos da linguagem televisiva com recursos do ambiente digital, adaptando o formato de programa de entretenimento ao vídeo vertical e ao consumo rápido das redes sociais. Os episódios, curtos e diretos, seguem o padrão de conteúdo no YouTube Shorts.

A proposta abrange observações sobre comportamento, tecnologia e transformações sociais. Em formato de vídeocast, o Altos Bufos organiza discussões acessíveis a diferentes perfis de audiência, com foco em quem acompanha conteúdos nas plataformas digitais.

Um aspecto característico do programa é a condução direta, como se fosse ao vivo. Eldo Gomes aborda pautas de maneira livre, com o intuito de fazer um jornalismo digital com nuances espontâneas. Tudo já disponível em seu canal do YouTube e nas outras mídias. O programa Altos Bufos abordará temas em alta da internet, assuntos relacionados ao universo da tecnologia e também pautas do turismo. Sempre no Instagram oficial do jornalista Eldo Gomes.