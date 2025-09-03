Quarta, 03 de Setembro de 2025
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mais de 345 milhões de dados foram comprometidos em 2025

A proteção da identidade no ambiente digital deixou de representar um diferencial e passou a ser vista como uma necessidade fundamental

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/09/2025 às 16h48

O ano de 2025 caminha para ser histórico — pelas razões erradas. Dados recentes revelam que mais de 8.230 violações de dados já expuseram mais de 345 milhões de registros em todo o mundo. Caso o ritmo seja mantido, o número deve superar os 512 milhões de registros que foram comprometidos em 2024.

Para qualquer usuário de internet, a mensagem é clara: a privacidade online nunca esteve tão ameaçada.

“Toda interação que você realiza na internet deixa um rastro”, explica Marijus Briedis, CTO da NordVPN. “Quando essas informações caem em mãos erradas — seja de corretores de dados, cibercriminosos ou aplicativos inseguros — as consequências podem ser irreversíveis”.

Para Briedis, hoje, tudo está armazenado em servidores: de senhas e dados de pagamento a mensagens privadas e históricos médicos. “Essa praticidade, no entanto, tem um custo alto. O crescimento da coleta massiva de informações, da vigilância digital e dos ataques cibernéticos criou um ambiente propício para violações de privacidade".

“Muitos ainda enxergam a privacidade como um luxo”, observa o CTO. “Mas, em 2025, ela se tornou uma necessidade. Sem ela, você fica vulnerável a roubo de identidade, fraude financeira e ao perfilamento algorítmico que influencia silenciosamente suas escolhas”, alerta.

A economia dos dados se desenvolve de forma pouco visível, coletando volumes de informações superiores ao que é percebido pelos usuários. Uma vez expostas, essas informações não podem ser recuperadas.

Embora o uso de VPN esteja em expansão, serviços gratuitos costumam apresentar mais riscos do que benefícios. Muitos monitoram a navegação, comercializam dados com anunciantes ou chegam a disseminar malware. Relatórios recentes indicam que usuários de Virtual Private Network (VPNs) gratuitas enfrentam vulnerabilidades como criptografia frágil ou desatualizada, práticas ocultas de registro de informações, publicidade invasiva, rastreamento constante e possibilidade de disseminação de malware.

“Se você não paga pelo produto, provavelmente é o produto”, alerta Briedis. “VPNs gratuitas oferecem uma falsa sensação de segurança enquanto exploram silenciosamente seus dados”.

Diante do avanço das ameaças digitais, a proteção de informações pessoais tornou-se uma prioridade. A privacidade deixou de ser um tema restrito a especialistas em cibersegurança e passou a constituir um requisito fundamental para qualquer indivíduo conectado. Criptografia robusta, políticas de não registro de dados e conexões seguras já não são opcionais, mas ferramentas essenciais para a preservação da liberdade e da autonomia no ambiente digital.

“Você não precisa ser um especialista em cibersegurança para retomar sua privacidade”, conclui Briedis. “Uma boa VPN torna isso possível, de forma simples, segura e eficaz”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Lu Correia/Divulgação
Tecnologia Há 1 hora

Influenciadores de Brasília: Eldo Gomes estreia Altos Bufos

Em linguagem jornalística, o influenciador digital de Brasília e jornalista, Eldo Gomes, estreia seu solocast Altos Bufos, com o intuito de abordar...
Tecnologia Há 3 horas

Dinamize inaugura filial em Minas Gerais para dobrar base de clientes

Empresa de tecnologia com 24 anos de atuação aposta na maturidade digital do mercado mineiro e inaugura filial em Divinópolis para acelerar expansão

 Gustavo Fring/ Pexels.
Tecnologia Há 7 horas

Felca e Hytalo: tecnologia brasileira foi decisiva nos casos

Casos recentes envolvendo os influenciadores Felca e Hytalo Santos utilizaram uma tecnologia nacional para registrar provas digitais em tempo hábil
Tecnologia Há 9 horas

Mavenir Entra em Operação com Sistema de Carregamento Convergente e Multilocatário SETAR de Operador do Caribe

A SETAR utiliza a solução de Capacitação Digital da Mavenir para implementar um sistema de cobrança unificado, multilocatário e à prova de futuro p...
Tecnologia Há 9 horas

UBiqube Impulsiona Entrega SASE com Lançamento do SASE OpsLab Automation Marketplace

O catálogo de casos de uso de implantação e migração de SASE integrados oferece aos clientes, revendedores e fornecedores um caminho de implementaç...

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
28° Sensação
2.72 km/h Vento
45% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quinta
21° 15°
Sexta
14°
Sábado
13°
Domingo
18°
Segunda
15° 13°
Últimas notícias
Senado Federal Há 10 minutos

Tributar aplicações reduzirá financiamento da infraestrutura, aponta debate
Senado Federal Há 10 minutos

Senado confirma acordo Brasil-Índia para ampliar investimentos recíprocos
Geral Há 10 minutos

No Rio, Bope recebe verba de R$ 31,6 milhões para combate ao crime
Câmara Há 10 minutos

Ministério dos Transportes tem redução de 40% na previsão orçamentária para 2026
Câmara Há 10 minutos

Comissão aprova medida provisória que amplia isenção da conta de luz para famílias de baixa renda

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,30%
Euro
R$ 6,36 -0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 648,408,99 +0,79%
Ibovespa
139,863,63 pts -0.34%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6816 (02/09/25)
01
27
50
71
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias