Quarta, 03 de Setembro de 2025
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Dinamize inaugura filial em Minas Gerais para dobrar base de clientes

Empresa de tecnologia com 24 anos de atuação aposta na maturidade digital do mercado mineiro e inaugura filial em Divinópolis para acelerar expansão

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/09/2025 às 15h19

A Dinamize, empresa de tecnologia em soluções de automação de marketing e relacionamento digital, acaba de inaugurar uma filial em Minas Gerais. A nova unidade, localizada em Divinópolis, representa um passo estratégico da companhia para estar ainda mais próxima de um mercado que já reúne clientes como PUC Minas, Unimed, Sebrae MG, Frio Peças e Loja Elétrica. A expectativa é dobrar essa carteira em um ano, consolidando ainda mais a presença da marca no estado.

Segundo Jonatas Abbott, CEO da Dinamize, a decisão de ampliar a operação em Minas reflete a maturidade digital da região. “Hoje temos clientes muito importantes em cidades como Uberlândia, Belo Horizonte e Divinópolis. O mercado mineiro se destaca pelo uso intensivo de ferramentas digitais, o que abre oportunidades relevantes de negócios e parcerias com agências, consultores e plataformas locais”, afirma. O novo escritório, localizado na Rua Minas Gerais, 19, no Centro de Divinópolis, contará com um time preparado para atender às demandas regionais, fortalecendo a proximidade e a conexão com as empresas.

A escolha por Minas Gerais tem relação direta com o dinamismo do mercado local. De acordo com pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 71% dos pequenos negócios mineiros já utilizam redes sociais, aplicativos ou internet para vender seus produtos ou serviços, um índice que revela o alto grau de digitalização do estado. Para a Dinamize, essa é uma oportunidade de consolidar seu principal ativo: as pessoas.

“O que muda é que, a partir de agora, temos um time que entende a cultura local e como o mercado se movimenta. Isso facilita a construção de conexões sólidas e a demonstração de como nossa tecnologia pode apoiar as empresas mineiras a alcançarem melhores resultados em marketing e relacionamento com clientes”, destaca Abbott. Além da inauguração do escritório, a empresa pretende investir em ações presenciais, como participação em eventos e parcerias com agências da região, além de apresentar ao público mineiro suas soluções mais recentes, incluindo recursos baseados em inteligência artificial (IA).

Fundada em 2000, a Dinamize se consolidou como uma das principais empresas brasileiras no segmento de tecnologia para marketing digital. Ao longo de sua trajetória, a companhia expandiu sua atuação a partir de soluções de e-mail marketing, incorporou ferramentas de monitoramento de redes sociais e construiu uma plataforma completa de automação, que hoje atende mais de 12 mil marcas em todo o mundo. Entre os clientes que utilizam suas soluções estão nomes como Hospital Albert Einstein, Unimed, Tigre, Beto Carrero, Tilibra, Museu da Língua Portuguesa, Brinquedos Estrela, Instituto Ayrton Senna e B3.

Mesmo em um cenário desafiador para a economia brasileira, a Dinamize manteve crescimento e alcançou faturamento de R$ 24 milhões em 2024. “O resultado é fruto de uma estratégia de foco em contas maiores, especialmente do e-commerce, setor que se fortaleceu com a pandemia. O ticket médio dos clientes praticamente dobrou, e o índice de satisfação chegou a 100%, reflexo do atendimento, além de investimentos em inovação e infraestrutura própria", conclui o CEO.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Gustavo Fring/ Pexels.
Tecnologia Há 4 horas

Felca e Hytalo: tecnologia brasileira foi decisiva nos casos

Casos recentes envolvendo os influenciadores Felca e Hytalo Santos utilizaram uma tecnologia nacional para registrar provas digitais em tempo hábil
Tecnologia Há 6 horas

Mavenir Entra em Operação com Sistema de Carregamento Convergente e Multilocatário SETAR de Operador do Caribe

A SETAR utiliza a solução de Capacitação Digital da Mavenir para implementar um sistema de cobrança unificado, multilocatário e à prova de futuro p...
Tecnologia Há 6 horas

UBiqube Impulsiona Entrega SASE com Lançamento do SASE OpsLab Automation Marketplace

O catálogo de casos de uso de implantação e migração de SASE integrados oferece aos clientes, revendedores e fornecedores um caminho de implementaç...

 Freepik
Tecnologia Há 21 horas

Falta de confiança ainda freia adoção de agentes de IA

Pesquisa internacional revela que apenas 2% das companhias já implantaram a tecnologia em escala; especialista aponta caminhos para ampliar a confi...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 22 horas

Errata – Brasil já passa de 800 mil inversores em 2025

Análise conduzida pela equipe da Hoff Analytics para entender os movimentos do mercado revela avanço da geração distribuída

Tenente Portela, RS
30°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
29° Sensação
4.25 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quinta
21° 15°
Sexta
14°
Sábado
13°
Domingo
18°
Segunda
15° 13°
Últimas notícias
Justiça Há 1 minuto

Veja principais pontos citados pela defesa dos réus da trama golpista
Câmara Há 1 minuto

Câmara inicia sessão de votações; acompanhe
Economia Há 1 minuto

BNDES e Senai vão repassar R$ 56 milhões para a indústria 4.0
Tecnologia Há 16 minutos

Dinamize inaugura filial em Minas Gerais para dobrar base de clientes
Senado Federal Há 16 minutos

Moro afirma que Senado preserva essência da Lei da Ficha Limpa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,46 -0,18%
Euro
R$ 6,37 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 650,105,61 +0,93%
Ibovespa
139,703,45 pts -0.45%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6816 (02/09/25)
01
27
50
71
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias