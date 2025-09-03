Mavenir Entra em Operação com Sistema de Carregamento Convergente e Multilocatário SETAR de Operador do Caribe

RICHARDSON, Texas, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, provedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem, anunciou hoje o lançamento da transformação do seu Sistema de Carregamento Convergente (CCS) da SETAR, a principal provedora de telecomunicações de serviço completo no país caribenho de Aruba. O CCS multilocatário nativo da nuvem está apoiando as operações da SETAR N.V. em Aruba, viabilizando que a SETAR forneça uma solução de “cobrança como serviço” para a operadora móvel KLA na ilha vizinha de Bonaire.

Alimentado pela solução Digital Enablement (MDE) da Mavenir, o sistema centralizado substitui a infraestrutura de carregamento legada e específica da SETAR na ilha por um sistema unificado e multilocatário. O sistema aberto e interoperável, baseado em arquitetura totalmente em contêiner, está hospedado em Aruba e gera economias significativas de CAPEX e OPEX, agilizando e simplificando as operações de cobrança e faturamento em tempo real. A SETAR também deve se beneficiar com a redução substancial das despesas gerais de hardware e manutenção, com alterações sincronizadas automaticamente nos sistemas de ambas as ilhas.

O novo sistema de cobrança agora está oferecendo recursos de cobrança on-line e off-line em tempo real para o portfólio completo de ofertas pré-pagas e pós-pagas da SETAR em Aruba e Bonaire por meio de um sistema único e convergente. Essa atualização transformadora permite que a SETAR forneça sem esforço conjuntos de produtos digitais para seus assinantes e garanta a prontidão da rede móvel de última geração durante a jornada da operadora na transformação de rede no Caribe.

Este programa multifacetado de modernização e transformação foi facilmente alcançado pela Mavenir usando Métodos de Implantação Contínua rápidos e ágeis, com a equipe da Mavenir padronizando e otimizando os conjuntos de dados existentes da SETAR e entregando software aos seus laboratórios dentro do cronograma para testes abrangentes. Isso viabilizou que a operadora migrasse perfeitamente do sistema de cobrança pré-pago anterior e entrasse em operação com total confiança e controle da produtividade e desempenho do lançamento, ajudando a garantir a continuidade dos negócios. O sistema é implantado em uma configuração ativa-ativa e geo-redundante em dois data centers, garantindo alta disponibilidade, tolerância a falhas e recursos de failover contínuos.

Roland Croes, CEO da SETAR comentou: “Nossa parceria de longo prazo com a Mavenir está nos posicionando para aproveitar ao máximo as vantagens no cenário de conectividade de próxima geração no Caribe. Esta atualização fundamental para o carregamento convergente nos nossos serviços pré-pagos e pós-pagos agora nos permite fornecer instantaneamente serviços digitais inovadores e personalizados para nossos clientes da comunidade insular em Aruba e Bonaire. Para a SETAR, a Mavenir continua a ser um facilitador estratégico do crescimento dos negócios e da excelência dos serviços digitais no mundo em rápida evolução.”

A Mavenir é uma parceira de tecnologia confiável e de longo prazo da SETAR, já tendo aumentado seus recursos de rede com infraestrutura de mensagens, segurança avançada de mensagens e soluções de roteamento. A SETAR agora está equipada para utilizar as APIs abertas da Mavenir dentro da plataforma MDE, permitindo que o operador adicione integralmente novos produtos e serviços provisionados automaticamente no novo sistema de cobrança com total transparência e sem necessidade de treinamento de gerenciamento de clientes no lado operacional.

Sandeep Singh, vice-presidente sênior e gerente geral da Digital Business Enablement da Mavenir, acrescentou: “Esta evolução arquitetônica fundamental da plataforma MDE totalmente conteinerizada da Mavenir já está oferecendo eficiência e oportunidades de monetização revolucionárias para nossos clientes, viabilizando a integração rápida e digital de novos serviços inovadores por meio de uma infraestrutura centralizada. Ao transitar de um hardware dedicado no local para uma solução de carregamento desenvolvida especificamente para a nuvem, a SETAR agora pode configurar rapidamente novos produtos puramente por meio de configuração e não de codificação física. A complexidade reduzida, a eficiência operacional aprimorada e o tempo acelerado para a comercialização reforçam a liderança de mercado e a prontidão para o futuro da SETAR, gerando valor adicional e uma experiência digital mais rica para os assinantes em Aruba e Bonaire.”

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informação, visite www.mavenir.com

Contatos de RP da Mavenir:

Emmanuela Spiteri

[email protected]

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9522526)