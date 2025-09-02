Terça, 02 de Setembro de 2025
15°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Errata – Brasil já passa de 800 mil inversores em 2025

Análise conduzida pela equipe da Hoff Analytics para entender os movimentos do mercado revela avanço da geração distribuída

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/09/2025 às 17h43
Errata – Brasil já passa de 800 mil inversores em 2025
Imagem de Freepik

A matéria publicada em 26 de agosto de 2025, intitulada “Brasil ultrapassa 800 mil inversores solares instalados”, continha um erro no primeiro parágrafo, faltando destacar que o número alcançado se refere exclusivamente às instalações realizadas apenas em 2025. Além disso, os números de instalações por região foram atualizados e o último parágrafo também sofreu alterações.

Texto corrigido:

O Brasil registrou a instalação de 811.381 inversores solares somente em 2025. Os números são provenientes de um levantamento interno realizado pela Hoff Analytics, que monitora o mercado de geração distribuída com base em sua própria base proprietária de dados. A região Sudeste concentra mais de 288 mil instalações, enquanto a região Nordeste também apresenta avanço significativo.

Segundo a Hoff, o monitoramento feito até aqui revela uma trajetória notável de crescimento da energia solar, que vem se consolidando como uma alternativa estratégica na matriz energética brasileira. Para Wesley Bichoff, fundador da Hoff Analytics, o levantamento interno só foi possível de ser viabilizado por conta da tecnologia desenvolvida pela empresa a partir da demanda de um cliente do setor fotovoltaico. "Hoje, não há outra ferramenta que capte com tanta precisão e agilidade esses dados. As informações que levantamos internamente foram mapeadas em poucos minutos, graças à força da inteligência de dados", afirma.

Ele ainda destaca que o estudo também revela oportunidades em regiões historicamente menos exploradas. "Com os dados disponíveis até agora, o Nordeste, por exemplo, registrou 197.017 inversores instalados, posicionando-se como uma das áreas com grande potencial de crescimento", observa.

Com mais de 800 mil unidades instaladas em 2025, a Hoff Analytics acredita que o país demonstra um compromisso sólido com a sustentabilidade e a inovação tecnológica. Segundo o levantamento interno da Hoff, além da liderança já mencionada do Sudeste e do destaque do Nordeste, o crescimento também se espalha por outras regiões do país. O Sul registrou 130.437 inversores instalados, enquanto o Centro-Oeste alcançou 129.483 unidades e o Norte somou 66.202. Essa distribuição mostra que o avanço da energia solar não se concentra apenas nos maiores mercados, mas se consolida de forma abrangente, fortalecendo a matriz energética e estimulando o desenvolvimento em diferentes áreas do Brasil.

Wesley encerra dizendo que com a plataforma da Hoff, é possível acompanhar não apenas essas instalações, mas também visualizar informações detalhadas sobre usinas solares, potência e outros projetos de geração distribuída, mostrando que o avanço da energia solar não se concentra apenas nos maiores mercados, mas se consolida de forma abrangente.

A Hoff Analytics busca acompanhar de perto os movimentos do setor no restante do ano e projeta que o ritmo de adesão à energia solar deve se manter elevado, impulsionado por políticas de incentivo, redução de custos tecnológicos e maior conscientização dos consumidores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Tecnologia Há 59 minutos

Falta de confiança ainda freia adoção de agentes de IA

Pesquisa internacional revela que apenas 2% das companhias já implantaram a tecnologia em escala; especialista aponta caminhos para ampliar a confi...

 Freepik
Tecnologia Há 7 horas

Certificações em cibersegurança ganham espaço no mercado de tecnologia

Diante da crescente demanda por profissionais qualificados, certificações em cibersegurança tornam-se critério essencial em processos seletivos. Se...

 Gerada por IA - Ferramenta Copilot
Tecnologia Há 8 horas

Uso de dados torna a comunicação corporativa mais efetiva

Estudos mostram que comunicação eficaz aumenta produtividade, retenção de talentos e inovação. Nova Atitude anuncia novo site e reposicionamento es...

 freepik
Tecnologia Há 1 dia

Pensamento crítico vira competência-chave para o futuro

Relatórios internacionais apontam habilidades socioemocionais como prioridade para o século 21. Especialistas indicam como escolas podem estimular ...

 Divulgação Deel
Tecnologia Há 1 dia

Deel apresenta sete agentes de IA voltados para o RH

O novo produto permitirá que os clientes implantem, gerenciem e criem agentes de IA na plataforma Deel

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 27°
24° Sensação
2.5 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quarta
27° 16°
Quinta
20°
Sexta
11°
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Últimas notícias
Senado Federal Há 10 minutos

Comissão Mista de Orçamento deve votar LDO na próxima semana
Saúde Há 10 minutos

Saúde anuncia ampliação do atendimento em institutos federais do Rio
Agricultura Há 24 minutos

Governo e entidades firmam acordo para conservação da água e do solo no Rio Grande do Sul
Senado Federal Há 24 minutos

Aprovado projeto que unifica em oito anos o prazo de inelegibilidade
Esportes Há 24 minutos

Confut: TV Brasil participa de grande fórum sobre mercado de futebol

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 +0,55%
Euro
R$ 6,37 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 644,207,02 +2,78%
Ibovespa
140,335,16 pts -0.67%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6815 (01/09/25)
04
14
26
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias