Santa Catarina celebra um ano do voo direto para Lisboa com ações pelo estado

Foto: Eduardo Valente / GOVSC

Santa Catarina comemora o primeiro ano do voo direto entre Florianópolis e Lisboa, uma rota que se consolidou como um marco para a aproximação com o continente europeu. Para celebrar a data, a Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina e o Floripa Airport realizarão ações especiais nos dias 2 e 3 de setembro.

A celebração inclui iluminação cênica na Ponte Hercílio Luz, no dia 3 de setembro, e no Cristo Luz e na FG Big Wheel (Roda Gigante) de Balneário Camboriú, nos dias 2 e 3 de setembro, com as cores da bandeira de Portugal.

Desde a inauguração da rota em 2024, mais de 100 mil turistas europeus desembarcaram em Santa Catarina, impulsionando a economia local. Dados da Fecomércio SC revelam um aumento de 37% nos gastos de turistas estrangeiros no último verão, com um valor médio de R$ 11.532, superando os R$ 8.416 da temporada anterior.

A secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif, ressaltou a importância da conquista. “Esse voo foi uma vitória fundamental para o estado. Ele só foi possível graças ao empenho do governador Jorginho Mello em criar, junto com outras secretarias, condições ideais para a sua inauguração. Agora, completando um ano, nosso foco é continuar a promoção e consolidar a rota”.

“Celebramos hoje o primeiro ano de uma rota histórica para Santa Catarina, que estabeleceu uma ligação inédita do estado com a Europa. É com grande orgulho que contribuímos para esse sucesso por meio da qualidade do atendimento – marca de nossas operações – e de ações estratégicas de promoção do destino”, afirma Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil.

Para Carlos Antunes, diretor da TAP para as Américas, “este é um momento de celebração e reconhecimento. Estamos todos de parabéns — a TAP, o Governo do Estado, a Secretaria de Turismo e a Floripa Airport — pelo trabalho conjunto que tornou possível esta rota. Há um ano, realizamos o sonho dos catarinenses de conectar este belíssimo estado à Europa, e hoje celebramos não apenas essa conquista, mas também o potencial que ela representa para o futuro. Que esta rota continue a crescer, trazendo cada vez mais turistas europeus para Santa Catarina e fortalecendo os laços entre os dois continentes. Agradecemos ao Catarinense por eleger a TAP como sua Cia para a Europa”.

A rota aérea também gerou um impacto cultural e econômico. A proximidade com Portugal, fortalecida pelo voo, resultou na escolha de Santa Catarina como cenário da novela Terra Forte, da emissora portuguesa TVI. Essa iniciativa é vista como uma oportunidade para promover as belezas naturais do estado e fomentar a economia local, tendo em vista que a novela será distribuída para mais de 92 países através do serviço de streaming.