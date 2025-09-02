Terça, 02 de Setembro de 2025
15°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Uso de dados torna a comunicação corporativa mais efetiva

Estudos mostram que comunicação eficaz aumenta produtividade, retenção de talentos e inovação. Nova Atitude anuncia novo site e reposicionamento es...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/09/2025 às 11h44
Uso de dados torna a comunicação corporativa mais efetiva
Gerada por IA - Ferramenta Copilot

À medida que as empresas buscam resultados mais concretos de suas ações de comunicação, cresce a integração entre criatividade, dados e análise estratégica. A tendência é clara: alinhar comunicação interna, sustentabilidade (ESG) e marketing de relacionamento com métricas objetivas que comprovem impacto.

Segundo a Sociabble, 86% dos funcionários atribuem falhas no trabalho a problemas de comunicação, e organizações que investem em comunicação eficaz têm até 4,5 vezes mais chances de reter talentos. Outro levantamento, da Pumble, mostrou que 64% dos líderes empresariais apontam aumento da produtividade da equipe quando a comunicação é estruturada de forma clara e eficiente.

Ao ampliar esse olhar para o relacionamento com clientes e mercados, os mesmos princípios de análise e dados se aplicam, mostrando que comunicação e CRM fazem parte de uma mesma lógica estratégica.

Um estudo da MarketingGuys destaca que o CRM orientado por dados possibilita entender comportamentos, prever necessidades e personalizar comunicações. Já uma pesquisa publicada na revista Sustainability (MDPI) relaciona a adoção de CRM baseado em dados (DDCRM) ao fortalecimento da inovação organizacional.

Se no campo do relacionamento com clientes os dados já demonstram ganhos claros, no universo da sustentabilidade eles são ainda mais decisivos. “A credibilidade das práticas ESG depende de narrativas transparentes e suportadas por evidências, que reforçam a confiança dos diferentes públicos com quem a empresa se relaciona” — analisa Estela Crystal, especialista em comunicação com formação pela Global Reporting Initiative.

“A forma como uma empresa comunica seus compromissos ESG pode inclusive ser um fator competitivo. Não se trata apenas de divulgar práticas, mas de convertê-las em narrativas consistentes, embasadas por dados, que tenham ressonância real com colaboradores, clientes e sociedade”, afirma Estela.

É nesse contexto que a consultoria Nova Atitude Comunicação anuncia seu realinhamento estratégico e o lançamento de um novo site. A empresa estruturou suas soluções em três verticais — Comunicação Interna, Comunicação da Sustentabilidade e CRM & Marketing de Relacionamento — unidas pelo fio condutor ‘Comunicação + Dados para engajamento de pessoas’.

Com mais de 30 anos de mercado e tendo em seu portfólio clientes como CIMPOR, Festo, Construtora EVEN, Grupo Bunge, Ford, Makro, entre outros, a Nova Atitude propõe que o uso inteligente da análise estratégica e de dados permita também a hiperpersonalização da comunicação, adequando mensagens e formatos a públicos específicos, otimizando os processos comunicacionais.

Para o pesquisador e estrategista de marketing Leandro Tadeu Novi, CEO da Nova Atitude, a mudança reflete uma necessidade de mercado: “A comunicação empresarial precisa deixar de ser apenas discurso e passar a se apoiar em métricas que comprovem impacto. Dados e análise estratégica não substituem a criatividade, mas dão clareza para transformar mensagens em resultados para colaboradores, sociedade e clientes”.

Leandro explica que a análise detalhada das demandas permite identificar os pontos críticos que precisam ser comunicados e definir, com base em dados, a melhor forma de atingir cada público. Assim, a combinação entre inteligência analítica e criatividade assegura que os resultados sejam efetivos e sustentáveis.

Com o novo posicionamento, a Nova Atitude busca reforçar um modelo de comunicação mais transparente, mensurável e integrado, acompanhando uma demanda cada vez mais presente no mercado brasileiro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Certificações em cibersegurança ganham espaço no mercado de tecnologia

Diante da crescente demanda por profissionais qualificados, certificações em cibersegurança tornam-se critério essencial em processos seletivos. Se...

 freepik
Tecnologia Há 21 horas

Pensamento crítico vira competência-chave para o futuro

Relatórios internacionais apontam habilidades socioemocionais como prioridade para o século 21. Especialistas indicam como escolas podem estimular ...

 Divulgação Deel
Tecnologia Há 21 horas

Deel apresenta sete agentes de IA voltados para o RH

O novo produto permitirá que os clientes implantem, gerenciem e criem agentes de IA na plataforma Deel

 Reprodução/Placarsoft
Tecnologia Há 23 horas

Plataforma de gestão pública de esportes amplia ecossistema com três novidades

Durante evento, a Placarsoft lançou um portal de notícias, canal com inteligência artificial para secretários e programa de apoio para projetos da ...

 Magazine Médica
Tecnologia Há 24 horas

One stop shop é solução útil para setor médico brasileiro

O modelo, que pode concentrar insumos e equipamentos em um único lugar, visa oferecer praticidade e economia para profissionais da saúde

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 27°
27° Sensação
4.28 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quarta
27° 16°
Quinta
20°
Sexta
11°
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Últimas notícias
Saúde Há 9 minutos

Saúde SC abre inscrições para capacitação de profissionais no atendimento de pessoas com Estomias e Epidermólise Bolhosa em Lages
Justiça Há 23 minutos

Para Gonet, acusação provou tentativa de golpe liderada por Bolsonaro
Fazenda Há 23 minutos

Empresas do RS têm até o fim do mês para concluírem recadastramento obrigatório com a Receita Estadual
Câmara Há 23 minutos

Comissão aprova projeto que inclui academias no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos
Justiça Há 23 minutos

STF retoma julgamento de Bolsonaro após pausa; defesas serão ouvidas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 +0,48%
Euro
R$ 6,36 -0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 640,353,26 +2,23%
Ibovespa
140,611,52 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6815 (01/09/25)
04
14
26
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias