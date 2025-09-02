Uso de dados torna a comunicação corporativa mais efetiva

À medida que as empresas buscam resultados mais concretos de suas ações de comunicação, cresce a integração entre criatividade, dados e análise estratégica. A tendência é clara: alinhar comunicação interna, sustentabilidade (ESG) e marketing de relacionamento com métricas objetivas que comprovem impacto.

Segundo a Sociabble, 86% dos funcionários atribuem falhas no trabalho a problemas de comunicação, e organizações que investem em comunicação eficaz têm até 4,5 vezes mais chances de reter talentos. Outro levantamento, da Pumble, mostrou que 64% dos líderes empresariais apontam aumento da produtividade da equipe quando a comunicação é estruturada de forma clara e eficiente.

Ao ampliar esse olhar para o relacionamento com clientes e mercados, os mesmos princípios de análise e dados se aplicam, mostrando que comunicação e CRM fazem parte de uma mesma lógica estratégica.

Um estudo da MarketingGuys destaca que o CRM orientado por dados possibilita entender comportamentos, prever necessidades e personalizar comunicações. Já uma pesquisa publicada na revista Sustainability (MDPI) relaciona a adoção de CRM baseado em dados (DDCRM) ao fortalecimento da inovação organizacional.

Se no campo do relacionamento com clientes os dados já demonstram ganhos claros, no universo da sustentabilidade eles são ainda mais decisivos. “A credibilidade das práticas ESG depende de narrativas transparentes e suportadas por evidências, que reforçam a confiança dos diferentes públicos com quem a empresa se relaciona” — analisa Estela Crystal, especialista em comunicação com formação pela Global Reporting Initiative.

“A forma como uma empresa comunica seus compromissos ESG pode inclusive ser um fator competitivo. Não se trata apenas de divulgar práticas, mas de convertê-las em narrativas consistentes, embasadas por dados, que tenham ressonância real com colaboradores, clientes e sociedade”, afirma Estela.

É nesse contexto que a consultoria Nova Atitude Comunicação anuncia seu realinhamento estratégico e o lançamento de um novo site. A empresa estruturou suas soluções em três verticais — Comunicação Interna, Comunicação da Sustentabilidade e CRM & Marketing de Relacionamento — unidas pelo fio condutor ‘Comunicação + Dados para engajamento de pessoas’.

Com mais de 30 anos de mercado e tendo em seu portfólio clientes como CIMPOR, Festo, Construtora EVEN, Grupo Bunge, Ford, Makro, entre outros, a Nova Atitude propõe que o uso inteligente da análise estratégica e de dados permita também a hiperpersonalização da comunicação, adequando mensagens e formatos a públicos específicos, otimizando os processos comunicacionais.

Para o pesquisador e estrategista de marketing Leandro Tadeu Novi, CEO da Nova Atitude, a mudança reflete uma necessidade de mercado: “A comunicação empresarial precisa deixar de ser apenas discurso e passar a se apoiar em métricas que comprovem impacto. Dados e análise estratégica não substituem a criatividade, mas dão clareza para transformar mensagens em resultados para colaboradores, sociedade e clientes”.

Leandro explica que a análise detalhada das demandas permite identificar os pontos críticos que precisam ser comunicados e definir, com base em dados, a melhor forma de atingir cada público. Assim, a combinação entre inteligência analítica e criatividade assegura que os resultados sejam efetivos e sustentáveis.

Com o novo posicionamento, a Nova Atitude busca reforçar um modelo de comunicação mais transparente, mensurável e integrado, acompanhando uma demanda cada vez mais presente no mercado brasileiro.