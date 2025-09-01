Segunda, 01 de Setembro de 2025
Pensamento crítico vira competência-chave para o futuro

Relatórios internacionais apontam habilidades socioemocionais como prioridade para o século 21. Especialistas indicam como escolas podem estimular ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/09/2025 às 18h28
Pensamento crítico vira competência-chave para o futuro
freepik

O pensamento crítico, cada vez mais valorizado em um mundo marcado pela automação e pela transformação digital, é considerado uma das competências mais importantes para o futuro do trabalho e da vida em sociedade. Segundo o Future of Jobs Report 2023, do Fórum Econômico Mundial, essa habilidade está entre as três mais requisitadas pelos empregadores para os próximos anos, ao lado do pensamento analítico e da criatividade.

A demanda não se limita ao ambiente corporativo. Pesquisadores e educadores afirmam que estimular o pensamento crítico desde a educação básica é fundamental para formar cidadãos capazes de interpretar informações complexas, avaliar cenários e propor soluções éticas e sustentáveis. Um relatório da UNESCO reforça que competências como autonomia, empatia, comunicação e colaboração são centrais para o desenvolvimento integral dos jovens.

Nesse cenário, abordagens interdisciplinares como a metodologia STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) vêm ganhando espaço. Segundo os especialistas, o modelo valoriza a integração de saberes e coloca os estudantes diante de problemas reais, estimulando a criatividade e o raciocínio ético. “Quando o aluno é desafiado a investigar, experimentar e construir soluções coletivas, ele exercita o pensamento crítico de forma prática, conectando conteúdos a contextos sociais e culturais”, explica a professora Lucianne Leigue, do Colégio Bandeirantes.

“Pensamento crítico não é um fim em si mesmo, mas um caminho para a emancipação. É o que permite que os jovens leiam o mundo em profundidade, questionem com responsabilidade e intervenham com ética”, afirma Ricardo Almeida, também professor do Colégio Bandeirantes.

Além de favorecer o desenvolvimento individual, especialistas defendem que essa prática impacta diretamente no fortalecimento da cidadania. Projetos que aproximam estudantes de temas globais, como mudanças climáticas, energia limpa e diversidade cultural, ampliam a percepção de pertencimento e estimulam o engajamento em causas coletivas.

Ao integrar saberes locais e internacionais, currículos com perspectiva global contribuem para formar estudantes capazes de dialogar com diferentes culturas e propor soluções sustentáveis para desafios contemporâneos. “Educar para transformar é, em última instância, cultivar a capacidade de ver além do imediato e de construir alternativas para um futuro mais justo”, conclui Leigue.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
