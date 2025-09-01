Segunda, 01 de Setembro de 2025
Deel apresenta sete agentes de IA voltados para o RH

O novo produto permitirá que os clientes implantem, gerenciem e criem agentes de IA na plataforma Deel

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/09/2025 às 17h57
Deel apresenta sete agentes de IA voltados para o RH
Divulgação Deel

Deel, uma plataforma global de folha de pagamento e RH, anunciou dia 18 de agosto o seu AI Workforce — um hub integrado para implantar, gerenciar e criar agentes e fluxos de trabalho de IA, hospedado na plataforma Deel. A Deel AI Workforce permitirá que as empresas adicionem agentes de IA ao fluxo de trabalho de uma empresa, buscando informações da plataforma de RH e folha de pagamento da Deel, onde dados críticos e processos centrais já residem. O lançamento inicial incluirá agentes prontos para implantação, criados para ajudar a automatizar tarefas críticas e demoradas, e recursos futuros incluirão a capacidade de integrar agentes de outras plataformas, bem como construir e implantar agentes personalizados.

As equipes de folha de pagamento e RH sobrecarregadas estão enfrentando demandas crescentes, e o último Relatório da Força de Trabalho da SHRM mostra que mais da metade dos profissionais de RH diz que suas equipes estão com falta de pessoal. A solução da Deel é desenvolvida para lidar com esses desafios, "aliviando os líderes de RH de tarefas administrativas pesadas, como aprovações, sugerindo ações em áreas como recrutamento e fornecendo informações aos líderes para tomar decisões mais inteligentes e em tempo real", diz Alex Bouaziz, cofundador e CEO da Deel.

No lançamento, o Deel AI Workforce incluirá sete agentes de IA especializados, projetados para necessidades específicas de RH e folha de pagamento, incluindo:

  • The Hiring Guru: um agente de aquisição de talentos que analisa instantaneamente os requisitos da vaga e o orçamento para recomendar os países mais estratégicos para buscar candidatos, removendo encargos de pesquisa e melhorando os resultados de contratação.
  • The Time Off Fairy: um agente que analisa automaticamente as solicitações de folga, sinaliza lacunas de cobertura e atualiza a Deel para que as aprovações aconteçam mais rapidamente, sem risco de tempo de inatividade.
  • The Border Buddy: um agente de conformidade que geolocaliza endereços IP e os compara com as regras fiscais locais para manter a conformidade dos arranjos de "anywhere office".
  • The Schedule Sheriff: um agente de planejamento da força de trabalho que identifica lacunas de escalas em fusos horários e turnos para garantir cobertura contínua.
  • The IT Guy: um agente de equipamentos de TI que recomenda dispositivos com base nas funções da equipe e no número de funcionários para padronizar a aquisição e aumentar a eficiência.
  • The Goodbye Genie: um agente de desligamento que recomenda as etapas de rescisão exatas e em conformidade com base na localização, tipo de trabalhador e tempo de serviço para garantir um processo tranquilo e em conformidade.
  • The Payroll Detective: um agente de folha de pagamento que sinaliza anomalias na folha de pagamento antes do pagamento, verificando cada variável em relação às regras e limites definidos para evitar erros.


Lançada em fase Beta, os clientes da Deel podem aproveitar o AI Workforce para implantar instantaneamente agentes funcionais pré-construídos em RH, folha de pagamento, aquisição de talentos, finanças e operações. Cada agente de IA é construído com base no conhecimento de mais de 2.000 especialistas locais, em conformidade com as regulamentações de mais de 150 países. Seu desempenho é mensurável, com a capacidade de monitorar, dentro da plataforma, as horas economizadas, as tarefas concluídas e os erros reduzidos. Os clientes também poderão criar seus próprios agentes personalizados.

Em breve, os clientes poderão construir agentes personalizados dentro da plataforma, bem como integrar outros agentes de ferramentas como Slack e Zapier na Deel. No futuro, os agentes de IA serão uma parte central da força de trabalho, com os funcionários podendo gerenciar, contratar e demitir agentes com base nas necessidades e fluxo de trabalho do negócio.

"Os agentes de IA marcam um ponto de virada para o trabalho global", agrega Alex Bouaziz. "Para os líderes de RH e folha de pagamento, isso significa ir além da simples automação de tarefas. Trata-se de incorporar a IA em tecnologias já usadas e amadas para remover as barreiras que atrasam as equipes. Isso permitirá que a criatividade humana, ideias, talentos e oportunidades se movam tão livremente quanto as empresas que eles impulsionam", finaliza.

Os clientes da Deel podem entrar na lista de espera da AI Workforce aqui.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
