Convergência de tecnologias marca o Prêmio NPS da ISC Brasil

A 2ª edição do Prêmio New Products + Solutions (NPS) destaca as inovações mais importantes no mercado de segurança durante a ISC Brasil, entre 2 e 4 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo. As empresas puderam se inscrever em 14 categorias de soluções aplicadas ao mercado de segurança integrada.

Serão dois prêmios concedidos: o prêmio Melhor Novo Produto e o Prêmio Escolha dos Jurados que serão anunciados no primeiro dia do evento. A premiação ocorrerá no Palco 360º para dar visibilidade e destaque para os vencedores.

Com a proposta de conectar o público às inovações mais recentes da indústria de segurança, o NPS contará com a participação de cinco empresas. Os produtos são focados na convergência entre tecnologias físicas e digitais, com soluções que vão desde videovigilância e controle de acesso até automação e cibersegurança.

“A premiação foi idealizada para ir além do reconhecimento, sendo uma plataforma estratégica para mostrar o que há de mais novo e eficiente em segurança. Além disso, tem a função de dar visibilidade ao esforço de pesquisa e desenvolvimento das empresas, permitindo que profissionais do setor acessem soluções práticas e inovadoras”, declara Jacqueline Gagliano, gerente da ISC Brasil.

Entre as principais soluções apresentadas, está o Convergint Argos, que reúne prevenção cibernética, monitoramento inteligente e automação, criando um ecossistema integrado para proteger operações críticas. Outro destaque é o Unilock Cover - NB-IoT, da Promont Soluções, que oferece um sensor de movimento compacto para missões críticas, capaz de detectar sabotagens e vandalismo, com alertas enviados em tempo real.

A Suprema e a Control ID apresentam novas soluções de controle de acesso com alta tecnologia de biometria facial e gestão de videovigilância. Já a Soteros, com sua plataforma de software de gerenciamento de riscos, oferece soluções para monitoramento de segurança e controle de ameaças.

As soluções serão apresentadas ao longo da programação do Palco 360º, momento em que os visitantes conhecerão com mais detalhe as características e benefícios dos produtos expostos.

Conexões fortes

O espaço dedicado ao Prêmio NPS oferece uma experiência imersiva aos visitantes, que poderão interagir diretamente com os produtos finalistas e conhecer suas funcionalidades em detalhes. Além de ser um ponto para explorar as inovações, será também uma oportunidade para networking com líderes do setor, troca de experiências e benchmarking entre empresas e profissionais da área de segurança.

“Nosso objetivo que a premiação se torne um marco de referência para o setor, ajudando a conectar compradores, fornecedores e profissionais com as soluções mais inovadoras e relevantes para o futuro da segurança. É uma oportunidade única para entender as tendências tecnológicas e discutir inovações”, destaca Gagliano.

Tendências da segurança

Além das atrações de exposição e do Prêmio NPS, a ISC Brasil 2025 também contará com uma programação técnica e estratégica focada nos principais desafios e tendências da segurança no Brasil. O ISC Brasil Conference reunirá mais de 60 especialistas, representantes do setor público, empresas privadas e associações para discutir temas como integração de tecnologias, proteção de infraestruturas críticas, segurança cibernética e gestão de riscos.

Os ingressos estão no segundo lote promocional, que se encerra no dia 31 de agosto. O day pass (para um dia de evento) custa R$ 349, enquanto o passport, com acesso aos três dias de programação, sai por R$ 799.



Serviço

ISC Brasil 2025

Data: 2 a 4 de setembro, das 12h às 19h

Local: no Distrito Anhembi, em São Paulo

Mais informações: https://www.iscbrasil.com.br/pt-br.html