Gil Giardelli leva futurismo ao Palco 360º da ISC Brasil

O Palco 360º será uma das atrações da 18ª edição da ISC Brasil, que acontece entre os dias 2 e 4 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Com entrada gratuita ao público, o evento vai receber o professor Gil Giardelli, futurista e especialista em inovação, inteligência artificial e economia digital.

Com mais de 27 anos de experiência, Gil é especialista em transformação digital e cultura da inovação. No Palco 360°, ele apresenta a palestra “Explorando o futuro: AI Economy, Computação Quântica e a era da Pós-Inovação”, que acontece no primeiro dia do evento, às 15h. A apresentação vai ampliar a visão sobre o presente e as tendências que já estão moldando o futuro da tecnologia, da economia e da segurança.

“Mais do que um palco, o 360º é um espaço de inspiração. Ele foi projetado para levar conhecimento de ponta e experiências inspiradoras ao público. Ter um especialista como Gil Giardelli reforça o nosso compromisso em conectar os visitantes às tendências que estão transformando a tecnologia, a economia e o setor de segurança”, afirma Jacqueline Gagliano, gerente da ISC Brasil.

A atração conta ainda com o Tim Wenzel, Security Leader da Kroll e um dos Keynote Speakers da ISC, que vai falar sobre “The Insecurity in Security”.

Com foco em conectar as principais marcas, especialistas do setor e grandes compradores, a ISC reforça o posicionamento de hub de negócios, inovação e troca de conhecimento, reunindo tecnologias avançadas, discussões estratégicas e oportunidades que impulsionam a evolução do mercado. O tema central desta edição será “Protegendo o Futuro: Inovação e Resiliência em Segurança Corporativa”.

Novos produtos e soluções

O Palco 360º da ISC Brasil 2025 também será o espaço da 2ª edição do Prêmio New Products & Solutions (NPS), que destaca as inovações mais relevantes no setor de segurança. Um time de jurados especializados avalia as soluções inscritas com base em critérios como inovação, aplicabilidade e impacto no mercado antes do evento, já que os vencedores serão revelados também no dia 2 de agosto.

Os visitantes terão a oportunidade de conferir de perto os produtos finalistas, conversar com representantes das cinco empresas participantes (Convergint, Promont Soluções, Suprema, Control ID e Soteros) e explorar os detalhes técnicos das soluções premiadas.

“A premiação reforça a diversidade e o caráter internacional do prêmio, oferecendo uma experiência imersiva de aprendizado, networking e benchmarking, totalmente integrada à programação do Palco 360º”, completa Gagliano.

A participação é gratuita no Palco 360°. Basta fazer o credenciamento para a ISC e conferir as informações disponíveis no site oficial da ISC Brasil.

Conference

Além das atrações do Palco 360°, a ISC Brasil Conference oferece uma programação de conteúdo técnico e estratégico para discutir os principais desafios e oportunidades da segurança no Brasil. O congresso reunirá especialistas, representantes do setor público, empresas privadas e associações do setor em debates sobre integração de tecnologias, proteção de infraestruturas críticas, segurança cibernética, gestão de riscos e o futuro da segurança no país.

Com mais de 60 palestrantes confirmados, o congresso oferece 40 horas de conteúdo distribuídas em 32 painéis temáticos, divididos em quatro trilhas: integração entre segurança pública e privada; soluções integradas de segurança; novas tecnologias aplicadas aos negócios; e desenvolvimento e tendências em cyber security. A programação completa já está disponível no site oficial do evento.

Os ingressos estão no segundo lote promocional, que se encerra no dia 31 de agosto. O day pass (para um dia de evento) custa R$ 349, enquanto o passport, com acesso aos três dias de programação, sai por R$ 799.

A ISC Brasil tem como Patrocinador Ouro a Alfa Sense, empresa especializada em deep tech, no desenvolvimento e na fabricação de soluções avançadas em Sensoriamento Óptico e IoT para os setores de Segurança Eletrônica.



Serviço:

ISC Brasil 2025

Data: 2 a 4 de setembro, das 12h às 19h

Local: no Distrito Anhembi, em São Paulo

Mais informações: https://www.iscbrasil.com.br/pt-br.html