Energia limpa transforma piscinas de ondas no Brasil

A South Entertainment Group (SEG), com sua marca Waveseg, desenvolveu um sistema inédito de geração de ondas com base em hidrogênio verde. A propos...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/08/2025 às 17h09
Energia limpa transforma piscinas de ondas no Brasil
WAVESEG

O avanço do surfe como esporte olímpico e o crescimento do turismo esportivo têm impulsionado o desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas à prática em ambientes controlados. Nesse cenário, a empresa brasileira Waveseg apresentou uma tecnologia de geração de ondas em piscinas que utiliza hidrogênio verde como fonte de propulsão.

O sistema criado pela empresa é composto por câmaras de concreto, onde ocorrem detonações controladas alimentadas por gás HHO, produzido a partir da eletrólise da água. A ativação sequencial dessas câmaras gera pulsos de pressão que movimentam a água, originando ondas com diferentes formatos, alturas e durações, ajustáveis conforme o perfil do empreendimento. As ondas podem atingir entre 0,5 e 2 metros de altura e durar até 32 segundos.

Com estrutura modular, a tecnologia pode ser implementada com 18 a 64 câmaras, atendendo desde projetos compactos até centros de surfe de grande porte. A solução se aplica a resorts, clubes esportivos, condomínios residenciais, parques aquáticos e espaços públicos. Entre os diferenciais, estão a automação industrial, a instalação subterrânea dos sistemas técnicos e a possibilidade de geração de energia off-grid e aquecimento da água por meio de hidrogênio.

O sistema também inclui uma tecnologia de tratamento natural da água, que utiliza zeólitas vulcânicas, ionização e energização, eliminando a necessidade de produtos químicos agressivos. Esse processo contribui para uma qualidade de água semelhante à de spas termais, elevando a experiência dos usuários.

A tecnologia foi desenvolvida ao longo de mais de uma década por uma reconhecida equipe multidisciplinar e com ampla experiência em setores estratégicos. Durante o processo, foram utilizadas ferramentas avançadas como gêmeos digitais (Digital Twin), simulações de dinâmica de fluidos (CFD) e protótipos físicos.

Segundo Ricardo Damian, diretor técnico e engenheiro responsável da Waveseg, a solução tem como objetivo atender à demanda por infraestruturas eficientes, seguras e com menor impacto ambiental, possibilitando a implantação de piscinas de surfe em diversos locais.

A empresa também disponibiliza serviços de suporte técnico, manutenção e modelos de expansão modular. A proposta é entregar uma solução escalável e adaptável, capaz de atender tanto atletas de alto desempenho quanto públicos iniciantes e familiares.

O sistema apresentado está alinhado a tendências globais de sustentabilidade e otimização energética, ao propor o uso de hidrogênio verde como fonte de energia. Além disso, a flexibilidade operacional permite a criação de novos espaços voltados ao lazer, à prática esportiva e ao turismo sustentável em diferentes contextos geográficos.

“A proposta da Waveseg é viabilizar empreendimentos com Capex e Opex altamente competitivos e mediante energia sustentável, segura e sustentável em piscinas e em locais antes considerados economicamente inviáveis para a prática do surfe” — Omar Modini, CEO da South Entertainment Group

