Freelancers ultrapassam marca de 1,5 bilhão globalmente

O número de freelancers ultrapassou 1,5 bilhão no mundo, segundo o Demand Sage. No Brasil, a expansão da banda larga e de programas de inclusão dig...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/08/2025 às 16h22
HostGator/Freepik

De acordo com o Ministério das Comunicações, 93% dos domicílios brasileiros contam com acesso à internet banda larga, fator que consolida as condições para a expansão do trabalho online. Esse cenário tem impulsionado investimentos em plataformas digitais, fortalecendo segmentos como prestação de serviços autônomos, marketing de afiliados e produção de conteúdo digital.

O setor de freelancers tem registrado crescimento consistente. Dados de 2025 do Demand Sage indicam que cerca de 1,5 bilhão de profissionais atuam de forma independente em escala global, evidenciando a consolidação desse modelo de trabalho.

Profissões e segmentos em expansão no trabalho digital

Entre os setores mais valorizados no mercado digital estão programação, marketing digital e desenvolvimento mobile e web, com remunerações que podem variar entre 50 e 70 dólares por hora, segundo esse mesmo estudo da Demand Sage. A independência na definição de projetos e valores, aliada à possibilidade de atender clientes em diferentes países, amplia as oportunidades para profissionais qualificados. Essa dinâmica também tem permitido que brasileiros diversifiquem suas fontes de renda ao prestar serviços para o exterior, em alguns casos recebendo em moedas mais fortes.

O marketing de afiliados baseado na remuneração por comissão em vendas de terceiros, figura entre as modalidades digitais em maior expansão. A atividade, que dispensa a criação de produtos próprios, é realizada em canais como redes sociais, blogs, plataformas de vídeo e e-mail marketing, com abrangência que vai de cursos e softwares a bens físicos. De acordo com o Influencer Marketing Hub, o setor movimenta atualmente cerca de 16 bilhões de dólares no mundo e deve manter crescimento contínuo nos próximos anos.

Renda digital como alternativa à instabilidade econômica

A expansão da renda digital reflete avanços tecnológicos e também limitações da economia tradicional. O aumento do custo de vida e as barreiras de acesso ao emprego formal têm levado muitos trabalhadores a adotar modelos mais flexíveis e autônomos. Nesse contexto, a economia criativa e digital despontam como alternativas sustentáveis e em crescimento no Brasil. Segundo pesquisa da HostGator, 57% dos entrevistados pretendem viver exclusivamente de atividades digitais, enquanto 26% buscam complementar sua renda por meio desse modelo.

Inclusão digital amplia acesso a novas oportunidades

A expansão da conectividade no Brasil tem impulsionado a inclusão digital e ampliado o acesso à economia online. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o país conta com mais de 20 mil provedores de internet em operação, presentes em todos os municípios e responsáveis por mais de 54% do mercado de banda larga fixa. Esse avanço, aliado a programas de inclusão tecnológica, tem permitido que um número crescente de pessoas participe do mercado digital, ampliando as oportunidades de renda e reduzindo barreiras de acesso.

