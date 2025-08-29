Sexta, 29 de Agosto de 2025
Economia do futuro, transição energética e descarbonização no RS estarão em debate na Expointer 2025

O ciclo de palestrasDiálogos Energia e Futuro vai movimentar as manhãs da 48ª Expointer com debates estratégicos sobre a economia do futuro, a tran...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/08/2025 às 16h09
Economia do futuro, transição energética e descarbonização no RS estarão em debate na Expointer 2025
Dentro dos temas centrais que serão abordados estão temas como biometano, hidrogênio verde e etanol de cereais -Foto: Júlia Chagas/Arquivo Ascom Seapi

O ciclo de palestrasDiálogos Energia e Futuro vai movimentar as manhãs da 48ª Expointer com debates estratégicos sobre a economia do futuro, a transição energética e a descarbonização. Organizado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e pela Secretaria da Casa Civil, o evento começa na segunda-feira (1º/9) e segue até sábado (6/9), sempre das 9h às 10h, no estande do Governo do Estado, no Pavilhão Internacional no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Rumos da economia verde no Rio Grande do Sul

Os painéis reunirão especialistas, empresários, lideranças do setor energético e representantes do Executivo estadual para discutir os rumos da economia verde no Estado. Dentro dos temas centrais serão abordados temas como biometano, hidrogênio verde e etanol de cereais.

"Esta gestão colocou o Rio Grande do Sul como um dos Estados mais comprometidos com a pauta ambiental. E isso já está criando uma série de oportunidades que terão efeitos positivos logo ali na frente para a economia gaúcha e toda a sociedade", afirma Artur Lemos, secretário-chefe da Casa Civil.

Empresas investidoras na economia gaúcha, alinhadas à proposta de uma transição energética justa, apresentarão seus resultados e compartilharão experiências sobre tecnologias limpas e cadeias produtivas sustentáveis. Os debates serão mediados por integrantes do governo.

“Com o Diálogos Energia e Futuro, o Rio Grande do Sul reforça seu compromisso com a sustentabilidade e a inovação, promovendo um ambiente de troca entre governo, iniciativa privada e sociedade. A Expointer 2025 se consolida, assim, não apenas como vitrine do agronegócio, mas como palco de decisões estratégicas para o futuro energético do Brasil”, afirma a secretária da Sema, Marjorie Kauffmann.

Programação

  • 1º/9 (segunda-feira)
    • Descarbonização do RS: o caminho para a liderança na transição energética
      • Painel sobre políticas públicas e iniciativas privadas que visam reduzir as emissões de carbono no Estado, posicionando o RS como referência nacional.
  • 2/9 (terça-feira)
    • Biometano
      • Especialistas abordarão o potencial do biometano como alternativa ao gás natural, destacando a produção a partir de resíduos agroindustriais e urbanos.
  • 4/9 (quinta-feira)
    • Hidrogênio verde e fertilizantes
      • O painel explorará o uso do hidrogênio na produção de fertilizantes, com impacto direto na agricultura gaúcha.
  • 3/9 (quarta-feira)
    • Hidrogênio verde e logística
      • O foco será a infraestrutura necessária para viabilizar o transporte e distribuição do hidrogênio verde, considerado o combustível do futuro.
  • 5/9 (sexta-feira)
    • Hidrogênio verde e indústria
      • Debate sobre como o hidrogênio pode descarbonizar setores industriais intensivos em energia, como siderurgia e química.
  • 6/9 (sábado)
    • Etanol de cereais
      • Painel discutirá o uso de cereais como matéria-prima para produção de etanol, ampliando a matriz energética renovável do RS.

-
-


Inscrições

A inscrição para os painéis é gratuita e pode ser feita on-line, com possibilidade de participação em um ou mais dias (não dá direito a ingresso para acessar o parque da Expointer, que deve ser adquirido na bilheteria ou pelo site da Expointer ).

Expointer 2025


Texto: Ascom Sema e Ascom Casa Civil
Edição: Ascom Casa Civil

