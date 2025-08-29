Sexta, 29 de Agosto de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Conselho de Recursos Hídricos do Estado aprova orçamento de R$ 44,8 milhões para gestão hídrica e saneamento em 2026

O Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul (CRH) aprovou, em reunião realizada na terça-feira (26/8), o Plano de Aplicação dos Recursos d...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/08/2025 às 15h54
Conselho de Recursos Hídricos do Estado aprova orçamento de R$ 44,8 milhões para gestão hídrica e saneamento em 2026
-

O Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul (CRH) aprovou, em reunião realizada na terça-feira (26/8), o Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo de Investimentos em Recursos Hídricos (FRH) para o exercício de 2026. O orçamento total é de R$ 44,8 milhões distribuído entre quatro secretarias estaduais, com foco em ações estratégicas para a segurança hídrica, saneamento básico e enfrentamento da estiagem.

A maior parte dos recursos será gerida pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), que receberá R$ 24,6 milhões para projetos como a revisão dos Planos de Bacias Hidrográficas, a modernização do Sistema de Outorga de Água (Siout), a reestruturação da rede de monitoramento hidrometeorológico e o apoio à governança do saneamento básico.

As demais secretarias que serão contempladas são: Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), que receberá R$ 6,7 milhões para o Programa Irriga+ RS, que incentiva a irrigação e reservação de água em propriedades rurais; a Secretaria da Habitação (Sehab) que receberá R$ 6,7 milhões para perfuração de poços tubulares, redes de abastecimento e módulos sanitários em áreas vulneráveis; e a Secretaria de Obras Públicas (Sop) que contará com R$ 6,7 milhões para obras nas barragens Jaguari e Taquarembó, na bacia do Rio Santa Maria.

Ações emergenciais contra a estiagem

Durante a reunião, também foi aprovada a destinação de R$ 2,1 milhões para o Programa Mais Água RS , coordenado pela Sehab. O valor será utilizado em ações emergenciais de abastecimento de água em municípios frequentemente atingidos pela estiagem, por meio da perfuração de 77 poços tubulares profundos e a implantação de redes de abastecimento. A meta é atender mais de mil famílias ainda em 2025.

Projeto pioneiro em salubridade ambiental

Entre as pautas complementares, o Conselho também aprovou o investimento de R$ 600 mil para um projeto da Sema voltado à governança da Política Estadual de Saneamento. A iniciativa, desenvolvida em parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS), viabiliza pela primeira vez a publicação dos Relatórios Anuais sobre a Situação da Salubridade Ambiental no Estado.

O projeto prevê o aprimoramento do Indicador de Salubridade Ambiental, a criação de um painel interativo deBusiness Intelligence (BI), a capacitação de gestores públicos e a produção de um caderno metodológico. A execução será dividida em dois ciclos ao longo de 24 meses.

Transparência e planejamento

As decisões do CRH foram aprovadas por unanimidade entre os membros do conselho que representam órgãos públicos, privados, e entidades ambientais do Estado, reforçando o comprometimento com a gestão sustentável dos recursos hídricos, a transparência na aplicação do FRH e o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da agenda 2030 da ONU. Os investimentos abrangem todas as bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul e visam fortalecer a infraestrutura ambiental, a segurança hídrica e a qualidade de vida da população gaúcha.

Texto: Alisson Santos/Ascom Sema
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Dentro dos temas centrais que serão abordados estão temas como biometano, hidrogênio verde e etanol de cereais -Foto: Júlia Chagas/Arquivo Ascom Seapi
Meio ambiente Há 11 minutos

Economia do futuro, transição energética e descarbonização no RS estarão em debate na Expointer 2025

O ciclo de palestrasDiálogos Energia e Futuro vai movimentar as manhãs da 48ª Expointer com debates estratégicos sobre a economia do futuro, a tran...

 Durante a reunião, foram apresentados os resultados da Etapa 2 do plano -Foto: Igor de Almeida/Sema
Meio ambiente Há 20 horas

Governo Leite avança na construção do Plano de Transição Energética Justa para as regiões carboníferas do Rio Grande do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), através do Departamento de Mineração promoveu, na quinta-feir...

 Secretária Marjorie Kauffmann ao lado do presidente da Certel, Erineo Hennemann (E), e do vice-presidente Daniel Luis Sechi (D) -Foto: Igor Almeida/Ascom Sema
Meio ambiente Há 2 dias

Governo autoriza início das obras da nova Pequena Central Hidrelétrica Vale do Leite, entre Pouso Novo e Coqueiro Baixo

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), autorizou, nesta quarta-feira (27/8), o início das obras da P...

 -
Meio ambiente Há 3 dias

Inscrições para o Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025 terminam no domingo (31)

Profissionais de comunicação e estudantes de Jornalismo têm até domingo (31/8) para garantir a inscrição no Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambient...

 -
Meio ambiente Há 4 dias

Uso sustentável do bioma e monitoramento dos gases de efeito estufa nos sistemas produtivos estarão em debate na Expointer

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) marcarão presença na Expointer 2025 com u...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 25°
24° Sensação
2.57 km/h Vento
56% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sábado
26° 14°
Domingo
27° 15°
Segunda
19° 15°
Terça
28° 16°
Quarta
28° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 9 minutos

IA amplia a personalização da experiência do cliente
Desenvolvimento Há 9 minutos

Estado apresenta estratégias de desenvolvimento para militares do Exército Brasileiro
Meio ambiente Há 9 minutos

Economia do futuro, transição energética e descarbonização no RS estarão em debate na Expointer 2025
Agricultura Há 9 minutos

Epagri realiza missão técnica na Europa para fortalecer cooperação em agropecuária sustentável
Agricultura Há 24 minutos

Pesquisas da Epagri em Lages inspiram cientistas de universidade da Alemanha

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,19%
Euro
R$ 6,34 +0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 623,384,38 -3,16%
Ibovespa
141,705,52 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 2907 (28/08/25)
30
33
42
44
52
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6812 (28/08/25)
05
12
21
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias