Psiu participa da ILPIs Expo+Fórum 2025

A empresa apresentará sua linha de produtos para instituições de longa permanência para idosos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/08/2025 às 18h43
Psiu participa da ILPIs Expo+Fórum 2025
Freepik

ILPI´s Expo+Fórum 2025, evento para o público ligado a Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI's) no Brasil, terá a participação da empresa Psiu. Ela apresentará aos visitantes sua série de produtos eletrônicos para esse segmento, tais como campainhas de chamada sem fio para leitos e banheiros, painel emissor de tarefas, bastão de ronda, entre diversos outros. O evento, em sua terceira edição, acontece nos dias 29 e 30 de agosto no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo.

Além da feira promocional, a programação incluirá apresentação de trabalhos científicos e de relatos de experiências, palestras e fóruns. O CEO da Psiu, José Rubens Ferreira de Almeida, adiantou que, em virtude do êxito da edição anterior, ele manterá a mesma fórmula, mas desta vez com a novidade de um desconto especial de 20% na inscrição para o IEF, que abrange o fórum, arenas de vivências e a programação científica. “O participante que apresentar o folheto impresso da PSIU sobre o evento ou o arquivo digital dele no celular terá direito a essa bonificação na inscrição”, avisou Almeida.

Os profissionais participantes do ILPI's Expo+Fórum são gestores, empresários, profissionais de saúde e especialistas de instituições privadas, públicas e filantrópicas, órgãos de vigilância, além de indústrias e serviços que operam nesse universo das casas de repouso.

Produtos da Psiu expostos:

Painéis Psiu Painel Psiu Primo 10 LoRa

A tecnologia LoRa permite criar grandes redes de antenas sem precisar passar fios e cabos. Utiliza conversores e repetidores de sinal que são simplesmente ligados em tomadas.

Painel Psiu Primo 7

Quando tem mais de três chamados, o 1º fica piscando lentamente. Grava até 110 campainhas e sensores. Conforme os chamados vão sendo atendidos, a fila anda. Ele oferece maior alcance, com garantia no espaço de 100 m em vão livre. O sistema permite usar antena coaxial com mais de 100 m de distância. PA007.

Painel Psiu Primo 5

Este painel exibe um chamado por vez, fica bipando por dez segundos e apaga o chamado. Tem maior alcance e garantia de 100 m em vão livre. O sistema permite usar antena coaxial com mais de 100 m de distância.

Painel Luz na Porta 5

Luz de Chamada na Porta

Quando o paciente aciona a campainha para chamar a enfermeira, o chamado é exibido no painel de LEDs. O Luz na Porta ficará aceso e bipando enquanto o botão de apagar não for acionado. Requer eletricidade.

Campainha Mini com Botão

Campainha mini com um botão e ampola. O chamado é apagado com o chaveiro. Medidas 6x4x2 cm. TX065.

Campainha Mini com Suporte

O suporte permite fixá-la com dois parafusos na parede ou na cama. O chamado desta campainha é apagado com o chaveiro com imã. TX067.

Campainha com Cordão

Para acionar esta campainha, basta puxar o cordão. Ideal para banheiros. TX038.

Campainha Mini com Colar

Campainha mini, com um botão, ampola e colar. O chamado é apagado com o chaveiro. Medidas 6x4x2 cm. TX064.

Campainha com Pera, Botão e Suporte de Acrílico

Para ser instalada no leito. Possui 1 pera com cabo de 1,5 mt. para acionar o chamado e um botão para apagar. O suporte de acrílico permite fixar na parede com parafusos ou fita dupla face. TX027.

Campainha com Sensor de Movimento e LED

Campainha detecta quando paciente está saindo da cama sozinho e envia o número do leito para o painel. Por ser uma situação de emergência, este chamado é reenviado ao painel a cada dez segundos, até a atendente apagar acionando o 2° botão. TX041.

Sensor com Led de 3W

Para ser instalado nos rodapés dos quartos e corredores, detecta quando alguém passa e ilumina o chão. Envia um sinal para o painel de dez em dez segundos. Após dois minutos, ele apaga sozinho e volta a ficar ativo. TX043.

Campainha para Portadores de Deficiência Motora

Esta campainha sem botão é bastante sensível e pode ser acionada com um leve toque da mão, do braço ou do pé. O chamado é apagado pela enfermeira com o chaveiro. TX058.

Chaveiro com Imã

Utilizado para apagar o chamado quando o segundo botão está dentro da campainha. AC061.

Bastão de Ronda Sistemas de Chamada Sem Fio

O bastão de ronda é utilizado para registrar a ida da cuidadora aos quartos na rotina da ronda noturna; identifica o nome das cuidadoras e os horários da ronda; identifica o botão com o número do quarto onde está instalado; identifica o nome das cuidadoras por turno; usado para efetuar um plano de ronda, gerar relatório de atividades por cuidadora e gerar relatório dos botões acionados.

