Quinta, 28 de Agosto de 2025
Cresce a busca de brasileiros por cidadania portuguesa

Os números do Instituto dos Registos e Notariado (IRN) de Portugal refletem o interesse crescente dos brasileiros na nacionalidade portuguesa nos ú...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/08/2025 às 17h28
Cresce a busca de brasileiros por cidadania portuguesa
Freepik/Banco de imagens

Nos últimos anos, a nacionalidade portuguesa tornou-se um dos principais objetivos de milhares de brasileiros que desejam viver, trabalhar ou estudar na Europa. Os dados mais recentes confirmam essa tendência: os brasileiros continuam entre os primeiros no ranking de pedidos de nacionalidade feitos em Portugal, superando quase todas as outras nacionalidades — a exceção fica para israelenses a partir do regime para judeus sefarditas.

A seguir, a análise detalha os números com base em informações oficiais divulgadas pelo Instituto dos Registos e Notariado (IRN).

Herança histórica: um vínculo que atravessa séculos

A relação entre Brasil e Portugal é marcada por laços profundos. Por mais de 300 anos, o Brasil foi uma colônia de Portugal. Isso criou laços culturais, linguísticos e familiares que ainda existem hoje. Milhões de brasileiros são descendentes diretos de portugueses que imigraram para o Brasil, especialmente durante os séculos XIX e XX.

Essa herança torna possível que muitos brasileiros recorram à nacionalidade portuguesa por descendência, seja como filhos, netos ou até bisnetos de portugueses. Essa é, aliás, uma das principais bases legais usadas nos pedidos de cidadania: o direito de sangue.

Crescimento nas solicitações de nacionalidade portuguesa

De acordo com os dados mais recentes, entre 2020 e 2025 os serviços do IRN receberam mais de 1,543 milhão de pedidos de nacionalidade portuguesa. Somente em 2023, foram registradas 28.800 inscrições, sendo que 12.844 foram feitas por cidadãos brasileiros. O número representa cerca de 45% de todas as solicitações on-line de nacionalidade portuguesa daquele ano.

Os brasileiros também são maioria no número de pedidos de cidadania por matrimônio. Somente em 2024, foram realizadas 3.109 uniões entre brasileiros e portugueses, um aumento de 16,5% em comparação com 2023 (2.670). Nos últimos quatro anos, o salto foi de 72%.

Além disso, os casamentos entre brasileiros e portugueses já representam mais da metade (51,8%) de todas as uniões de cidadãos lusos com estrangeiros (6.006). Esse volume expressivo confirma o protagonismo dos brasileiros no processo de aquisição da cidadania lusa. A busca é motivada por vínculos familiares, mas também por questões práticas, como mobilidade internacional, oportunidades de trabalho e segurança jurídica na União Europeia.

Quem reconhece a nacionalidade portuguesa?

Segundo os dados oficiais, os pedidos de nacionalidade de forma geral se concentraram em cinco principais categorias:

Principais categorias de pedidos de nacionalidade
Naturalização por descendentes de judeus sefarditas portugueses31%
Pedidos de naturalização por tempo de residência legal em Portugal20%
Atribuição da nacionalidade para filhos de portugueses nascidos no estrangeiro15%
Aquisição pelo casamento ou união de facto (união estável) com um português14%
Atribuição da nacionalidade a netos de portugueses nascidos no estrangeiro12%

Brasileiros buscam a nacionalidade portuguesa

Além dos laços históricos e do direito reconhecido por sangue, outros fatores impulsionam esse interesse crescente. A nacionalidade portuguesa oferece ao brasileiro uma série de vantagens, como:

  • Direito de residir e trabalhar em qualquer país da União Europeia;
  • Acesso facilitado a universidades europeias e programas de bolsas de estudo;
  • Liberdade de circulação no Espaço Schengen;
  • Direito à saúde pública e segurança social;
  • Transmissão da cidadania aos filhos e aos netos.

Assim, Portugal é hoje um dos destinos mais procurados por brasileiros que desejam recomeçar a vida na Europa. Conforme explica a supervisora comercial da Porto Cidadania Portuguesa, Laura Seidl, "com índices elevados de segurança, custo de vida mais acessível em comparação com outros países europeus e uma cultura acolhedora, o país se destaca como porta de entrada para a vida europeia".

Naturalização por residência e casamento: outros caminhos

Embora a maior parte dos pedidos seja baseada na nacionalidade por descendência, há também brasileiros que solicitam a cidadania por outros meios, como a nacionalidade por tempo de residência. Entretanto, este tipo de pedido pode ser diretamente afetado pelas mudanças na Lei da Nacionalidade Portuguesa que o governo tenta aprovar.

Ainda, a naturalização por casamento também representa um número relevante de pedidos, indicando que as uniões entre brasileiros e cidadãos portugueses também têm gerado impactos significativos nas estatísticas.

"Apesar das possíveis mudanças legislativas, espera-se que o número de pedidos de nacionalidade portuguesa continue em alta", pontua Laura. Ela cita, em especial, que a nacionalidade portuguesa por descendência tende a permanecer como a principal via utilizada pelos brasileiros, dada a enorme quantidade de famílias com origem portuguesa no Brasil.

