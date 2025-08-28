Ferramentas de IA mudam a maneira como pessoas criam imagens

A crescente adoção de ferramentas baseadas em inteligência artificial (IA) está transformando, de diferentes maneiras, a forma como as pessoas produzem imagens, segundo reportagem do The Washington Post e também publicada no Yahoo. A matéria do jornal norte-americano, assinada pela jornalista Tatum Hunter, repórter de cultura da internet, mostra que salões de beleza relataram um aumento de clientes que levam inspirações geradas por IA em vez de fotos reais, evidenciando uma nova dinâmica no mercado de moda e beleza.

Segundo o artigo publicado pelo The Washington Post, o uso de IA para criação de imagens vem crescendo especialmente entre pessoas que não têm domínio técnico de aplicativos e ferramentas de edição de imagens, facilitando criações visuais com efeitos realistas e expressivos.

Conforme citado na reportagem, o avanço tecnológico no mercado de trabalho também trouxe uma mudança no comportamento das pessoas em suas rotinas.

Ferramentas permitem edição de imagens por comandos de texto

Sistemas on-line como o Easemate AI Face Swap, desenvolvido pela empresa de tecnologia EaseUS, permite a edição de imagens através de comandos de texto simples. A ferramenta permite que as pessoas possam trocar aspectos de rostos, incluindo o estilo do corte de cabelo e mudanças no rosto e corpo.

Após fazer o upload de fotos feitas pelo celular, as mudanças são processadas de forma rápida, com o uso de sistemas de inteligência artificial. Segundo a empresa responsável, o sistema “permite criar trocas suaves e de alta qualidade”, em uma interface acessível para pessoas que possuem pouco ou nenhum domínio de softwares de edição de imagens.

Manipulação de imagens cria novos debates entre profissionais

Em uma outra reportagem, publicada pela Veja no ano passado, Andreza Graner, diretora de marketing de Dove Brasil, detalhou sobre os resultados da pesquisa ‘O real estado da beleza 2024’. O estudo feito pela Edelman, empresa global de comunicação, feito com mais de 33 mil participantes espalhados em 20 países do mundo, mostrou como o impacto da IA já altera a confiança das pessoas.

Segundo a executiva da multinacional, os resultados da pesquisa criam novos alertas. “Uma a cada duas meninas no Brasil quer mudar algo na aparência por estímulo nas redes sociais, mesmo sabendo que o conteúdo foi manipulado digitalmente”, detalhou Andreza.



“As redes sociais, cada vez mais importantes, começam a ditar novos padrões, novas discussões sobre a beleza e a Inteligência Artificial entra nesse contexto, com novos desafios em estereótipos de padrões”, afirma Andreza Graner.

Conforme o ponto de vista da executiva brasileira, a Dove busca pautar o uso de IA no setor. “Se você digita nas ferramentas: ‘uma mulher perfeita’, vai ver estereótipos. Até 2025, 90% dos conteúdos on-line vão ser gerados por Inteligência Artificial, olha o tamanho do desafio,” conclui Andreza Graner, a profissional que está a frente da direção de marketing da companhia no Brasil.

A revista Vogue entrou em uma polêmica recente ao utilizar, pela primeira vez, uma modelo criada por ferramentas de inteligência artificial. A publicação feita pela BBC News mostrou a repercussão entre agências e profissionais da área.

Segundo análise feita pela reportagem, o anúncio foi recebido com controvérsia, gerando debate sobre o que essa mudança pode significar para profissionais da moda e consumidores. Conforme detalhado na matéria, diferentes profissionais ainda lutam para ter maior diversidade, ampliando o debate sobre padrões de beleza irreais.