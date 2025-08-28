Quinta, 28 de Agosto de 2025
10°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ferramentas de IA mudam a maneira como pessoas criam imagens

Reportagem do The Washington Post mostra como as pessoas estão utilizando a criação de imagens com IA até para ir ao salão de beleza

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/08/2025 às 17h13
Ferramentas de IA mudam a maneira como pessoas criam imagens
Vitaly Gariev | Unsplash

A crescente adoção de ferramentas baseadas em inteligência artificial (IA) está transformando, de diferentes maneiras, a forma como as pessoas produzem imagens, segundo reportagem do The Washington Post e também publicada no Yahoo. A matéria do jornal norte-americano, assinada pela jornalista Tatum Hunter, repórter de cultura da internet, mostra que salões de beleza relataram um aumento de clientes que levam inspirações geradas por IA em vez de fotos reais, evidenciando uma nova dinâmica no mercado de moda e beleza.

Segundo o artigo publicado pelo The Washington Post, o uso de IA para criação de imagens vem crescendo especialmente entre pessoas que não têm domínio técnico de aplicativos e ferramentas de edição de imagens, facilitando criações visuais com efeitos realistas e expressivos.

Conforme citado na reportagem, o avanço tecnológico no mercado de trabalho também trouxe uma mudança no comportamento das pessoas em suas rotinas.

Ferramentas permitem edição de imagens por comandos de texto

Sistemas on-line como o Easemate AI Face Swap, desenvolvido pela empresa de tecnologia EaseUS, permite a edição de imagens através de comandos de texto simples. A ferramenta permite que as pessoas possam trocar aspectos de rostos, incluindo o estilo do corte de cabelo e mudanças no rosto e corpo.

Após fazer o upload de fotos feitas pelo celular, as mudanças são processadas de forma rápida, com o uso de sistemas de inteligência artificial. Segundo a empresa responsável, o sistema “permite criar trocas suaves e de alta qualidade”, em uma interface acessível para pessoas que possuem pouco ou nenhum domínio de softwares de edição de imagens.

Manipulação de imagens cria novos debates entre profissionais

Em uma outra reportagem, publicada pela Veja no ano passado, Andreza Graner, diretora de marketing de Dove Brasil, detalhou sobre os resultados da pesquisa ‘O real estado da beleza 2024’. O estudo feito pela Edelman, empresa global de comunicação, feito com mais de 33 mil participantes espalhados em 20 países do mundo, mostrou como o impacto da IA já altera a confiança das pessoas.

Segundo a executiva da multinacional, os resultados da pesquisa criam novos alertas. “Uma a cada duas meninas no Brasil quer mudar algo na aparência por estímulo nas redes sociais, mesmo sabendo que o conteúdo foi manipulado digitalmente”, detalhou Andreza.

“As redes sociais, cada vez mais importantes, começam a ditar novos padrões, novas discussões sobre a beleza e a Inteligência Artificial entra nesse contexto, com novos desafios em estereótipos de padrões”, afirma Andreza Graner. 

Conforme o ponto de vista da executiva brasileira, a Dove busca pautar o uso de IA no setor. “Se você digita nas ferramentas: ‘uma mulher perfeita’, vai ver estereótipos. Até 2025, 90% dos conteúdos on-line vão ser gerados por Inteligência Artificial, olha o tamanho do desafio,” conclui Andreza Graner, a profissional que está a frente da direção de marketing da companhia no Brasil.

A revista Vogue entrou em uma polêmica recente ao utilizar, pela primeira vez, uma modelo criada por ferramentas de inteligência artificial. A publicação feita pela BBC News mostrou a repercussão entre agências e profissionais da área.

Segundo análise feita pela reportagem, o anúncio foi recebido com controvérsia, gerando debate sobre o que essa mudança pode significar para profissionais da moda e consumidores. Conforme detalhado na matéria, diferentes profissionais ainda lutam para ter maior diversidade, ampliando o debate sobre padrões de beleza irreais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Gerada por IA | ChatGPT
Tecnologia Há 60 minutos

Produtividade híbrida ainda desafia líderes empresariais

Empresas brasileiras testam diferentes modelos de trabalho e recorrem a dados para medir desempenho e retorno sobre investimento

 Imagem de senivpetro no Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Sociedade 5.0 redefine papel dos conselhos consultivos

Modelo de desenvolvimento traz desafios à governança, exigindo que conselheiros integrem inovação tecnológica, ética e sustentabilidade. Cassio Pan...

 Imagem de pch.vector no Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Mulheres empresárias buscam flexibilidade no trabalho

Dados recentes trazem o perfil do empreendedorismo feminino em 2025; para a empresária Cristina Boner, empreender permite alinhar valores pessoais,...

 InfinitePay
Tecnologia Há 6 horas

Fitch atribui rating AA- (bra) para CloudWalk

Em sua primeira avaliação, companhia teve rating com perspectiva positiva

 Divulgação/Unico Skill
Tecnologia Há 6 horas

Unico Skill reúne C-Levels para discutir educação e futuro

Escassez de talentos, inteligência artificial e a responsabilidade do setor privado no desenvolvimento educacional do Brasil foram os temas princip...

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 22°
23° Sensação
1.36 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sexta
25° 10°
Sábado
26° 15°
Domingo
26° 17°
Segunda
26° 15°
Terça
23° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 13 minutos

Ferramentas de IA mudam a maneira como pessoas criam imagens
Senado Federal Há 13 minutos

Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Câmara Há 13 minutos

Líder do PL diz que a PEC das Prerrogativas não é mais prioridade para o partido
Economia Há 27 minutos

Prova de Bolsa do Elite Rede de Ensino acontece 30 de Agosto
Economia Há 27 minutos

Com precatórios, déficit primário salta para R$ 59,12 bilhões em julho

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,23%
Euro
R$ 6,32 +0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 641,568,33 +0,26%
Ibovespa
141,259,81 pts 1.48%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6811 (27/08/25)
10
17
33
49
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias