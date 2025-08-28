Quinta, 28 de Agosto de 2025
Brasileiros conquistam pódio em torneio global de tecnologia

Microsoft Office Specialist World Championship, promovido pela Certiport da Pearson, reúne jovens de todo o mundo e premia quatro estudantes do Bra...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/08/2025 às 10h12
Divulgação/Certiport

O Brasil conquistou as primeiras posições na Microsoft Office Specialist World Championship (MOSWC), uma competição global de habilidades digitais, organizada pela Certiport, empresa da Pearson VUE especializada em certificações de TI mundialmente. Realizado no fim de julho em Orlando (EUA), o evento reuniu 190 finalistas de 13 a 22 anos, vindos de todos os continentes, para medir conhecimentos em Microsoft Word, PowerPoint, Excel e Adobe.

Entre os destaques, quatro estudantes universitários e de nível médio lideraram as categorias Microsoft Word e PowerPoint®, garantindo vagas no pódio e no top 4 mundial: Thiago Mello (Sorocaba-SP), Lucas Maia (Belém-PA), Ornella Corio e Lucas Natal (ambos de Curitiba-PR). A competição visa reconhecer o aprendizado em áreas que englobam Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) e valorizar a preparação dos estudantes para habilidades exigidas pelo mercado de trabalho.

Thiago Mello, aluno de Computação Gráfica no Senac Sorocaba, estreou em competições globais e ficou em primeiro lugar mundial na categoria Adobe Certified. “Meu professor me auxiliou na preparação. Na prova, precisei criar duas peças de design e, ao ver os trabalhos dos outros competidores, achei que seria difícil vencer. O resultado superou minhas expectativas”, comemora. Para ele, a conquista representa muito mais que um título: “Comprovei minhas habilidades técnicas e agora carrego o reconhecimento de Top 1 Estudante de Design, o que abre portas para novas competições e para o mercado de trabalho”.

Outro talento revelado foi Lucas Maia, estudante de Publicidade e Propaganda no Centro Universitário do Pará, de Belém, que garantiu a quarta colocação mundial também na categoria Adobe Certified. Selecionado por indicação de sua coordenadora, Lucas avalia que a experiência foi transformadora. “Competi com os melhores do mundo, ampliei minha visão criativa e percebi o quanto ainda posso evoluir. Esse resultado vai me posicionar com mais autoridade no mercado”, afirma.

Na categoria Microsoft Word (Office 2019), Ornella Corio, do Colégio Sesi Internacional de Curitiba, ficou com o segundo lugar. A escola já é conhecida por formar campeões em certificações Microsoft, e Ornella mergulhou na preparação. “Fiz vários simulados e recebi apoio direcionado. Os certificados que conquistei serão um diferencial importante para meu futuro profissional”, destaca.

Já Lucas Natal, colega de Ornella, levou o terceiro lugar no Microsoft PowerPoint® (Office 2019). Competidor experiente, com passagem por eventos como o Harvard Model United Nations, ele encarou um desafio intenso: criar cinco projetos com sete tarefas cada, além de desenvolver uma apresentação completa sobre uma empresa de próteses biônicas, tudo em 100 minutos. “Esperava ficar entre os 10 primeiros, mas no fundo acreditava que poderia chegar ao top 3 e consegui!”, celebra.

A Certiport e a Microsoft ofereceram premiação em dinheiro para os três primeiros colocados. Cada vencedor do primeiro lugar recebeu um prêmio em dinheiro de US$ 8.000. Já os competidores que alcançaram o segundo lugar receberam US$ 4.000 e do terceiro lugar ficaram com US$ 2.000. O MOSWC, da Certiport/Pearson, programa de certificação reconhecido pela Microsoft para o Microsoft Office globalmente e serve como um instrumento para avaliar as habilidades dos alunos e prepará-los para a aplicação de seus conhecimentos no mundo real.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
