Quarta, 27 de Agosto de 2025
8°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Empresas ampliam defesa com segurança cibernética integrada

O aumento da frequência e sofisticação dos ataques cibernéticos exige das empresas estratégias integradas para proteger dados e garantir a continui...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/08/2025 às 18h04
Empresas ampliam defesa com segurança cibernética integrada
ChatGPT

A crescente sofisticação e frequência dos ataques cibernéticos têm colocado à prova a infraestrutura de segurança de empresas em todo o mundo. A adaptação a este cenário demanda estratégias que vão além das tecnologias tradicionais, enfatizando a necessidade de integração entre diferentes áreas da cibersegurança, como o digital e a privacidade de dados. Estudos indicam que a visão ampla e sistêmica é crucial para a prevenção eficaz e para a resposta rápida a incidentes, por meio de processos disruptivos e foco em conscientização, conforme aponta o relatório global Futuro da Segurança Cibernética 2023 da Deloitte.

Empresas que implementam soluções isoladas frequentemente enfrentam dificuldades ao consolidar suas respostas a ameaças digitais. A ausência de integração pode resultar em tempo de resposta mais lento e maior vulnerabilidade a ataques, conforme observam especialistas do setor. A Pesquisa da ISC², publicada no Cybersecurity Workforce Study 2023, destaca o crescente gap de habilidades na força de trabalho cibernética, estimado em 3,4 milhões de profissionais globalmente.

O impacto dessa fragmentação é expressivo. O Data Breach Investigations Report 2024, da Verizon, indica que 68% das violações de dados analisadas envolveram o elemento humano não malicioso, como erros que podem incluir falhas de comunicação interna ou atrasos no compartilhamento de informações críticas entre departamentos.

A segurança cibernética integrada não apenas fortalece a defesa contra ataques, mas também otimiza recursos internos. O artigo 'An Overview of Microsoft Digital Defense Report 2024' da SOCRadar (2024), baseado no relatório da Microsoft, mostra que o custo médio global de uma violação de dados atingiu níveis recordes.

Esforços crescentes têm sido direcionados para soluções que alinhem prevenção, detecção e resposta a incidentes dentro de um único framework. Entre as abordagens mais adotadas estão as plataformas de monitoramento contínuo e análise de dados em tempo real, conforme lista o artigo "Top 8 Cyber Threat Detection Tools in 2025" da UpGuard.

Nesse cenário, empresas de tecnologia têm estrutural equipes especializadas para atuar de forma integrada na proteção contra ameaças digitais. O Cybersecurity Squad é um exemplo.

Ricardo Pupo, diretor-executivo da T2S, afirma: "O Cybersecurity Squad fornece uma estrutura integrada de serviços que apoia a resiliência digital por meio de três pilares principais."

À medida que a digitalização dos processos empresariais se intensifica, a demanda por estratégias de segurança cibernética integradas tende a crescer. A construção de um ecossistema de defesa coordenado e adaptativo se configura como um dos pilares para a resiliência operacional e para a proteção de dados no ambiente corporativo moderno, conforme discute o artigo "Emerging technologies and their effect on cyber security" do GOV.UK (2025).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik
Tecnologia Há 16 minutos

Modelo de negócio une estética e patrimônio imobiliário

Monte Olimpo lança o Clínica Prime, projeto voltado para alavancagem, gestão e abertura de clínicas de estética com faturamento projetado acima de ...

 Freepik
Tecnologia Há 45 minutos

Mangueiras de sucção para fossa apoiam saneamento urbano

Dos cerca de 77 milhões de domicílios que o Brasil tinha em 2024, 29,5% não tinham ligação com rede geral de esgoto

 Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Filtros melhoram qualidade em máquinas de bebidas comerciais

Tecnologias de filtragem reduzem contaminantes e preservam sabor, atendendo demandas regulatórias em setores como restaurantes e cafeterias
Tecnologia Há 1 hora

Fintechs concederam R$ 35,5 bi em crédito em 2024

Pesquisa Fintechs de Crédito Digital, realizada pela PwC Brasil e pela Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD), destaca maturidade do ecoss...

 Image by rawpixel.com on Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Tecnologia, dados e IA transformam as vendas no Brasil

O uso de inteligência artificial e análise de dados redefine estratégias comerciais, impulsiona resultados e exige maior responsabilidade com a pro...

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 22°
21° Sensação
1.8 km/h Vento
60% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h53 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
26° 12°
Sábado
27° 15°
Domingo
23° 16°
Segunda
26° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

Modelo de negócio une estética e patrimônio imobiliário
Câmara Há 14 minutos

Deputados preveem “nova era” para a comunicação pública a partir da TV 3.0
Câmara Há 14 minutos

Agentes públicos afirmam que faltam recursos para o enfrentamento das mudanças climáticas
Economia Há 28 minutos

Juro alto preocupa mais que tarifaço, diz Luiz Marinho
Obras Há 28 minutos

Construção das barragens dos arroios Taquarembó e Jaguari é destaque em evento nacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,21%
Euro
R$ 6,31 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 644,917,15 +0,92%
Ibovespa
139,205,81 pts 1.04%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6810 (26/08/25)
07
08
34
61
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias