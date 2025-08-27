Modelo de negócio une estética e patrimônio imobiliário

A Monte Olimpo, empresa especializada em soluções estratégicas para alavancagem comercial e patrimonial, anuncia o lançamento do projeto Clínica Prime, voltado à abertura e gestão de clínicas de estética com receita anual estimada superior a R$ 1 milhão.

O modelo propõe uma abordagem integrada ao unir operação estruturada, marca consolidada e propriedade imobiliária no nome do investidor, criando uma alternativa de negócio que visa rentabilidade e construção de patrimônio, simultaneamente. Segundo Felipe Alkimim Bittencourt, CEO e cofundador da empresa, o projeto busca se distanciar de modelos tradicionais ao oferecer ao empreendedor não apenas a estrutura operacional, mas também o ponto comercial e o imóvel. “Isso pode garantir que o investidor construa, desde o primeiro dia, não só uma empresa rentável, mas também patrimônio sólido e valorizável”, afirma.

Para Emilly Barboza Bezerra, COO e co-fundadora da empresa, especialista em estética e formada em fisioterapia, há uma notável dificuldade das clínicas em faturar sem apoio estratégico comercial. A escolha do setor de estética como porta de entrada para o modelo não foi aleatória. O último levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) mostra que, em 2024, foram realizados quase 770 mil procedimentos não cirúrgicos no Brasil, colocando o país atrás apenas dos Estados Unidos nesse segmento. “O setor de estética foi escolhido por ser um dos mais rentáveis e em crescimento constante no Brasil, com alta procura, margens atrativas e baixo risco de obsolescência, oferecendo um terreno fértil para alavancagem financeira e geração de patrimônio”, explica Felipe Alkimim.

O modelo utiliza inteligência de mercado para projetar faturamentos superiores a R$ 1 milhão por unidade. Com base em indicadores como demanda regional, concorrência, ticket médio e potencial de crescimento, a Monte Olimpo tem como foco identificar os melhores pontos comerciais e estruturar o negócio com previsibilidade financeira e valorização patrimonial. Além da localização estratégica, o modelo inclui padronização de processos, fornecedores homologados e táticas de mercado. “A gestão e a análise de dados permitem selecionar locais com potencial, definir mix de serviços lucrativos, reduzir custos operacionais e criar campanhas de marketing assertivas, podendo acelerar o retorno e com foco em garantir segurança no investimento”, explica o executivo.

Público-alvo

O processo de aquisição e implantação da Clínica Prime é voltado tanto para empreendedores quanto para investidores, com a proposta de entregar uma operação pronta para funcionar, com suporte desde a escolha do ponto até o início das atividades. A empresa também já planeja expandir o modelo para outros segmentos de alto valor agregado, como odontologia, clínicas de saúde premium e wellness centers. “Nosso objetivo é criar um novo padrão de negócios no Brasil, onde o investidor constrói marca, empresa e patrimônio imobiliário simultaneamente”, reforça Felipe Alkimim.

De acordo com um relatório da Grand View Research, o mercado global de medicina estética pode atingir US$ 143,3 bilhões até 2030, crescendo a um CAGR de 8,3%. Com o crescimento acelerado do setor estético, a expectativa da Monte Olimpo é que o Clínica Prime se consolide como uma alternativa estratégica para quem busca empreender com segurança, retorno financeiro e valorização patrimonial. “O equilíbrio entre investimento, qualidade e rentabilidade pode ser alcançado com planejamento financeiro, padronização de processos, fornecedores estratégicos e processos comerciais testados, com o objetivo de garantir margens consistentes e patrimônio valorizado”, conclui o CEO.